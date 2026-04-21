Cash or Trash: Ο Μαρίνης ανατρίχιασε με τις εικόνες του Ευτύχη

Ένας φανατικός θαυμαστής του Cash or Trash, ο Ευτύχης έκανε το όνειρό του πραγματικότητα για έλαβε μέρος, όπως ο ίδιος είπε στη Δέσποινα Μοιραράκη, στην αγαπημένη του εκπομπή.

«Η εκπομπή σας είναι το σημείο αναφοράς όλης της οικογένειας. Όταν το ρολόι δείξει 17:20 καθόμαστε όλη η οικογένεια στον καναπέ και την παρακολουθούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πωλητής έφερε φωτογραφίες του Νικόλαου Πλαστήρα του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε, έχουν την υπογραφή του ίδιου.

Πώς συνδέεται όμως ο πωλητής με αυτές τις φωτογραφίες;

«Είναι του πεθερού . είναι σημείο συνάντησης η εκπομπή σας είναι η αφορμή για να μαζευτεί όλη μαζί η οικογένεια. Είναι υπογεγραμμένα από τον ίδιο τον Νικόλαο Πλαστήρα. Ήρθαν στα χέρια του πεθερού μου από τον μπαμπά του ο οποίος ήρθε από Μικρά Ασία ο πεθερός μου δούλευε σε ένα συνεργείο στην Καισαριανή και του της χάρισε ο ιδιοκτήτης του» τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι σπάνιες φωτογραφίες έκαναν τον Θάνο Μαρίνη να ανατριχιάσει!

«Μου έχει σηκωθεί η τρίχα με τις φωτογραφίες» τόνισε χαρακτηριστικά ενώ συμπλήρωσε πως «συνδέεται» με τον Νικόλαο Πλαστήρα καθώς έμενε στην Νικολάου Πλαστήρα 7.

Η δημοπρασία ξεκίνησε με την προσφορά των 100 ευρώ. Κατάφερε κάποιος να πάρει τις σπάνιες εικόνες με τον Νικόλαο Πλαστήρα και τη γραφίδα;

