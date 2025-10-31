Άλλος άνθρωπος η Ελένη Καστάνη: «Έχασα 18 κιλά και έκοψα τα μισά χάπια»

«Χτύπησε καμπανάκι. Οι εξετάσεις μου δεν ήταν ποτέ καλές», είπε η ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 10:45 Συγκλονιστικό βίντεο: Αεροσκάφος βρέθηκε στο μάτι του τυφώνα «Μελίσσα»
31.10.25 , 10:44 Ρόδος: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα
31.10.25 , 10:39 «Έχεις ξεφύγει! Ξέρετε τι έκανε;» - Ο καβγάς της Ελένης και του Ετεοκλή
31.10.25 , 10:20 Κατερίνα Παπουτσάκη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της
31.10.25 , 10:11 7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης
31.10.25 , 10:10 «Φτάνει πια γι’ αυτό το παιδί»: Ένταση στη δίκη για τον βιασμό του 23χρονου
31.10.25 , 10:00 Ποια μεταγραφή του Ολυμπιακού ακυρώνει ο Μεντιλίμπαρ
31.10.25 , 09:31 Χριστίνα Σάλτη: «Για μένα ζει ακόμα η μαμά μου. Είναι μέσα μου, είναι εγώ»
31.10.25 , 09:29 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η οικογένεια με τα 9 αδέλφια κι η σχέση με τον Μάστορα
31.10.25 , 09:28 Άλλος άνθρωπος η Ελένη Καστάνη: «Έχασα 18 κιλά και έκοψα τα μισά χάπια»
31.10.25 , 09:24 Νέα Υόρκη: Πνίγηκε από τη βροχή – Δύο νεκροί από τις πλημμύρες
31.10.25 , 09:07 Honda Forza 125 και Forza 350: Δείτε τα νέα χρώματα
31.10.25 , 09:03 Τι γιορτάζουμε το Halloween - Τα έθιμα της «νύχτας του τρόμου»
31.10.25 , 08:51 Γιώργος Τσαγκαράκης: Η καταγωγή, τα παιδιά και η γκαλερί
31.10.25 , 08:43 Ο βασιλιάς Κάρολος διώχνει τον πρίγκιπα Άντριου και από τη βασιλική έπαυλη
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
Έλενα Κρεμλίδου: Ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου
Άλλος άνθρωπος η Ελένη Καστάνη: «Έχασα 18 κιλά και έκοψα τα μισά χάπια»
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Ρόδος: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
«Φτάνει πια γι’ αυτό το παιδί»: Ένταση στη δίκη για τον βιασμό του 23χρονου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ελένη Καστάνη στο Καλύτερα Αργα

Μία μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση έκανε η Ελένη Καστάνη, η οποία έχασε περισσότερα από 18 κιλά, καθώς χτύπησε «καμπανάκι» η υγεία της.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει καταφέρει να χάσει συνολικά 18 κιλά, μια διαδικασία που, όπως εξήγησε, ήταν αναγκαία για λόγους υγείας λόγω της ηλικίας της και των επιβαρυμένων εξετάσεών της. «Συνολικά έχω χάσει 18 κιλά. Δεν το συνειδητοποιώ. Το έκανα για λόγους υγείας, λόγω της ηλικίας έπρεπε να χάσω κάποια κιλά. Περπατούσα και κολυμπούσα κάθε μέρα από μία ώρα και τώρα που είμαι στην Αθήνα, μου έχει μείνει το καθημερινό περπάτημα. Υπήρχαν περίοδοι που, παρόλο που έκανα δίαιτα, είχα υψηλά τριγλυκερίδια. Τώρα μου έμεινε το περπάτημα στο Πεδίον του Άρεως», δήλωσε στην εκπομπή Καλύτερα Αργά.

Ελένη Καστάνη: «Δεν είχα άσχημες συμπεριφορές από τον Α. Ρήγα»

Η σημερινή εικόνα της Ελένης Καστάνη

Η σημερινή εικόνα της Ελένης Καστάνη

«Ακολουθώ τη διατροφή του γιατρού. Μου τα έλεγε χρόνια, αλλά εγώ δεν τα άκουγα. Χτύπησε καμπανάκι. Οι εξετάσεις μου δεν ήταν ποτέ καλές. Πάντα ήταν πολύ επιβαρυμένες. Ήμουν στα 92 κιλά, έπεσα κάτω από τα 80. Οι εξετάσεις μου πλέον είναι καλύτερες, έκοψα τα μισά χάπια», συμπλήρωσε.

Η απώλεια κιλών της ηθοποιού για λόγους υγείας

Η συγκλονιστική εμπειρία της εγκυμοσύνης

Η Ελένη Καστάνη μίλησε και για μια ιδιαίτερα προσωπική και δύσκολη στιγμή της ζωής της: μια προηγούμενη εγκυμοσύνη που αναγκάστηκε να διακόψει λόγω προβλημάτων υγείας του μωρού. «Πριν γεννήσω τον γιο μου, είχα μια περιπέτεια. Είχα μια εγκυμοσύνη που τη διέκοψα, γιατί δεν ήταν καλά το μωρό», εξομολογήθηκε συγκινημένη.

Άλλος άνθρωπος η Ελένη Καστάνη: «Έχασα 18 κιλά και έκοψα τα μισά χάπια»

Η εμπειρία αυτή της άφησε βαθιά συναισθήματα αγωνίας, τα οποία βίωσε ξανά στη δεύτερη εγκυμοσύνη της. «Μετά ήμουν έγκυος στον γιο μου και στη δεύτερη εγκυμοσύνη είχα αγωνία. Δεν ξεχνώ που ήμουν στο μαιευτήριο για να κάνω συγκεκριμένους υπερήχους, κι εγώ έχω την αγωνία να μου πει ο γιατρός αν είναι καλά, και να μου μιλάνε επειδή με αναγνωρίζουν, να θέλω να πεθάνω εκεί», περιέγραψε η ηθοποιός.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΓΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top