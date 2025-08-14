Οι χαρακτήρες που δεν άξιζουν δεύτερη ευκαιρία

Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε πως οι άνθρωποι (όλοι, ανεξαιρέτως) αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Μας φαίνεται συμπονετικό. Ευγενές. Ίσως και πνευματικό. Αλλά τι γίνεται όταν κάποιος έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι δεν ακούει, δεν εξελίσσεται και δεν σου φέρεται με σεβασμό; Και ότι, προφανώς, δεν αξίζει δεύτερη ευκαιρία;

Ο ναρκισσιστής συνομιλητής

Φαίνεται ότι σε ακούει, μέχρι να αλλάξει η συζήτηση και να μην αφορά στον ίδιο πλέον. Κουνάει το κεφάλι καταφατικά, αλλά νιώθεις πως είναι περισσότερο επίφαση παρά παρουσία. Οι ψυχολόγοι ορίζουν τις ναρκισσιστικές προσωπικότητες με χαρακτηριστικά όπως: Αίσθηση υπεροχής, έλλειψη ενσυναίσθησης και χειριστική συμπεριφορά.

Ο άνθρωπος που σε μειώνει

Ανοίγεσαι. Του λες κάτι σημαντικό, κάτι που σε προβληματίζει. Σου απαντά γελώντας ή λέει: «Δεν είναι και τίποτα σοβαρό». Η υποβάθμιση των συναισθημάτων σου δεν είναι απλώς αγενής — είναι βαθιά απαξιωτική. Με τον καιρό, αυτή η συμπεριφορά οδηγεί σε συναισθηματική αποξένωση και δυσαρέσκεια. Αξίζει ένας τέτοιος άνθρωπος δεύτερη ευκαιρία; Δεν νομίζουμε.

Ο διακριτικός gaslighter

Θυμάσαι μια συζήτηση με έναν τρόπο. Εκείνος επιμένει πως δεν έγινε έτσι — ή ότι «είσαι υπερβολικός». Το gaslighting είναι ένας ύπουλος και χειριστικός τρόπος ελέγχου. Τα θύματα τροφοδοτούνται με ψευδείς πληροφορίες ώστε να αμφισβητούν την πραγματικότητά τους. Οι gaslighters είναι συνήθως άτομα με έντονα συγκρουσιακή φύση που παραποιούν την αλήθεια για να αποφύγουν την ευθύνη ή να διατηρήσουν την εξουσία. Σίγουρα, δεν αξίζουν δεύτερη ευκαιρία.

Ο τοξικός

Δεν μπορεί να δεχτεί καμία ανατροφοδότηση χωρίς να αντιδράσει. Ο δικός σου πόνος γίνεται δική του επίθεση. Οι ανάγκες σου, απειλή. Μπορεί να μην είναι «τοξικός» από πρόθεση, αλλά η χαμηλή του ανοχή στο να νιώθει άβολα καθιστά κάθε ουσιαστική συζήτηση σχεδόν αδύνατη. Η σχέση μαζί του σε αναγκάζει να σιωπάς για να διατηρήσεις την ηρεμία σου — αλλά ησυχία που σου κοστίζει την αλήθεια σου δεν είναι αληθινή ειρήνη.

Ο άνθρωπος που ξεπερνάει τα όρια

Λέει τα σωστά λόγια — αλλά κάνει συνεχώς τα ίδια λάθη. Σου λέει συνεχώς συγγνώμη, αλλά οι λέξεις δεν συνοδεύονται από αλλαγή. Οι συμπεριφορές του επανέρχονται, όσο κι αν εξηγείς ότι σε πληγώνουν. Οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις εμπιστοσύνης, ιδίως μετά από επιφανειακές συγγνώμες, υπονομεύουν την ασφάλεια και σε ωθούν να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου για να κρατήσεις τη σχέση.

Επιμέλεια: MyLife Team

Πηγή:mylife.com.cy