Μετά από την προηγούμενη φάση του LINGO, ο Νίκος Μουτσινάς στρέφεται ξανά στην Αλίκη και τον Γιάννη για να ξεκινήσουν τον γύρο με τις λέξεις των πέντε γραμμάτων. Οι παίκτες δηλώνουν έτοιμοι κι εκφράζουν την ελπίδα να τα πάνε ακόμα καλύτερα από τις λέξεις των τεσσάρων γραμμάτων.

Ο παρουσιαστής τους ενθαρρύνει και ζητάει να ανοίξει η πρώτη λέξη, αποκαλύπτοντας ότι το αρχικό γράμμα είναι το Μ, με τον χρόνο να αρχίζει να μετρά αντίστροφα. Η Αλίκη βρίσκει αμέσως τη λέξη «μίσος», προφέροντάς τη γράμμα-γράμμα, γεγονός που εντυπωσιάζει τον παρουσιαστή για τα γρήγορα αντανακλαστικά του μυαλού της. Η επιτυχία αυτή τους αποφέρει 480 ευρώ κι ο Νίκος αστειεύεται ότι αν συνεχίσουν με αυτόν τον ρυθμό, ο ίδιος θα αρχίσει να χορεύει, ζητώντας παράλληλα να περάσουν στη δεύτερη λέξη.

Το επόμενο αρχικό γράμμα που εμφανίζεται είναι το Γ. Οι παίκτες ξεκινούν τη διαδικασία προτείνοντας τη λέξη «γεύση», η οποία τους δείχνει ότι το γράμμα Υ βρίσκεται στη σωστή θέση. Στη συνέχεια δοκιμάζουν τη λέξη «γούρι», χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Καθώς ο χρόνος για την ομάδα της Αλίκης και του Γιάννη τελειώνει, ο Νίκος Μουτσινάς προτρέπει τις άλλες δύο ομάδες να είναι έτοιμες με τα χέρια στο μπάζερ. Ο Γιάννης προλαβαίνει οριακά να πει τη λέξη «γεύμα», αλλά ο χρόνος τους έχει ήδη εξαντληθεί.

Το δικαίωμα περνάει στην ομάδα της Αλεξάνδρας, η οποία προτείνει επίσης τη λέξη «γεύμα». Ο Νίκος Μουτσινάς της εξηγεί ότι το γράμμα Υ τελικά δεν ήταν στη σωστή θέση και ότι η προηγούμενη ομάδα τούς παρέσυρε σε λάθος σκέψη, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η ζητούμενη λέξη τελειώνει σε Α. Η ευκαιρία περνάει στον Γιώργο και τη Ζαχαρούλα, με τον Γιώργο να προτείνει τη λέξη «γλυκά». Ο Νίκος σχολιάζει με το γνωστό του χιούμορ ότι η λέξη ταιριάζει απόλυτα λόγω της παρουσίας της Ζαχαρούλας δίπλα του και επιβεβαιώνει ότι η απάντηση είναι σωστή, χαρίζοντάς τους 520 ευρώ μετά από μια εντυπωσιακή κλεψιά.

Επιστρέφοντας στην Αλίκη και τον Γιάννη για την τρίτη λέξη, οι παίκτες παραδέχονται ότι είχαν κολλήσει με την ιδέα πως η προηγούμενη λέξη περιείχε τον συνδυασμό «ΟΥ», κάτι στο οποίο συμφωνεί και ο παρουσιαστής. Στη συνέχεια εμφανίζεται το επόμενο αρχικό γράμμα, το οποίο είναι το Λ. Η Αλίκη αντέδρασε ακαριαία και προτείνει τη λέξη «λουρί», βρίσκοντάς την μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ο Νίκος μένει έκπληκτος με την ταχύτητά της, αστειευόμενος ότι πρέπει να την διώξουν από το παιχνίδι επειδή βρίσκει τις απαντήσεις «μπαμ και κάτω», ενώ τη ρωτά αν έχει κάποιου είδους ανώτερη επικοινωνία. Η επιτυχία αυτή ανεβάζει το ποσό τους στα 680 ευρώ, με τον Νίκο Μουτσινά να κλείνει τον γύρο σχολιάζοντας με χιούμορ την αγωνία και την ένταση της διαδικασίας.

Δείτε όλα τα επεισόδια του LINGO