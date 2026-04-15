MasterChef: Ποιος κέρδισε στο σαγανάκι - Η απογοήτευση του Φίλιπ

Το αποτέλεσμα έφερε ανακατατάξεις στη βαθμολογία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
MasterChef: Ποιος κέρδισε στο σαγανάκι - Η απογοήτευση του Φίλιπ
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχάλης κέρδισε τη δοκιμασία του σαγανάκι στο MasterChef, συγκεντρώνοντας 500 πόντους.
  • Ο Βασίλης τερμάτισε δεύτερος με 400 πόντους και ο Χάρης τρίτος με 300 πόντους.
  • Η Κωνσταντίνα πήρε 200 πόντους, ενώ ο Φίλιπ βρέθηκε τελευταίος με 100 πόντους και εμφανίστηκε απογοητευμένος.
  • Η νίκη του Μιχάλη τον ανέβασε στην 9η θέση με 1.000 πόντους συνολικά.
  • Η αυριανή δοκιμασία αποχώρησης αναμένεται να είναι έντονα ανταγωνιστική.

Στην τρίτη δοκιμασία του αποψινού επεισοδίου του MasterChef, το σαγανάκι αποδείχθηκε τελικά πιο απαιτητικό απ’ όσο φαινόταν, όμως ένας ήταν εκείνος που ξεχώρισε και πήρε τη νίκη και τους 500 πόντους για τον πίνακα.

Ο Μιχάλης ήταν ο μεγάλος νικητής της δοκιμασίας, καθώς ολοκλήρωσε πρώτος τα 15 σωστά σαγανάκια και κέρδισε τους 500 βαθμούς. Με άνεση στο τηγάνι και εμπειρία που… «μυρίζει τηγανητό» από μακριά, -όπως σχολίασαν και οι συμπαίκτες του- κατάφερε να ανέβει αρκετά στην κλίμακα. Είναι στην 9η θέση με 1.000 πόντους.

ΜΙΧΑΛΗΣ

Ακολούθησε ο Βασίλης στη δεύτερη θέση της δοκιμασίας, κερδίζοντας 400 βαθμούς, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Χάρης με 300. Η Κωνσταντίνα πήρε την τέταρτη θέση και 200 βαθμούς, ενώ ο Φίλιπ βρέθηκε τελευταίος, συγκεντρώνοντας μόλις 100 βαθμούς.

φιλιπ

Ο Φίλιπ εμφανίστηκε απογοητευμένος αφού η 5η θέση στην κλίμακα δεν του επέτρεψε να φτάσει τον στόχο της ασυλίας, ούτε μπορούσε να βοηθήσει κάποιον δίνοντάς του πόντους.

Το αποτέλεσμα έφερε ανακατατάξεις στη βαθμολογία, αλλά και έντονα σχόλια, με κάποιους να παραμένουν αισιόδοξοι και άλλους να συνειδητοποιούν πως η αυριανή δοκιμασία αποχώρησης θα είναι αληθινό… θρίλερ! 

«Η αυριανή ανταλλαγή των πόντων θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον!» είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top