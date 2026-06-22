Για τις αστρολογικές εξελίξεις που αναμένονται αλλά και της εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα μίλησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Από τη μία, αυτή θα είναι η τελευταία εβδομάδα με τον Ερμή σε ορθή πορεία και από την άλλη, ο Άρης αλλάζει ζώδιο και περνά στους Διδύμους, την ερχόμενη Κυριακή.

«Καλή τελευταία εβδομάδα χωρίς ανάδρομο Ερμή, γιατί από την άλλη Δευτέρα 29/6 ξεκινάει ο ανάδρομος Ερμής. Δεν είναι κάτι σπάνιο. Κάθε χρόνο, τρεις φορές, ο Ερμής θα γυρίσει σε ανάδρομη πορεία. Συνήθως είναι κοντά στις 20- 25 μέρες κάθε φορά, που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, με τις μετακινήσεις, τις αγοραπωλησίες», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Επισήμανε δε, πως πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με τον αστρολογικό χάρτη του καθενός. «Αν έχεις γεννηθεί με ανάδρομο Ερμή, δε θα σου είναι μια τόσο δύσκολη κατάσταση σε σχέση με το να μην τον έχεις γενΟι έθλιο», εξήγησε.

Εκτός όμως από τον ανάδρομο Ερμή, θα προηγηθεί μια άλλη πλανητική αλλαγή, καθώς την Κυριακή 28/6 ο Άρης αλλάζει ζώδιο και πηγαίνει στους Διδύμους, «το ζώδιο που σχετίζεται με την επικοινωνία, τις μεταφορές, το εμπόριο».

Μάλιστα, ο Άρης θα συναντήσει τον Ουρανό στους Διδύμους, όποτε και οι ανατροπές, οι ξαφνικές αλλαγές δε θα λείψουν.

Οι τρεις βασικές αστρολογικές όψεις της εβδομάδας

Πριν τον ανάδρομο Ερμή και το πέρασμα του Άρη στους Δίδυμους, σχηματίζονται αυτή την εβδομάδα δύο πολύ ωραίες όψεις και μια τρίτη πιο απαιτητική, όπως περιέγραψε η Άση Μπήλιου.