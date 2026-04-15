MasterChef: Οι τρεις δοκιμασίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι παίκτες!

Στην εβδομάδα - θρίλερ του MasterChef, οι 15 διαγωνιζόμενοι εκτός του Πέτρου που έχει ασυλία βρίσκονται σήμερα, Tετάρτη 15/4, αντιμέτωποι με τρεις απαιτητικές δοκιμασίες, όπου η ταχύτητα, η ακρίβεια και η στρατηγική παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς οι βαθμοί που συγκεντρώνουν αποδεικνύονται πλέον κρίσιμοι για την παραμονή τους στο παιχνίδι.

Τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες

Στην πρώτη δοκιμασία, την «Πυραμίδα», οι παίκτες ξεκινούν έναν αγώνα ταχύτητας με διαδοχικά στάδια αποκλεισμού. Συγκεντρώνουν κρόκους αυγών, συνεχίζουν με μπλανσάρισμα και ξεφλούδισμα ντομάτας και καταλήγουν στην προετοιμασία τέλειων φιλέτων, ενώ στο τελικό στάδιο οι δύο καλύτεροι διαγωνίζονται στη δημιουργία στραπατσάδας μέσα σε 15 λεπτά. Σε κάθε βήμα ένας παίκτης μένει εκτός!

Η δεύτερη δοκιμασία αφορά την αναγνώριση υλικών και εξελίσσεται σε πραγματικό «ξαφνικό θάνατο», καθώς οι διαγωνιζόμενοι δοκιμάζουν υλικά και καλούνται να τα αναγνωρίσουν μόνο με τις αισθήσεις τους. Ένα μόνο λάθος αρκεί για να τους αφήσει εκτός, μέχρι να μείνει ο πιο προσεκτικός παίκτης.

Στην τρίτη δοκιμασία, το σαγανάκι, οι παίκτες προσπαθούν να πετύχουν απόλυτη ισορροπία στο τηγάνι, δημιουργώντας σωστά ψημένα σαγανάκια με ιδανικό χρώμα και σωστό λιώσιμο στο εσωτερικό!

Η στρατηγική των παικτών

Παράλληλα, η στρατηγική παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς οι μάγειρες επιλέγουν μόνοι τους σε ποια δοκιμασία συμμετέχουν, με στόχο να συγκεντρώσουν τους περισσότερους δυνατούς βαθμούς. Η βαθμολογία (από 500 έως 100 ανά θέση) αναμένεται να κρίνει τις αυριανές εξελίξεις, όπου η αποχώρηση εξαρτάται τόσο από τις επιδόσεις όσο και από τη σωστή διαχείριση των πόντων. Η ένταση κορυφώνεται και κάθε λεπτομέρεια αποδεικνύεται καθοριστική για την παραμονή στον διαγωνισμό.