Ουγγαρέζος: Από ποια παρουσιάστρια ζήτησε δημοσίως συγγνώμη;

Συγγνώμη από την Κατερίνα Ζαρίφη για το ξέσπασμα που είχε πριν λίγους μήνες στον αέρα της εκπομπής "Buongiorno" ζήτησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο παρουσιαστής κάθισε στον καναπέ της εκπομπής “Χαμογέλα και Πάλι” και αναφέρθηκε στην παρεξήγηση που έγινε με την Κατερίνα καθώς εκείνος ήθελε να σχολιάσει τη συνέντευξη της Κλέλιας Ρένεση και η ηθοποιός νομίζοντας πως θα πει κάτι αρνητικό, έλεγε στο αυτί του τη φράση “Αγαπάμε Κλέλια”.

Τότε ο Δημήτρης νευρίασε λέγοντάς της να πει την άποψή της για το θέμα και όχι να μιλάει στο αυτί του με αποτέλεσμα η Κατερίνα Ζαρίφη να αποχωρήσει από το πλατό όταν έπεσαν διαφημίσεις.

Kατερίνα Ζαρίφη/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Ο ίδιος είναι φίλος με την Κατερίνα, μιλάνε καθημερινά και κάνοντας τον απολογισμό του τόνισε πως θα ήθελε να της ζητήσει μία συγγνώμη καθώς δεν έφταιγε εκείνη για το ξέσπασμά του αλλά εκείνος ήταν κουρασμένος από τα πολλά γυρίσματα.

Παράλληλα ο παρουσιαστής ανέφερε πως δεν ξέρει αν θα είναι στο Buongiorno καθώς έχει συμβόλαιο μέχρι φέτος ενώ δεν έκρυψε και την επιθυμία του να κάνει δική του εκπομπή.

“ Έχω κάνει προτάσεις, έχω πληρώσει πιλότους, έχω κάνει παρουσιάσεις… Έχω πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μου και συγκεκριμένη ομάδα».



