Άλλος άνθρωπος η Ελένη Καστάνη: «Έχασα 18 κιλά και έκοψα τα μισά χάπια»

Μία μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση έκανε η Ελένη Καστάνη, η οποία έχασε περισσότερα από 18 κιλά, καθώς χτύπησε «καμπανάκι» η υγεία της.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει καταφέρει να χάσει συνολικά 18 κιλά, μια διαδικασία που, όπως εξήγησε, ήταν αναγκαία για λόγους υγείας λόγω της ηλικίας της και των επιβαρυμένων εξετάσεών της. «Συνολικά έχω χάσει 18 κιλά. Δεν το συνειδητοποιώ. Το έκανα για λόγους υγείας, λόγω της ηλικίας έπρεπε να χάσω κάποια κιλά. Περπατούσα και κολυμπούσα κάθε μέρα από μία ώρα και τώρα που είμαι στην Αθήνα, μου έχει μείνει το καθημερινό περπάτημα. Υπήρχαν περίοδοι που, παρόλο που έκανα δίαιτα, είχα υψηλά τριγλυκερίδια. Τώρα μου έμεινε το περπάτημα στο Πεδίον του Άρεως», δήλωσε στην εκπομπή Καλύτερα Αργά.

Η σημερινή εικόνα της Ελένης Καστάνη

«Ακολουθώ τη διατροφή του γιατρού. Μου τα έλεγε χρόνια, αλλά εγώ δεν τα άκουγα. Χτύπησε καμπανάκι. Οι εξετάσεις μου δεν ήταν ποτέ καλές. Πάντα ήταν πολύ επιβαρυμένες. Ήμουν στα 92 κιλά, έπεσα κάτω από τα 80. Οι εξετάσεις μου πλέον είναι καλύτερες, έκοψα τα μισά χάπια», συμπλήρωσε.

Η συγκλονιστική εμπειρία της εγκυμοσύνης

Η Ελένη Καστάνη μίλησε και για μια ιδιαίτερα προσωπική και δύσκολη στιγμή της ζωής της: μια προηγούμενη εγκυμοσύνη που αναγκάστηκε να διακόψει λόγω προβλημάτων υγείας του μωρού. «Πριν γεννήσω τον γιο μου, είχα μια περιπέτεια. Είχα μια εγκυμοσύνη που τη διέκοψα, γιατί δεν ήταν καλά το μωρό», εξομολογήθηκε συγκινημένη.

Η εμπειρία αυτή της άφησε βαθιά συναισθήματα αγωνίας, τα οποία βίωσε ξανά στη δεύτερη εγκυμοσύνη της. «Μετά ήμουν έγκυος στον γιο μου και στη δεύτερη εγκυμοσύνη είχα αγωνία. Δεν ξεχνώ που ήμουν στο μαιευτήριο για να κάνω συγκεκριμένους υπερήχους, κι εγώ έχω την αγωνία να μου πει ο γιατρός αν είναι καλά, και να μου μιλάνε επειδή με αναγνωρίζουν, να θέλω να πεθάνω εκεί», περιέγραψε η ηθοποιός.