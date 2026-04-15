Kαστάνη: Τι δεν θέλει να έχει η μέλλουσα νύφη της

Στον 27χρονο γιο της Γιώργο που έχει σπουδάσει μηχανολόγος στη Βρετανία αναφέρθηκε η Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η ηθοποιός η οποία έχει συμμετάσχει σε πολλές δημοφιλείς σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές το “Ντόλτσε Βήτα” “Το Δις Εξαμαρτείν”, “Δροσουλίτες”, “Τρεις χάριτες” και άλλες, ανέφερε πως είχε αγωνία για τη νύφη που θα της παρουσίαζε ο γιος της.

«Υπήρχαν κάποιες μικρές αγωνίες, όπως να μη μου φέρει κάτι συγκεκριμένο ή να έχει κάτι με τα νύχια της που δεν μου άρεσε. Δεν μπορώ να βλέπω κοπέλες με τεράστια νύχια. Χίλιες τέτοιες μικρολεπτομέρειες. Αλλά όταν είδα το κορίτσι του, που είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε και με το στίβο και έχει τέλειο σώμα… Ήταν ένα καλό κορίτσι που έχει σπουδάσει γεωλόγος. Τότε κατάλαβα ότι τα παιδιά τελικά αναπαράγουν τις εικόνες των γυναικών που έχουν μεγαλώσει. Πώς ήμουν εγώ, πώς ήταν η αδερφή μου, πώς ήταν οι ανιψιές μου» τόνισε η δημοφιλής ηθοποιός στην εκπομπή Happy Day με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να σχολιάζει πως πρέπει να ανησυχούμε για πράγματα που δεν αλλάζουν καθώς το μήκος των νυχιών είναι κάτι που αλλάζει.

“Το μήκος των νυχιών αλλάζει. Μπορείς να φωνάξεις μία μανικιουριστ να στο αλλάξει. Ο χαρακτηρας και η προσωπικότητα είναι αυτά που συνήθως δεν αλλάζουν” ανέφερε χαρακτηριστικά με τον Δημήτρη Παπανώτα να συμπληρώνει με δόση χιούμορ:

“Αν δεις την άλλη με μακρύ νύχι μπορεί να φοβηθείς μη γρατζουνίσει τον γιο σου”.



