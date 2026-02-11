«28 years later» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

STAR.GR
Media
28 years later
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την ταινία τρόμου «28 years later» («28 χρόνια μετά», 2025, διάρκειας 110’) με τους Ralph Fiennes, Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson και σκηνοθεσία του Danny Boyle θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

«28 years later» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Δεκαετίες μετά από μία πανδημία, οι επιζώντες ζουν σε έναν κόσμο που άλλαξε για πάντα όπου οι εύθραυστες κοινότητες, οι σκληρές αποφάσεις και ο αδιάκοπος τρόμος δείχνουν πως ο εφιάλτης δεν τελείωσε ποτέ. H συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 15/2 (22:00).

«28 years later» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

«28 years later» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμη και offline.

Back to Top