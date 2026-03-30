Τροχός της Τύχης: Χρειάστηκε μόλις 1'' για να λύσει τον γρίφο!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 30/3/2026 στο Star, ο Γρηγόρης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στο Κρεοπωλείο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα, ενώ ο παίκτης από την πλευρά του είπε: Ρ, Μ, Ν, ενώ για Φωνήεν επέλεξε το Ο.

Χρειάστηκε μόλις 1'' για να λύσει τον γρίφο.

Θα βρεις και εσ'υ τόσο εύκολα τη λύση; Θες να δοκιμάσεις;

