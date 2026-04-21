Νέα BMW i7: Με τεχνολογία κυψελών μπαταρίας 6ης γενιάς

Όλες οι κινήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.04.26 , 21:25 ΗΣΑΠ: Τα πρώτα ανακαινισμένα βαγόνια έφτασαν στην Αθήνα - Δείτε φωτογραφίες
21.04.26 , 21:23 Υπερ - πλεόνασμα: Πού θα πάνε τα 500 εκατ. ευρώ ανακοινώνει ο Μητσοτάκης
21.04.26 , 20:46 Xαϊδάρι: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»
21.04.26 , 20:45 Φωκάς Ευαγγελινός στο Star.gr: «Ο Akylas ξεχωρίζει για το θάρρος του»
21.04.26 , 20:29 Οι 8 νέες γυναίκες που θέλουν να κρεμάσουν στο Ιράν για τις διαδηλώσεις
21.04.26 , 20:22 Νέα BMW i7: Με τεχνολογία κυψελών μπαταρίας 6ης γενιάς
21.04.26 , 20:01 Cash or Trash: Ποιος ονειρευόταν το αντικείμενο της Κατερίνας
21.04.26 , 19:55 Akylas στο Star.gr: «Θα ήταν όνειρο να καταφέρουμε να το φέρουμε ξανά!»
21.04.26 , 19:46 Ο γρίφος του «Τροχού της Τύχης» που μπέρδεψε τον Ηλία
21.04.26 , 19:42 Αργοστόλι: «Έβαλα περούκα γιατί θα κάναμε με τη Μυρτώ βίντεο για το TikTok»
21.04.26 , 19:37 Φίνου: «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω» – Ραγίζει καρδιές για τον Στάθη Ψάλτη
21.04.26 , 19:22 Market Pass: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά έως 1.200 ευρώ
21.04.26 , 19:08 Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Είναι μία πολύ όμορφη στιγμή»
21.04.26 , 18:58 Νέο ρεσάλτο από τις ΗΠΑ σε τάνκερ του Ιράν που υπόκειται σε κυρώσεις
21.04.26 , 18:58 Εξαφάνιση Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης μητέρας
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Εξαφάνιση Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης μητέρας
Κοινωνικός τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα
Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας
MasterChef: Μετά τον Πάνο, και ο Χάρης παραιτήθηκε από την ηγεσία των μπλε
Θάνατος 11χρονου Μάριου: «Τον γύρισα κι έτρεχε το αίμα ποτάμι»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 21.04.26, 19:22
Νέα BMW i7: Με τεχνολογία κυψελών μπαταρίας 6ης γενιάς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιωσιμότητας, το BMW Group αξιοποιεί συστηματικά καινοτομίες που αφορούν τη βιωσιμότητα του προϊόντος, οι οποίες εφαρμόζονται και στη νέα BMW Σειρά 7. Αυτό αποτυπώνεται, για παράδειγμα, στη χρήση νέας τεχνολογίας κυψελών μπαταρίας, καθώς και στο αυξημένο ποσοστό δευτερογενών υλικών στις ζάντες. Τα μέτρα αυτά αποτελούν στοχευμένη περαιτέρω εξέλιξη, μεταφέροντας αποδεδειγμένες πρακτικές βιωσιμότητας σε ένα ακόμη μοντέλο της BMW.

Κυψέλες μπαταρίας έκτης γενιάς (Gen6) στη νέα BMW i7: Μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος CO₂e.

Σημαντικοί παράγοντες στη μείωση των εκπομπών CO₂e στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι η αυξημένη χρήση δευτερογενών υλικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με επιλεγμένες καινοτομίες όσον αφορά τα προϊόντα και τις διαδικασίες.Οι κυψέλες Gen6 της μπαταρίας υψηλής τάσης της BMW i7 κατασκευάζονται αποκλειστικά με χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το ίδιο ισχύει και για την παραγωγή των ενεργών υλικών της ανόδου και της καθόδου. Η παραγωγή των κυψελών βασίζεται επίσης εν μέρει σε δευτερογενείς πρώτες ύλες για το λίθιο, το κοβάλτιο και το νικέλιο. Αυτό μειώνει το συνολικό αποτύπωμα CO₂e της αλυσίδας εφοδιασμού των κυψελών Gen6 στη νέα BMW i7 xDrive60 κατά περίπου 33% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά Gen5 που χρησιμοποιούνταν έως σήμερα στην BMW i7.

Ζάντες αλουμινίου με υψηλό ποσοστό δευτερογενών πρώτων υλών.
Από το 2026, επιλεγμένα σχέδια ζαντών για τη BMW i7 θα διατίθενται με 70% δευτερογενές αλουμίνιο. Η ηλεκτρόλυση του υπολοίπου πρωτογενούς αλουμινίου, καθώς και η παραγωγή των ζαντών, πραγματοποιούνται εν μέρει με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλα τα εξαρτήματα με υψηλή περιεκτικότητα σε δευτερογενείς πρώτες ύλες πληρούν τα ίδια αυστηρά πρότυπα ποιότητας του BMW Group, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.

Η δέσμευση του BMW Group στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και στην επίτευξη του “net zero”, το αργότερο έως το 2050, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ολιστικής προσέγγισης 360° που ακολουθεί σε θέματα βιωσιμότητας, η οποία είναι ενσωματωμένη στην εταιρική του στρατηγική. Το BMW Group έχει θέσει για τα επόμενα χρόνια φιλόδοξους, επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους για τις εκπομπές CO₂e και σκοπεύει να μειώσει τις εκπομπές CO₂e κατά τουλάχιστον 40 εκατομμύρια τόνους συνολικά έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
BMW
 |
BMW I7
 |
ΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 6ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top