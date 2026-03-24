Η 1η Ελληνίδα MasterChef Μαργαρίτα Νικολαΐδη επιστρέφει στο MasterChef!

Η νέα θεματική εβδομάδα αφιερωμένη στη vegan κουζίνα ξεκίνησε χθες (Δευτέρα 23/3) και οι δύο μπριγάδες ήρθαν αντιμέτωπες στη δοκιμασία του Mystery Box. Νικήτρια με σκορ 6-4 αναδείχθηκε η Κόκκινη μπριγάδα, διατηρώντας όλα τα μέλη της ασφαλή. Η Wasan Alhashimi ήταν αυτή που παρουσίασε την καλύτερη προσπάθεια και κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Αντίθετα, η Μπλε μπριγάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με τις συνέπειες της ήττας. Μετά από υπόδειξη του αρχηγού της Γιώργου Αχλαδιώτη και έπειτα από την ψηφοφορία, ο Βασίλης Αλεξόπουλος κι ο Άρης Κασνέτση είναι οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα.

Απόψε, Τρίτη 24 Μαρτίου, μια νέα μαγειρική πρόκληση περιμένει τα μέλη των δύο μπριγάδων στην κουζίνα του MasterChef με το Τεστ Δημιουργικότητας. Οι διαγωνιζόμενοι θα διασταυρωθούν σε δέκα μονομαχίες. Ο αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας, Πάνος Τελάλης, θα ορίσει τα ζευγάρια των μονομαχιών και θα επιλέξει την κατηγορία με την οποία θα μαγειρέψουν: street food, μαγειρευτό, σούπα, deep fry ή γλυκό.

Η καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα είναι η νικήτρια της δοκιμασίας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των μελών της. Από την ηττημένη μπριγάδα θα προκύψουν ακόμη δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Η Μπλε μπριγάδα έχει ήδη δύο υποψήφιους και σε περίπτωση νίκης απόψε, τα υπόλοιπα μέλη της προστατεύονται, με τον Βασίλη και τον Άρη, όμως, να παραμένουν υποψήφιοι. Σε περίπτωση ήττας, ακόμη δύο μέλη της θα βρεθούν υποψήφιοι.

Καλεσμένη των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, θα είναι μία από τις πιο δυνατές μαγειρικές προσωπικότητες που πέρασαν ποτέ από την κουζίνα του MasterChef, που ξεχώρισε με το ταλέντο και την αφοσίωσή της στη μαγειρική, αποδεικνύοντας ότι η ουσία και η δημιουργικότητα μπορούν να συνυπάρχουν σε κάθε πιάτο. Κι αυτή δεν είναι άλλη από την 1η Ελληνίδα MasterChef Μαργαρίτα Νικολαΐδη!

Θα καταφέρει η Μπλε μπριγάδα να πάρει τη νίκη και να στείλει τους Κόκκινους στην άβολη και δύσκολη διαδικασία της ψηφοφορίας;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

