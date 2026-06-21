Ο Νίκος Μουτσινάς δίνει το σύνθημα στον Απόστολο να ξεκινήσει, ανακοινώνοντας ότι το γράμμα με το οποίο θα παίξει είναι το «Ρ» και ο χρόνος αρχίζει αμέσως να μετράει αντίστροφα. Ο Απόστολος προτείνει τη λέξη «ρέστα», με τον παρουσιαστή να επιβεβαιώνει ότι το «Σ» βρίσκεται στη σωστή θέση. Καθώς ο παίκτης διστάζει, ο Νίκος τον πιέζει λέγοντας ότι ο χρόνος τρέχει και προειδοποιεί τον Θεολόγο να ετοιμάζεται. Ο Απόστολος προλαβαίνει να πει τη λέξη «Ρώμα», όμως ο χρόνος του εξαντλείται κι η σειρά περνάει αναγκαστικά στον Θεολόγο.

Ο Θεολόγος μπαίνει στο παιχνίδι δοκιμάζοντας τη λέξη «ρήγμα», αλλά ο Νίκος του απαντά πως είναι λάθος. Ο χρόνος συνεχίζει να πιέζει και ο παίκτης ξαναδοκιμάζει με τη λέξη «ράστα». Ούτε αυτή είναι η σωστή απάντηση, κι ο παρουσιαστής τονίζει ότι αυτή είναι η τελευταία του ευκαιρία για να κερδίσει 200 ευρώ. Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα κι ο χρόνος τελειώνει.

Τότε, ο Νίκος Μουτσινάς αποκαλύπτει ο ίδιος τη σωστή λέξη, που ήταν το «ρίσκο», κι αυτοσαρκάζεται ζητώντας τα λεφτά για τον εαυτό του και δίνοντας συγχαρητήρια στον ίδιο για την επιτυχία του. Μέσα σε κλίμα αστεϊσμού, προτείνει να ανοίξουν ένα μικρό ταμείο για εκείνον, διαπιστώνει ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή στη βαθμολογία κι ενημερώνει τον Θεολόγο ότι προχωρούν στον επόμενο γύρο με τις λέξεις πέντε γραμμάτων.

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