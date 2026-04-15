Οικονομάκου- Τσερέλα: Το pre wedding party θα γίνει στο σπίτι του Πάριου

Αντίστροφα για μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους έχουν αρχίσει να μετράνε η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα. Το ζευγάρι θα παντρευτεί στις 27 Ιουνίου στην Πάρο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Breakfast@Star, το μυστήριο θα τελεστεί στην εκκλησία που ο σπουδαίος τραγουδιστής Γιάννης Πάριος είχε νυμφευτεί το 1996 τη Σοφία Αλιμπέρτη.

Πρόκειται για τον Ιερό Ναό του Αγίου Φωκά. Η Ελένη Χατζίδου ανέφερε πως το πάρτι του ζευγαριού που είναι μαζί από το 2024 θα γίνει στο σπίτι του Γιάννη Πάριου με τον Ετεοκλή Παύλου να επισημαίνει πως σε γάμους τόσο μεγάλους πρέπει να υπάρχει σκαλέτα.Το pre wedding pary θα είναι από τις 15:00 μέχρι τις 23:00 και οι καλεσμένοι αναμένεται να είναι γύρω στους 120.

Aνήμερα του γάμου, στις 27 Ιουνίου, η διαδικασία θα χωριστεί σε τρία μέρη και οι προσκεκλημένοι θα λάβουν δώρο ένα premium αναμνηστικό κερί.

To ζευγάρι είναι μαζί από το 2024 και τον ελεύθερό τους χρόνο κάνουν ταξίδια και βόλτες στη φύση. Η Αθηνά Οικονομάκου που είναι και μητέρα δύο παιδιών, του Μάξιμου και της Ηλέκτρας έχει χαρακτηρίσει τη σχέση της με τον αθλητή "καρμική".

«Είναι σπάνιος ο άνθρωπος ο Μπρούνο. Ήταν τόσα πολλά τα θετικά κι ήταν τόσο διαφορετικός εξαρχής, στον τρόπο συμπεριφοράς και στον τρόπο που διαχειριζόταν τη συνθήκη της ζωής μου εκείνη την περίοδο, που δεν πίστευα πολλά από αυτά που είναι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα για να πάρω την απόφαση να πω "εντάξει, ξεκόλλα πια, δεν μπορεί". Δεν μπορεί, είναι αλήθεια. Μπορεί και να υπάρχει τελικά αυτός που λέμε… Δεν είναι ο πρίγκιπας ακριβώς, αλλά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Μέσα και έξω. Και το έξω που σχολιάζεται πολύ, είναι νομίζω το λιγότερο σε σχέση με το μέσα. Ήταν τόσο ξαφνικό κι όπως λες, πώς γίνεται τόσο γρήγορα; Και πώς γίνεται να το γνωρίσεις εσύ; Και πώς γίνεται να παντρευτεί; Και πώς γίνεται να είναι τόσο σίγουρη για τις δηλώσεις της; Κι αυτό που έβγαζα, ίσως κάποιοι το θεωρούσαν αφέλεια και θα συμφωνήσω μαζί τους ότι κι εγώ πριν λίγα χρόνια, από την εμπειρία που είχα μέχρι τώρα στη ζωή μου κι από τις σχέσεις που έχω κάνει, κι όχι μόνο τις προσωπικές αλλά κι από τα αγόρια φίλων μου, από κόσμο που έχω γνωρίσει κατά καιρούς, θα έλεγα…" είχε δηλώσει στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

