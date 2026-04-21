Νέα BMW i7: Με τεχνολογία κυψελών μπαταρίας 6ης γενιάς

Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιωσιμότητας, το BMW Group αξιοποιεί συστηματικά καινοτομίες που αφορούν τη βιωσιμότητα του προϊόντος, οι οποίες εφαρμόζονται και στη νέα BMW Σειρά 7. Αυτό αποτυπώνεται, για παράδειγμα, στη χρήση νέας τεχνολογίας κυψελών μπαταρίας, καθώς και στο αυξημένο ποσοστό δευτερογενών υλικών στις ζάντες. Τα μέτρα αυτά αποτελούν στοχευμένη περαιτέρω εξέλιξη, μεταφέροντας αποδεδειγμένες πρακτικές βιωσιμότητας σε ένα ακόμη μοντέλο της BMW.

Κυψέλες μπαταρίας έκτης γενιάς (Gen6) στη νέα BMW i7: Μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος CO₂e.

Σημαντικοί παράγοντες στη μείωση των εκπομπών CO₂e στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι η αυξημένη χρήση δευτερογενών υλικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με επιλεγμένες καινοτομίες όσον αφορά τα προϊόντα και τις διαδικασίες.Οι κυψέλες Gen6 της μπαταρίας υψηλής τάσης της BMW i7 κατασκευάζονται αποκλειστικά με χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το ίδιο ισχύει και για την παραγωγή των ενεργών υλικών της ανόδου και της καθόδου. Η παραγωγή των κυψελών βασίζεται επίσης εν μέρει σε δευτερογενείς πρώτες ύλες για το λίθιο, το κοβάλτιο και το νικέλιο. Αυτό μειώνει το συνολικό αποτύπωμα CO₂e της αλυσίδας εφοδιασμού των κυψελών Gen6 στη νέα BMW i7 xDrive60 κατά περίπου 33% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά Gen5 που χρησιμοποιούνταν έως σήμερα στην BMW i7.

Ζάντες αλουμινίου με υψηλό ποσοστό δευτερογενών πρώτων υλών.

Από το 2026, επιλεγμένα σχέδια ζαντών για τη BMW i7 θα διατίθενται με 70% δευτερογενές αλουμίνιο. Η ηλεκτρόλυση του υπολοίπου πρωτογενούς αλουμινίου, καθώς και η παραγωγή των ζαντών, πραγματοποιούνται εν μέρει με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλα τα εξαρτήματα με υψηλή περιεκτικότητα σε δευτερογενείς πρώτες ύλες πληρούν τα ίδια αυστηρά πρότυπα ποιότητας του BMW Group, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.

Η δέσμευση του BMW Group στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και στην επίτευξη του “net zero”, το αργότερο έως το 2050, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ολιστικής προσέγγισης 360° που ακολουθεί σε θέματα βιωσιμότητας, η οποία είναι ενσωματωμένη στην εταιρική του στρατηγική. Το BMW Group έχει θέσει για τα επόμενα χρόνια φιλόδοξους, επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους για τις εκπομπές CO₂e και σκοπεύει να μειώσει τις εκπομπές CO₂e κατά τουλάχιστον 40 εκατομμύρια τόνους συνολικά έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.