Άση Μπήλιου: Μια ωραία αστρολογικά ημέρα η σημερινή - Οι θετικές όψεις

Οι αστρολογικές προβλέψεις στο Breakfast@star

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star για σήμερα 26/3/26
  • Η σημερινή ημέρα είναι θετική αστρολογικά, με τη Σελήνη στον Καρκίνο να σχηματίζει μόνο καλές όψεις.
  • Η Άση Μπήλιου χαρακτήρισε τη μέρα ως την πιο ωραία της εβδομάδας, με θετικές επιρροές από τον Ερμή, τον Δία και τον Άρη.
  • Η ημέρα ευνοεί την αυτοβελτίωση και τη φροντίδα των άλλων, συνδεδεμένη με τη μητρότητα.
  • Οι Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες είναι τα ζώδια που πρέπει να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της ημέρας.

Στις δύσκολες αστρολογικά μέρες που διανύουμε, η σημερινή είναι μια καλή μέρα, με τη Σελήνη από τον Καρκίνο να σχηματίζει μόνο θετικές όψεις με τους πλανήτες. 

«Σήμερα είναι μια ωραία μέρα, η πιο ωραία, μπορώ να σας πω, αυτής εδώ της εβδομάδας, με την έννοια ότι η Σελήνη είναι στο ζώδιο που κυβερνά, στο ζώδιο του Καρκίνου», είπε αρχικά η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.  

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, η Σελήνη κάνει μόνο θετικές όψεις σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

«Είχαμε ένα πολύ ωραίο τρίγωνο τα ξημερώματα με τον Ερμή. Θα έχουμε τώρα το μεσημέρι τη Σύνοδο με τον Δία στο ζώδιο του Καρκίνου και το βράδυ έχει ένα ωραίο τρίγωνο με τον Άρη», εξήγησε. 

Η μέρα προσφέρεται και για ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέμε αυτοβελτίωση, να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, να τον φροντίσουμε λίγο παραπάνω, όπως είπε η Άση Μπήλιου.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ο Καρκίνος είναι ένα ζώδιο που έχει να κάνει με φροντίδα. «Συνδέεται με τη Σελήνη, που συνδέεται με τη μητρότητα και όπως η μαμά φροντίζει, έτσι όταν η Σελήνη είναι σε αυτό το ζώδιο, δείχνει την επιθυμία να φροντίσουμε τους άλλους. Δεν απαραίτητα να είμαστε η μαμά τους, μπορεί να είναι η φίλη μας, μπορεί να είναι ο σύντροφός μας», επισήμανε.

«Σε κάθε περίπτωση η σημερινή μέρα είπαμε ότι είναι από αυτές που μπορούμε πιο εύκολα να ικανοποιήσουμε κάποιες από τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας και να υπάρχει και μια καλύτερη ροή και ισορροπία», πρόσθεσε.

Τα τρία ζώδια που πρέπει να αδράξουν τη σημερινή μέρα και να πάρουν πρωτοβουλίες είναι οι Καρκίνοι, οι Σκορπιοί και οι Ιχθύες. 
 

