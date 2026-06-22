Μπήλιου: Οι τρεις αστρολογικές όψεις της εβδομάδας πριν τον ανάδρομο Ερμή

Ο Άρης περνά στους Διδύμους την ερχόμενη Κυριακή 28/6

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Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές προβλέψεις σήμερα στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα αυτή είναι η τελευταία με τον Ερμή σε ορθή πορεία πριν τον ανάδρομο Ερμή που ξεκινά στις 29/6.
  • Ο Άρης αλλάζει ζώδιο και περνά στους Διδύμους την Κυριακή 28/6, φέρνοντας αλλαγές και ανατροπές.
  • Δύο θετικές αστρολογικές όψεις σχηματίζονται: το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο και το εξάγωνο του Άρη με τον Δία.
  • Η όψη του Ήλιου με τον Ποσειδώνα στις 26/6 είναι πιο απαιτητική και μπορεί να φέρει σύγχυση.
  • Η εβδομάδα προσφέρεται για υπογραφές και σημαντικές αποφάσεις, κυρίως γύρω στις 25/6.

Για τις αστρολογικές εξελίξεις που αναμένονται αλλά  και της εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα μίλησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Από τη μία, αυτή θα είναι η τελευταία εβδομάδα με τον Ερμή σε ορθή πορεία και από την άλλη, ο Άρης αλλάζει ζώδιο και περνά στους Διδύμους, την ερχόμενη Κυριακή. 

«Καλή τελευταία εβδομάδα χωρίς ανάδρομο Ερμή, γιατί από την άλλη Δευτέρα 29/6 ξεκινάει ο ανάδρομος Ερμής. Δεν είναι κάτι σπάνιο. Κάθε χρόνο, τρεις φορές, ο Ερμής θα γυρίσει σε ανάδρομη πορεία. Συνήθως είναι κοντά στις 20- 25 μέρες κάθε φορά, που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, με τις μετακινήσεις, τις αγοραπωλησίες», είπε αρχικά η αστρολόγος. 

Επισήμανε δε, πως πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με τον αστρολογικό χάρτη του καθενός. «Αν έχεις γεννηθεί με ανάδρομο Ερμή, δε θα σου είναι μια τόσο δύσκολη κατάσταση σε σχέση με το να μην τον έχεις γενΟι έθλιο», εξήγησε. 

Μπήλιου: Οι τρεις αστρολογικές όψεις της εβδομάδας πριν τον ανάδρομο Ερμή

Εκτός όμως από τον ανάδρομο Ερμή, θα προηγηθεί μια άλλη πλανητική αλλαγή, καθώς την Κυριακή 28/6 ο Άρης αλλάζει ζώδιο και πηγαίνει στους Διδύμους, «το ζώδιο που σχετίζεται με την επικοινωνία, τις μεταφορές, το εμπόριο».

Μάλιστα, ο Άρης θα συναντήσει τον Ουρανό στους Διδύμους, όποτε και οι ανατροπές, οι ξαφνικές αλλαγές δε θα λείψουν.

Οι τρεις βασικές αστρολογικές όψεις της εβδομάδας

Πριν τον ανάδρομο Ερμή και το πέρασμα του Άρη στους Δίδυμους, σχηματίζονται αυτή την εβδομάδα δύο πολύ ωραίες όψεις και μια τρίτη πιο απαιτητική, όπως περιέγραψε η Άση Μπήλιου.

  1. «Η εβδομάδα ξεκινάει με το πρώτο τέταρτο της Σελήνης. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και πανσέληνο. Λοιπόν, έχει τρεις κύριες όψεις. Οι δύο είναι πάρα πολύ ωραίες. Μιλάω για το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο, που αυτή είναι μια σταθεροποιητική όψη. Αν θέλετε κάτι να υπογράψετε, κοιτάξτε να εκμεταλλευτείτε αυτή την εβδομάδα. Και κυρίως εκεί στις 25 του μηνός, που είναι το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο»
  2. «Έχει μια πολύ ωραία όψη εξαγώνου του Άρη με τον Δία, πριν φύγει από το ζώδιο του Ταύρου. Αυτό θα είναι το Σαββατοκύριακο»
  3. «Έχουμε και μια πιο απαιτητική όψη και λίγο όψη σύγχυσης, του Ήλιου με τον Ποσειδώνα. Αυτό στις 26 του μηνός»
     
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