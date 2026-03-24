«Dua Lipa αν βλέπεις MasterChef στείλε θετική ενέργεια!»

Μεγάλος fan της Dua Lipa είναι ο Γιώργος, κι όπως είδαμε στο αποκλειστικό απόσπασμα μέσα από το Breakfast@Star, στο επεισόδιο της Τρίτης θα εκφράσει τον θαυμασμό του στο πρόσωπό της.

«Ακούω Dua Lipa μου αρέσει και η μουσική της και η Dua Lipa. Χαιρετίσματα Dua, άμα βλέπεις MasterChef, ξέρω 'γω... στείλε θετική ενέργεια», ακούμε τον Γιώργο να λέει τη στιγμή της μαγειρικής δοκιμασίας.

«Αυτός ο διαγωνισμός μ' έχει καταστρέψει... αρραβωνιάζεται η Dua Lipa; Ρε κορίτσι μου, μήπως να το ξανασκεφτείς; Τι του βρήκες; Δεν ξέρω ποιος είναι. Ακούω νέα της, δεν ξέρω ποιος είναι. Για ένα πράγμα μπορώ να εγγυηθώ. Γιώργος δεν είναι σίγουρα», είπε ο Γιώργος απογοητευμένος.

Θυμίζουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι, η Dua Lipa επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της, τον αρραβώνα της με τον Callum Turner. Η 29χρονη pop star απάντησε στις φήμες που την ήθελαν αρραβωνιασμένη με τον Βρετανό ηθοποιό, λέγοντας ότι είναι «ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα».

Η Dua Lipa με τον αρραβωνιαστικό της, τον ηθοποιό Callum Turner /Φωτογραφία AP Images/Scott A Garfitt

Η Dua Lipa και ο 35χρονος Turner είναι ζευγάρι εδώ και σχεδόν ενάμιση χρόνο. Ο ηθοποιός είναι γνωστός από τους ρόλους του στα Fantastic Beasts και Masters of the Air, ενώ ήταν υποψήφιος για Bafta το 2020 για το The Capture του BBC One.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef