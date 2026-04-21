Οι 8 νέες γυναίκες που θέλουν να κρεμάσουν στο Ιράν για τις διαδηλώσεις

Παρέμβαση Τραμπ: «Μην τους κάνετε κακό»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Οι 8 μελλοθάνατες για τις διαδηλώσεις στο Ιράν (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οκτώ γυναίκες στο Ιράν κινδυνεύουν με θανατική ποινή λόγω συμμετοχής τους σε διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος.
  • Η 30χρονη Μπίτα Χεμάτι είναι η πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο, κατηγορούμενη για "διατάραξη της εθνικής ασφάλειας".
  • Στη λίστα περιλαμβάνεται και η 37χρονη γιατρός Γκολνάζ Ναραγί, που συνελήφθη κατά τις διαδηλώσεις.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά την απελευθέρωσή τους, προειδοποιώντας για συνέπειες στις ειρηνευτικές διαδικασίες.
  • Η τύχη των γυναικών συνδέεται με την επιτυχία των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Ώρες αγωνίας στο Ιράν για οκτώ νέες γυναίκες που βρίσκονται ένα βήμα πριν από την αγχόνη, λόγω της συμμετοχής τους στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος.   

Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει δια απαγχονισμού τον 26χρονο Ερφάν

Όπως ανέφερε από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star η δημοσιογράφος  Δέσποινα Μανδελενάκη, πρόκειται για φοιτήτριες, δημοσιογράφους, ζωγράφους, μητέρες. Η  μικρότερη είναι ηλικίας μόλις 22 ετών. 

Η 30χρονη Μπίτα Χεμάτι, είναι η πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο κατά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου στην Τεχεράνη. Κατηγορήθηκε, μαζί με τον σύζυγό της και γείτονές της, για «διατάραξη της εθνικής ασφάλειας» και συνεργασία με «εχθρική κυβέρνηση». 

Η πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Η 30χρονη Μπίτα Χεμάτι, η πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο για τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Στη λίστα βρίσκεται και η 37χρονη γιατρος Γκολνάζ Ναραγί. Τη συνέλαβαν στις διαδηλώσεις και την μετέφεραν στις φυλακές Καρτσάκ -από τις πιο διαβόητες και επικίνδυνες. 

Η 37χρονη γιατρός Γκολνάζ Ναραγί η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο

 Η 37χρονη γιατρός Γκολνάζ Ναραγί η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο   

Αυτές οι γυναίκες είναι τα οκτώ πρόσωπα που ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά επιτακτικά να σωθούν. Το θεοκρατικό καθεστώς, τις  κατηγορεί για ένοπλη εξέγερση. 

Προσωπική παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

«Σας παρακαλώ μην τους κάνετε κακό», ήταν το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος συνέδεσε την τύχη τους με την επιτυχία των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ. 

Αν οι αγχόνες στηθούν, δεν αποκλείεται να καταρρεύσει η ειρηνευτική διαδικασία λίγες μόλις ώρες πριν το τέλος της προσωρινής εκεχειρίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΕΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΡΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top