Άση Μπήλιου: Ο Ερμής στον Κριό - Τι πρέπει να προσέξουμε στην επικοινωνία

«Πρωταγωνιστές οι Κριοί και όσοι έχετε πλανήτες σε αυτό το ζώδιο»

Άση Μπήλιου: Όσα είπε η Άση Μπήλιου στο BreakFAST@Star για το πέρασμα του Ερμή στον Κριό
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ερμής περνά στο ζώδιο του Κριού στις 15 Απριλίου, επηρεάζοντας την επικοινωνία και τις καθημερινές δοσοληψίες.
  • Ο Ερμής είναι ο πλανήτης της επικοινωνίας και της δράσης, απαιτώντας άμεσες και σύντομες πληροφορίες.
  • Η Άση Μπήλιου προειδοποιεί για την παρόρμηση στην επικοινωνία αυτή την εβδομάδα, καθώς μπορεί να προκύψουν απρόβλεπτες αντιδράσεις.
  • Πρέπει να προσέχουμε πώς εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, είτε θετικά είτε αρνητικά, λόγω του ενθουσιασμού ή του θυμού.

Για τον Ερμή που περνά σήμερα 15 Απριλίου στο ζώδιο του Κριού μίλησε η Άση Μπήλιου στην εκπομπή Breakfast@Star. 

«Έχουμε νεότερα στο πλανητικό σκηνικό. Δε σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει, ποτέ έτσι να μας ενθουσιάζει ή να μας απογοητεύει, ανάλογα με το τι έρχεται. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ερμή που περνά στο ζώδιο του Κριού. Έχουμε πει ότι αυτή εδώ πέρα την εβδομάδα, όπως και την επόμενη, είναι πρωταγωνιστές οι Κριοί και όσοι έχετε πλανήτες σε αυτό το ζώδιο. Όπως είπαμε, ουσιαστικά έχουμε πάρα πολλά ουράνια σώματα μαζεμένα σε αυτό το ζώδιο. Σήμερα λοιπόν, περνά και ο Ερμής στο ζώδιο του Κριού, θα περάσει και η Σελήνη - πάμε και για νέα Σελήνη την Παρασκευή- οπότε μαζεύονται όλα. Επτά ο αριθμός των σωμάτων που είναι σε ένα ζώδιο. Σαν να είναι όλα μαζεμένα σε μια πλευρά του αστρολογικού χάρτη», είπε αρχικά η αστρολόγος. 

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, ο Ερμής είναι ο πλανήτης της επικοινωνίας, των νοητικών ικανοτήτων, των δοσοληψιών, των καθημερινών δοσοληψιών, των μετακινήσεων και περνά σε ένα ζώδιο της δράσης, αυτό του Κριού.

«Ένα πολύ δυναμικό ζώδιο, αλλά και ένα ζώδιο που βαριέται πάρα πολύ γρήγορα. Τι σημαίνει αυτό για τον Ερμή; Σημαίνει ότι δε θέλει φλυαρίες, δε θέλει να του εξηγείς μία ώρα, να το αναλύεις. Θέλει γρήγορα την πληροφορία, τι είναι αυτό, γιατί αυτό, και τέλος», επισήμανε. 

Η Άση Μπήλιου σημείωσε πως θα πρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω την παρόρμηση, ειδικά αυτή την εβδομάδα.

«Πολλές φορές μπορεί να πεις πράγματα, τα οποία πάνω στο θυμό σου ή πάνω γενικότερα στον ενθουσιασμό σου, μερικές φορές λέμε και ωραία θετικά πράγματα πάνω στον ενθουσιασμό μας, δίνουμε υποσχέσεις, καλλιεργούμε προσδοκίες και μετά άντε γεια. Γι' αυτό το λέω, και τα καλά και τα δύσκολα θα πρέπει να προσέχουμε πώς τα λέμε αυτή την εβδομάδα», τόνισε. 
 

