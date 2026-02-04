«Speak no Evil» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Απολαύστε το θρίλερ τρόμου την Κυριακή 08/02 στο Novacinema1

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 09:03 Ανδρέας Παπανδρέου: Οι άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής
05.02.26 , 08:55 Γερμανία: 26χρονος Έλληνας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου Τούρκο ελεγκτή
05.02.26 , 08:48 Αυτές είναι οι 10 top τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες
05.02.26 , 08:42 Ιωάννινα: Η Πύλη προς τα Ζαγοροχώρια
05.02.26 , 08:05 Καιρός: Ανεμοστρόβιλος έπληξε την Κέρκυρα – Η πιο δύσκολή μέρα σήμερα
05.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Φεβρουαρίου
05.02.26 , 00:25 MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε στην πρώτη ομαδική και τι σημαίνει αυτό
05.02.26 , 00:05 MasterChef: Οι Κριτές Δοκιμάζουν Τα Πιάτα Μπλε Και Κόκκινων!
04.02.26 , 23:47 Γνωστός τραγουδιστής: «Κατέβηκα από το ταξί & ξάπλωσα στον δρόμο»
04.02.26 , 23:27 Γιούλη Τσαγκαράκη: Οι Σέρρες, η νοηματική & η προφητεία της Κάρμεν Ρουγγέρη
04.02.26 , 23:06 Ζέτα Μακρυπούλια: Πιο όμορφη από ποτέ στο trailer της νέας της εκπομπής!
04.02.26 , 22:38 Tέμπη: Kακώς Έκλεισε Η Ανάκριση, Λέει Ο Πατέρας Της Μάρθης
04.02.26 , 22:32 Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού
04.02.26 , 22:30 Η Φάρμα Εισβάλλει Στο MasterChef!
04.02.26 , 22:21 Μέγαρα: Συνελήφθη Ληστής Που Είχε Βασανίσει Άνδρα
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Άση Μπήλιου: Ο Ουρανός φέρνει ξαφνικές αλλαγές κι ανατροπές!
Στην αντεπίθεση η Τσολάκη: Η αποκάλυψη για το ραντεβού με άλλο κανάλι
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε στην πρώτη ομαδική και τι σημαίνει αυτό
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
«Speak no Evil»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το θρίλερ τρόμου «Speak no Evil» («Κραυγή σιωπής», 2024, διάρκειας 106’) με τους James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy και σκηνοθεσία του James Watkins, θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

«Speak no Evil» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Μια φιλική επίσκεψη διακοπών παίρνει σκοτεινή τροπή, όταν η ευγένεια παγιδεύει μια οικογένεια σε μία αυξανόμενη απειλή αποκαλύπτοντας πώς η σιωπή μπορεί να γίνει όπλο τρόμου. H συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 8/2 (22:00).

«Speak no Evil» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών.

Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVA
 |
SUNDAY PREMIERE
 |
NOVACINEMA1
 |
ΤΑΙΝΙΑ
 |
«SPEAK NO EVIL»
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top