Εξάγωνο Ήλιου-Δία στις 12/09/2025: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια

Μία από τις πιο τυχερές όψεις της εβδομάδας θα κορυφωθεί στις 12/09/2025, καθώς ο Ήλιος από το ζώδιο της Παρθένου θα σχηματίσει ένα ευνοϊκό εξάγωνο με τον Δία στον Καρκίνο, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τα ζώδια του νερού (Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθύες), αλλά και τα ζώδια της γης (Ταύρους, Παρθένους και Αιγόκερους) που έχουν γεννηθεί στο τέλος του 2ου δεκαημέρου – αρχές 3ου, αλλά και όσους έχουν ωροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες από τη 16η έως τη 22η μοίρα των παραπάνω ζωδίων.

