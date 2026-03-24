MasterChef: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;

Μετά τη νίκη της Κόκκινης μπριγάδας στη δοκιμασία Mystery Box, η Μπλε βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς όλα τα μέλη της τέθηκαν στη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων προς αποχώρηση, ανεβάζοντας την ένταση στο σημερινό επεισόδιο του MasterChef.

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της Μπλε μπριγάδας, Γιώργος, ο οποίος κλήθηκε να υποδείξει τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση.

Ο Γιώργος, αρχηγός τηςμπλε μπριγάδας, επέλεξε τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση

Η επιλογή του ήταν ο Βασίλης, με τον ίδιο να εξηγεί πως «μπορεί να δώσει περισσότερα» μέσα στον διαγωνισμό. Ο διαγωνιζόμενος αποδέχτηκε την απόφαση, παραδεχόμενος πως είχε από τα πιο αδύναμα πιάτα της ημέρας: «Είναι το προφανές. Είχα από τα χειρότερα πιάτα σήμερα, το περίμενα».

Έτσι, φόρεσε τη μαύρη ποδιά και μπήκε πρώτος στη δοκιμασία αποχώρησης.

Ακολούθησε η ψηφοφορία για τον δεύτερο υποψήφιο, με τους παίκτες να καλούνται να γράψουν το όνομα εκείνου που θεωρούν πιο αδύναμο.

Η διαδικασία ανέδειξε ξεκάθαρα έναν «στόχο», καθώς ο Άρης συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Συγκεκριμένα: Άρης: 7 ψήφοι, Άγγελος: 2 ψήφοι.

Ο ίδιος ο Άρης αποδέχτηκε την απόφαση, τονίζοντας πως η υποψηφιότητά του ήταν αναμενόμενη λόγω της απόδοσής του: «Έχασα, δεν είχα καλή προσπάθεια, οπότε ήταν λογικό. Δεν θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα μου να φύγω».

Η ψηφοφορία δεν κύλησε χωρίς εντάσεις, καθώς δεν έλειψαν τα σχόλια περί στρατηγικών και «προστασίας» παικτών.

Η Wasan εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή της, αφήνοντας αιχμές για συγκεκριμένες συμμαχίες μέσα στη Μπλε μπριγάδα: «Υπάρχουν τέσσερα άτομα που προστατεύουν συνεχώς ο ένας τον άλλον, πιθανόν για να φτάσουν στον τελικό. Δεν το θεωρώ δίκαιο».

Παράλληλα, υπήρξαν και απορίες για τις ψήφους προς τον Άγγελο, καθώς –όπως ειπώθηκε– είχε συμβάλει σε νίκη της ομάδας, κάτι που έκανε τη στάση κάποιων να φαίνεται αδικαιολόγητη.

Το κλίμα στη Μπλε μπριγάδα παρέμεινε βαρύ, με τους παίκτες να προσπαθούν να διαχειριστούν την ήττα αλλά και τις εσωτερικές εντάσεις.

Ο Άρης, αν και εμφανώς επηρεασμένος, κράτησε χαμηλούς τόνους, παραδεχόμενος πως η κατάσταση τον στεναχώρησε, καθώς δεν είχε ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση.

Από την άλλη, κάποιοι παίκτες τόνισαν την ανάγκη να διατηρηθεί το ηθικό της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως ο αρχηγός δεν πρέπει να δείχνει πτώση στην ψυχολογία, ώστε να μην επηρεαστεί συνολικά η μπριγάδα.

Την ίδια ώρα, η Κόκκινη μπριγάδα απολάμβανε τη νίκη της από τον εξώστη, παραμένοντας ασφαλής για την ημέρα.

Ωστόσο, όπως επισήμαναν και οι ίδιοι οι παίκτες, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα, καθώς η εβδομάδα βρίσκεται στην αρχή και οι ανατροπές είναι πάντα πιθανές.

