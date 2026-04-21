Νέο ρεσάλτο από τις ΗΠΑ σε τάνκερ του Ιράν που υπόκειται σε κυρώσεις

Πεντάγωνο: Δεν είναι καταφύγιο τα διεθνή ύδατα για τέτοια είδους πλοία

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images
Νέο ρεσάλτο των ΗΠΑ σε ιρανικό τάνκερ (βίντεο Mega)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν και επιθεώρησαν ιρανικό τάνκερ υπό κυρώσεις, χωρίς επεισόδιο.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε θαλάσσια περιοχή της INDOPACOM.
  • Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι τα διεθνή ύδατα δεν είναι ασφαλές καταφύγιο για πλοία υπό κυρώσεις.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε τη διατήρηση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών μέχρι να υπάρξει συμφωνία.
  • 26 πλοία του ιρανικού σκιώδους στόλου έχουν παρακάμψει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ την τελευταία εβδομάδα.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Χ ανακοίνωσε ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν και επιθεώρησαν «χωρίς επεισόδιο» ένα υπό κυρώσεις πλοίο, σε θαλάσσια περιοχή που δεν προσδιόρισε το υπουργείο. 

Η στιγμή του ρεσάλτου των ΗΠΑ σε ιρανικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το πλοίο ήταν ιρανικό.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αμερικανικές δυνάμεις, με το δικαίωμα νηοψίας έκαναν επιχείρηση ναυτικής αποτροπής και αποβιβάστηκαν στο χωρίς σημαία και υπό κυρώσεις πετρελαιοφόρο M/T Tifani, στην περιοχή ευθύνης της INDOPACOM, χωρίς να υπάρξει επεισόδιο», ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο.

Κλιμάκωση στον Kόλπο: Μαζικές Επιθέσεις Ιράν με drones κατά πλοίων ΗΠΑ

Στην ανάρτηση, το Πεντάγωνο υπενθύμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ «να διαταράσουν παράνομα δίκτυα και να σταματούν πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις και παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν αυτά δραστηριοποιούνται», διευκρινίζοντας ότι τα διεθνή ύδατα «δεν αποτελούν ασφαλές καταφύγιο για πλοία που τελούν υπό κυρώσεις». 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την πρόθεσή του να διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών «μέχρι να υπάρξει συμφωνία» με την Τεχεράνη, με τις αμφιβολίες σχετικά με το αν θα πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών στο Ισλαμαμπάντ να παραμένει. 

Τραμπ: Δε θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν αλλά συμφωνία

Χθες  Δευτέρα, ωστόσο, η εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd's List Intelligence σημείωσε ότι «τουλάχιστον 26 πλοία του ιρανικού σκιώδους στόλου είχαν παρακάμψει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ» από τότε που αυτή επιβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.
 

(φωτογραφία αρχείου) 

