Τις αστρολογικές προβλέψεις έκανε η Άση Μπήλιου μέσα από το Breakfast@Star, προειδοποιώντας για μια ημέρα με αυξημένες υποχρεώσεις, ευθύνες και πιθανές δυσκολίες στην επικοινωνία.

Όπως εξήγησε, η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του Ζυγού και σχηματίζει απαιτητικές όψεις, οι οποίες επηρεάζουν τη διάθεση και τις καθημερινές επαφές. Συγκεκριμένα, η όψη της Σελήνης με τον Κρόνο, που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή που κορυφώνεται αργότερα μέσα στην ημέρα, δημιουργούν ένα πιο πιεστικό κλίμα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η γνωστή αστρολόγος ανέφερε πως η ημέρα απαιτεί υπομονή και ψυχραιμία, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις και στις συζητήσεις, καθώς από το απόγευμα και μετά είναι πιθανό να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή δυσκολίες στην επικοινωνία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αρκετοί θα νιώσουν πιο διστακτικοί στις επαφές τους ή θα έχουν την τάση να βλέπουν τα πράγματα πιο απαισιόδοξα από ό,τι συνήθως.

Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, οι Κριοί, οι Καρκίνοι, οι Ζυγοί και οι Αιγόκεροι είναι εκείνοι που θα χρειαστεί να δείξουν μεγαλύτερη προσοχή μέσα στη μέρα, καθώς οι επιρροές είναι πιο έντονες για αυτούς.

Η ίδια διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι προβλέψεις δεν αφορούν μόνο το ζώδιο του Ήλιου, αλλά και τον ωροσκόπο, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι έχουν ωροσκόπο σε κάποιο από τα παραπάνω ζώδια ενδέχεται επίσης να αισθανθούν πιο έντονα τις συγκεκριμένες επιρροές.

Η συμβουλή της ημέρας είναι να αποφευχθούν οι βιαστικές αποφάσεις, να υπάρξει περισσότερη κατανόηση στις επικοινωνίες και να δοθεί χρόνος ώστε να περάσουν οι εντάσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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