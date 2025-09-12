Oι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι Παρθένοι για να γίνει το δικό τους

Οι Παρθένοι δεν θα κάνουν χαμό για να περάσει το δικό τους. Θα το κάνουν… πιο διακριτικά. Μεθοδικά. Με μια ατάκα, μια παύση, ένα σήκωμα του φρυδιού που λέει «εγώ ξέρω καλύτερα». Κι εσείς, πριν το καταλάβετε, έχετε αλλάξει σχέδια, έχετε διορθώσει το λάθος σας (που ούτε ξέρατε ότι ήταν λάθος) και τους κοιτάτε με αισθήματα… ντροπής, θυμού και κατωτερότητας. Ας δούμε μερικά από τα πιο αγαπημένα τους «όπλα».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.asibiliou.gr