Οι 8 νέες γυναίκες που θέλουν να κρεμάσουν στο Ιράν για τις διαδηλώσεις

Ώρες αγωνίας στο Ιράν για οκτώ νέες γυναίκες που βρίσκονται ένα βήμα πριν από την αγχόνη, λόγω της συμμετοχής τους στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος.

Όπως ανέφερε από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star η δημοσιογράφος Δέσποινα Μανδελενάκη, πρόκειται για φοιτήτριες, δημοσιογράφους, ζωγράφους, μητέρες. Η μικρότερη είναι ηλικίας μόλις 22 ετών.

Η 30χρονη Μπίτα Χεμάτι, είναι η πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο κατά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου στην Τεχεράνη. Κατηγορήθηκε, μαζί με τον σύζυγό της και γείτονές της, για «διατάραξη της εθνικής ασφάλειας» και συνεργασία με «εχθρική κυβέρνηση».

Στη λίστα βρίσκεται και η 37χρονη γιατρος Γκολνάζ Ναραγί. Τη συνέλαβαν στις διαδηλώσεις και την μετέφεραν στις φυλακές Καρτσάκ -από τις πιο διαβόητες και επικίνδυνες.

Αυτές οι γυναίκες είναι τα οκτώ πρόσωπα που ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά επιτακτικά να σωθούν. Το θεοκρατικό καθεστώς, τις κατηγορεί για ένοπλη εξέγερση.

«Σας παρακαλώ μην τους κάνετε κακό», ήταν το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος συνέδεσε την τύχη τους με την επιτυχία των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Αν οι αγχόνες στηθούν, δεν αποκλείεται να καταρρεύσει η ειρηνευτική διαδικασία λίγες μόλις ώρες πριν το τέλος της προσωρινής εκεχειρίας.