MasterChef: Η «μύτη λαγωνικού» του Γιώργου! Tα έβρισκε όλα με τη... μύτη!

Στη δοκιμασία της αναγνώρισης υλικών στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef, ο Γιώργος έκανε πραγματικά… χαμό, καθώς κατάφερε να βρίσκει σχεδόν κάθε υλικό μόνο από την όσφρησή του, αφήνοντας τους πάντες άφωνους!

Σε μια διαδικασία «ξαφνικού θανάτου», όπου οι διαγωνιζόμενοι δοκίμαζαν υλικά και έπρεπε να τα αναγνωρίσουν αποκλειστικά με τις αισθήσεις τους, ο ίδιος δεν έκανε σχεδόν κανένα λάθος και εξελίχθηκε σε... απόλυτο πρωταγωνιστή!

Οι συμπαίκτες του δεν έκρυψαν την έκπληξή τους και σχολίαζαν συνεχώς την απίστευτη ικανότητά του, λέγοντας πως «στη μύτη δεν αστειεύεται!» και πως «με τέτοια όσφρηση δεν χρειαζόταν καν να δοκιμάσει». «Πού πας ρε Μαλινουά; Τι παιδί είναι αυτό;..» είπε ο Χάρης.

Μόλις βρήκε και το τυρί μετσοβόνε, η κατάσταση είχε πια φτάσει σε σημείο που οι υπόλοιποι παίκτες άρχισαν να τον αποκαλούν «κυνηγόσκυλο της κουζίνας». «Θα τον πάρω μαζί μου για τρούφες» έλεγαν οι μάγειρες με χιούμορ για τον Γιώργο.