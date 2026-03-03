NOVA: Τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με αφιερώματα

NOVA: Τιμά Την Παγκόσμια Ημέρα Της Γυναίκας
  • Κάθε Κυριακή στις 17:00 στη ζώνη Classic Cinema στο Novacinema2 κλασσικές ταινίες με κορυφαίες πρωταγωνίστριες που άφησαν το στίγμα τους Shirley MacLaine, Sophia Loren, Kim Novak, Gina Lollobrigida, Audrey Hepburn
  •  Κάθε Τρίτη στις 21:00 στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ “Lands of Women”, από την Ινδία μέχρι τα νησιά Μπιζαγκός, τελευταίες μητριαρχικές κοινωνίες του κόσμου μέσα από τις ιστορίες των γυναικών που τις διοικούν
  • Ολοήμερο αφιέρωμα ανήμερα της Women’s International Day με ταινίες στο Novalifε
  • Τα ΕΟΝ Box Sets τον Μάρτιο φέρνουν συλλογές με γυναικείο στυλ και φινέτσα!

NOVA: Τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με αφιερώματα

H Nova, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8/3), αφιερώνει όλο το Μάρτιο τη ζώνη Classic Cinema (κάθε Κυριακή στις 17.00 στο Novacinema2) καθώς και τη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) ενώ ανήμερα της Women’s International Day (Κυριακή 8 Μαρτίου) θα υπάρχει ολοήμερο αφιέρωμα με ταινίες back to back στο Novalifε. Την ίδια στιγμή, τα ΕΟΝ Box Sets τον Μάρτιο φέρνουν συλλογές με γυναικείο στυλ και φινέτσα!

 NOVA: Τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με αφιερώματα

Από την ατρόμητη γοητεία της Shirley MacLaine, μέχρι τη διαχρονική κομψότητα της Sophia Loren, τη μυστηριώδη γοητεία της Kim Novak, τη λαμπερή ομορφιά της Gina Lollobrigida και την αξέχαστη χάρη της Audrey Hepburn ένα σύμβολο στυλ, ευαισθησίας και ανθρωπιάς η ζώνη Classic Cinema, κάθε Κυριακή στις 17:00 στο Novacinema2 μετατρέπεται στον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό. Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθούν οι ταινίες «Gambit» με Shirley MacLaine (1/3), «Arabesque» με τη Sophia Loren (8/3), «Charade» με την Audrey Hepburn (15/3), «Come September» με τη Gina Lollobrigida (22/3) και «Pal Joey» με τη Kim Novak (29/3).

Στις 8/3 θα υπάρχει ολοήμερο αφιέρωμα με ταινίες back-to-back και κορυφαίες πρωταγωνίστριες:.

Στο Novalifε στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ “Lands of Women”. Από την Ινδία μέχρι τα νησιά Μπιζαγκός, ανακαλύψτε τις τελευταίες μητριαρχικές κοινωνίες του κόσμου μέσα από τις ιστορίες των γυναικών που τις διοικούν. Κάθε ένα από τα 5 ντοκιμαντέρ αυτής της συλλογής αποτελεί μια βιωματική κατάδυση σε μία από αυτές τις κοινωνίες, όπως παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας.

Η ΝΟVA τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Έτσι θα προβληθούν κατά σειρά Lands of Women (Mexico, the Zapotec), την Τρίτη 3 Μαρτίου, Lands of Women (Mozambique, the Makhuwa) την Τρίτη 10 Μαρτίου, Lands of Women (Indonesia, the Minangkabau), την Τρίτη 17 Μρτίου, Lands of Women (India, the Khasi) την Τρίτη 24 Μαρτίου και Lands of Women (China, the Mosuo) την Τρίτη 31 Μαρτίου.

NOVA: Τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με αφιερώματα

Παράλληλα, στο Novalifε ανήμερα της Women’s International Day (8/3) θα υπάρχει ολοήμερο αφιέρωμα με ταινίες back-to-back και κορυφαίες πρωταγωνίστριες:

  •  15:10 «Jackie» με τη Natali Portman
  •  16:45 «Maria» με την Angelina Jolie
  •  18.45 «I'm still Here» με την Fernanda Torres
  •  21:00 «The President's Wife» με την Catherine Deneuve
  • 22:40 «Widow Clicquot» με την Haley Bennett

Απόλαυσε το αφιέρωμα στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

