Κατερίνα Καραβάτου: Κι επίσημα στις 31/1 η πρεμιέρα της νέας της εκπομπής

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 κι οι συνεργάτες της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.01.26 , 21:40 Πρόταση γάμου στο Deal - Η παίκτρια αιφνιδιάστηκε από τον σύντροφό της
23.01.26 , 21:32 Νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
23.01.26 , 21:25 Κλήρωση Eurojackpot 23/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
23.01.26 , 21:13 Απίστευτες εικόνες: Άγριο ξύλο οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα!
23.01.26 , 21:07 Επιμέλεια τέκνων: Η ρύθμιση που αξιοποίησε η Όλγα Κεφαλογιάννη
23.01.26 , 20:48 Τα νέα SEAT Ibiza και Arona στην Ελλάδα
23.01.26 , 20:24 Marseaux: «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους»
23.01.26 , 20:13 Σπύρος Καρατζαφέρης: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του, Λίλλυς
23.01.26 , 20:11 Γρίπη: Διασωληνωμένη με εγκεφαλίτιδα η 6χρονη - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
23.01.26 , 19:58 Έλενα Παπαρίζου: Εντυπωσιακή και πιο αδύνατη από ποτέ στη νέα της εμφάνιση
23.01.26 , 19:58 Μετά τις πλημμύρες το πλιάτσικο στις περιουσίες που επλήγησαν
23.01.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα «συνώνυμα» δυσκόλεψαν τον Χάρη - Εσύ πώς θα τα πας;
23.01.26 , 19:24 Ακίνητα: Παράταση για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
23.01.26 , 19:17 Sinners: Τι είναι αυτή η ταινία με τις 16 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ;
23.01.26 , 18:55 Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Οι ημερομηνίες - κλειδιά
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζε ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δέιτε βίντεο για την Κατερίνα Καραβάτου από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από πληθώρα φημών κι εικασιών, ήρθε κι η επίσημη ανακοίνωση για τη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 με οικοδέσποινα την Κατερίνα Καραβάτου. Μαζί της εκτός από τον Πέτρο Κωστόπουλο και τον Λευτέρη Κουμαντάκη, «προίκα» από την κομμένη εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, θα είναι κι οι παλιότεροι συνεργάτες της: Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκος Μισίρης και Μαρία Αντωνά.

Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου:

Τα Σαββατοκύριακα μπαίνουμε σε mood… παρέας. Είναι οι ημέρες που βλέπουμε φίλους, μιλάμε για όσα έγιναν, όσα έρχονται, όσα μας αφορούν, και μοιραζόμαστε στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά. Γιατί οι δύο τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, είναι ο δικός μας χρόνος για ανάσα, επικοινωνία, μοίρασμα και, κυρίως, για συντροφιά. 

Από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 08:50, η αυθεντικά επικοινωνιακή  Κατερίνα Καραβάτου και το «Σαββατοκύριακο παρέα» έρχονται με όλα τα highlights της εβδομάδας, αλλά και όλα αυτά που θα γίνουν το απόλυτο talk of the week.

Κατερίνα Καραβάτου: Κι επίσημα στις 31/1 η πρεμιέρα της νέας της εκπομπής

Η εκπομπή θα αγγίζει τα σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας με αισιοδοξία και κοινωνική ευαισθησία, θα «βουτάει» στα πιο καυτά νέα της showbiz, θα συναντά αγαπημένα πρόσωπα και μέσα από ειδικές στήλες και ενότητες, θα μας ταξιδεύει με φαντασία, σύγχρονη ματιά και χιουμοριστική διάθεση. 

Με έντονη διάδραση, ανοιχτή επικοινωνία και ενεργή συμμετοχή από τους τηλεθεατές, τόσο μέσα από live παρεμβάσεις όσο και μέσω ψηφιακών μέσων, το «Σαββατοκύριακο παρέα» ανοίγει διάλογο, δημιουργώντας μια ουσιαστική σύνδεση με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Μαζί με την Κατερίνα, στο πάνελ της εκπομπής, θα βρίσκονται οι: Πέτρος Κωστόπουλος, Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκος Μισίρης, Μαρία Αντωνά και Λευτέρης Κουμαντάκης, μια ομάδα με άποψη και λόγο.

Φερεντίνος: «Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου»

Στην κουζίνα, ο σεφ Χρήστος Μοίρας, θα δημιουργεί πιάτα που ευφραίνουν τον ουρανίσκο και την καρδιά.

«Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν θες απλώς να δεις τηλεόραση, αλλά να μπεις σε μια ζεστή κουβέντα και να νιώσεις παρέα! 

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 08:50 στον ΑΝΤ1 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top