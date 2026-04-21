Cash or Trash: Ο Μαρίνης ανατρίχιασε με τις εικόνες του Ευτύχη

21.04.26 , 21:25 ΗΣΑΠ: Τα πρώτα ανακαινισμένα βαγόνια έφτασαν στην Αθήνα - Δείτε φωτογραφίες
21.04.26 , 21:23 Υπερ - πλεόνασμα: Πού θα πάνε τα 500 εκατ. ευρώ ανακοινώνει ο Μητσοτάκης
21.04.26 , 20:46 Xαϊδάρι: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»
21.04.26 , 20:45 Φωκάς Ευαγγελινός στο Star.gr: «Ο Akylas ξεχωρίζει για το θάρρος του»
21.04.26 , 20:29 Οι 8 νέες γυναίκες που θέλουν να κρεμάσουν στο Ιράν για τις διαδηλώσεις
21.04.26 , 20:22 Νέα BMW i7: Με τεχνολογία κυψελών μπαταρίας 6ης γενιάς
21.04.26 , 20:01 Cash or Trash: Ποιος ονειρευόταν το αντικείμενο της Κατερίνας
21.04.26 , 19:55 Akylas στο Star.gr: «Θα ήταν όνειρο να καταφέρουμε να το φέρουμε ξανά!»
21.04.26 , 19:46 Ο γρίφος του «Τροχού της Τύχης» που μπέρδεψε τον Ηλία
21.04.26 , 19:42 Αργοστόλι: «Έβαλα περούκα γιατί θα κάναμε με τη Μυρτώ βίντεο για το TikTok»
21.04.26 , 19:37 Φίνου: «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω» – Ραγίζει καρδιές για τον Στάθη Ψάλτη
21.04.26 , 19:22 Market Pass: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά έως 1.200 ευρώ
21.04.26 , 19:08 Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Είναι μία πολύ όμορφη στιγμή»
21.04.26 , 18:58 Νέο ρεσάλτο από τις ΗΠΑ σε τάνκερ του Ιράν που υπόκειται σε κυρώσεις
21.04.26 , 18:58 Εξαφάνιση Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης μητέρας
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Εξαφάνιση Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης μητέρας
Κοινωνικός τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα
Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας
MasterChef: Μετά τον Πάνο, και ο Χάρης παραιτήθηκε από την ηγεσία των μπλε
Θάνατος 11χρονου Μάριου: «Τον γύρισα κι έτρεχε το αίμα ποτάμι»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας φανατικός θαυμαστής του Cash or Trash, ο Ευτύχης έκανε το όνειρό του πραγματικότητα για έλαβε μέρος, όπως ο ίδιος είπε στη Δέσποινα Μοιραράκη, στην αγαπημένη του εκπομπή. 

Cash or Trash: Ο Δερμετζής θέλει να κάνει δώρο στην γυναίκα του το σετ

«Η εκπομπή σας είναι το σημείο αναφοράς όλης της οικογένειας. Όταν το ρολόι δείξει 17:20 καθόμαστε όλη η οικογένεια στον καναπέ και την παρακολουθούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πωλητής έφερε φωτογραφίες του Νικόλαου Πλαστήρα του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε, έχουν την υπογραφή του ίδιου. 

Cash or Trash: Ο Μαρίνης ανατρίχιασε με τις εικόνες του Ευτύχη

Πώς συνδέεται όμως ο πωλητής με αυτές τις φωτογραφίες; 

«Είναι του πεθερού . είναι σημείο συνάντησης η εκπομπή σας είναι η αφορμή για να μαζευτεί όλη μαζί η οικογένεια. Είναι υπογεγραμμένα από τον ίδιο τον Νικόλαο Πλαστήρα.  Ήρθαν στα χέρια του πεθερού μου από τον μπαμπά του ο οποίος ήρθε από Μικρά Ασία ο πεθερός μου δούλευε σε ένα συνεργείο στην Καισαριανή και του της χάρισε ο ιδιοκτήτης του» τόνισε χαρακτηριστικά. 

Cash or Trash: Ο Μαρίνης ανατρίχιασε με τις εικόνες του Ευτύχη

Οι σπάνιες φωτογραφίες έκαναν τον Θάνο Μαρίνη να ανατριχιάσει! 

Ο Θάνος Μαρίνης

Ο Θάνος Μαρίνης

«Μου έχει σηκωθεί η τρίχα με τις φωτογραφίες» τόνισε χαρακτηριστικά ενώ συμπλήρωσε πως «συνδέεται» με τον Νικόλαο Πλαστήρα καθώς έμενε στην Νικολάου Πλαστήρα 7.

Η δημοπρασία ξεκίνησε με την προσφορά των 100 ευρώ. Κατάφερε κάποιος να πάρει τις σπάνιες εικόνες με τον Νικόλαο Πλαστήρα και τη γραφίδα;

Δείτε την εκπομπή Cash or Trash 
 

Διαβάστε περισσότερα:
