MasterChef: Ποιος κέρδισε στο σαγανάκι - Η απογοήτευση του Φίλιπ

Στην τρίτη δοκιμασία του αποψινού επεισοδίου του MasterChef, το σαγανάκι αποδείχθηκε τελικά πιο απαιτητικό απ’ όσο φαινόταν, όμως ένας ήταν εκείνος που ξεχώρισε και πήρε τη νίκη και τους 500 πόντους για τον πίνακα.

Ο Μιχάλης ήταν ο μεγάλος νικητής της δοκιμασίας, καθώς ολοκλήρωσε πρώτος τα 15 σωστά σαγανάκια και κέρδισε τους 500 βαθμούς. Με άνεση στο τηγάνι και εμπειρία που… «μυρίζει τηγανητό» από μακριά, -όπως σχολίασαν και οι συμπαίκτες του- κατάφερε να ανέβει αρκετά στην κλίμακα. Είναι στην 9η θέση με 1.000 πόντους.

Ακολούθησε ο Βασίλης στη δεύτερη θέση της δοκιμασίας, κερδίζοντας 400 βαθμούς, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Χάρης με 300. Η Κωνσταντίνα πήρε την τέταρτη θέση και 200 βαθμούς, ενώ ο Φίλιπ βρέθηκε τελευταίος, συγκεντρώνοντας μόλις 100 βαθμούς.

Ο Φίλιπ εμφανίστηκε απογοητευμένος αφού η 5η θέση στην κλίμακα δεν του επέτρεψε να φτάσει τον στόχο της ασυλίας, ούτε μπορούσε να βοηθήσει κάποιον δίνοντάς του πόντους.

Το αποτέλεσμα έφερε ανακατατάξεις στη βαθμολογία, αλλά και έντονα σχόλια, με κάποιους να παραμένουν αισιόδοξοι και άλλους να συνειδητοποιούν πως η αυριανή δοκιμασία αποχώρησης θα είναι αληθινό… θρίλερ!

«Η αυριανή ανταλλαγή των πόντων θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον!» είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.