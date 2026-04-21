Ο γρίφος του «Τροχού της Τύχης» που μπέρδεψε τον Ηλία

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 21/4/2026 στο Star,ο Ηλίας ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ρ και το Ν, το Δ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τα γράμματα που επέλεξε δεν τον βοήθησαν να λύσει τον γρίφο. Μήπως, θέλετε να δοκιμάσετε κι εσείς την... τύχη σας;

