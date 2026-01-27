MasterChef: «Παλεύουν με αντίπαλο που δε γνωρίζουν» - Δείτε το trailer

Νέα αποχώρηση στο επεισόδιο της Τρίτης 27 Ιανουαρίου

Δύο παίκτες, πριν προλάβουν να χαρούν την επιτυχία τους στα auditions, είδαν την πόρτα της εξόδου από το MasterChef 10.

MasterChef: Αυτές οι παίκτες αποχώρησαν πρώτοι από τον διαγωνισμό

Το επεισόδιο της Τρίτης 26/1 επιφυλάσσει άλλη μία αποχώρηση. «Στο τέλος της ημέρας θα έχουμε μία ακόμη αποχώρηση», ενημερώνει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τους διαγωνιζόμενους στο trailer.

Οι επίδοξοι chefs παλεύουν με αντίπαλο τον χρόνο - και όχι μόνο. «Από κάθε πάγκο θα έχουμε έναν νικητή κι έναν χαμένο», αποκαλύπτει ο Σωτήρης Κοντιζάς, δημιουργώντας αγωνία και προσμονή για τη συνέχεια.

MasterChef: Ποιος θα είναι ο νικητής και ποιος ο χαμένος;

MasterChef: Ποιος θα είναι ο νικητής και ποιος ο χαμένος;

Σε άλλο σημείο, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δίνει ακόμη ένα στοιχείο για τη δοκιμασία, η οποία κρύβει πολλές εκπλήξεις: «Παλεύουν με αντίπαλο, τον οποίο ακόμη δεν γνωρίζουν».

Ο Κωνσταντίνος είναι ο μόνος που δεν κινδυνεύει, καθώς με το πιάτο του κατάφερε να φορέσει τη λευκή ποδιά και να κάνει ποδαρικό στο σπίτι του MasterChef.

MasterChef: Το πιάτο του Κωνσταντίνου άγγιξε την τελειότητα!

Όλοι οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι θα βάλουν τα δυνατά τους για να ξεχωρίσουν στον πιο δύσκολο και ανατρεπτικό κύκλο που έχουμε δει έως τώρα, έχοντας τα μάτια τους στραμμένα στον τίτλο και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

 

Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF TRAILER
 |
MASTERCHEF 10
