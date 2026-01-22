Η Μαρία Κρούσου φέρνει στο Cash or Trash ένα φόρεμα Armani

Σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Αποστόλης, με καταγωγή από τη Λαμία, φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα ρολόι διαφορετικό από όσα έχουν παρουσιαστεί, μέχρι σήμερα. Τα απλά υλικά του, αλλά και ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του σε συνδυασμό με την έντονη αισθητική space age, προκαλούν απρόσμενα το ενδιαφέρον όλων των αγοραστών. Με ποδοσφαιρικές αναφορές, πλήρες με τη θήκη του και με έντονο το χαρακτηριστικό χρώμα της αγαπημένης κατηγορίας των αγοραστών, ο πωλητής φαίνεται να έχει εύκολο έργο και απολαμβάνει τη διαδικασία της δημοπρασίας, η οποία, όμως, παίρνει μια εντελώς αναπάντεχη τροπή!

Η Μαρία Κρούσου, η οποία παρουσίαζε το δελτίο καιρού στο Star για 13 συνεχόμενα χρόνια, έρχεται στο Cash or Trash και φέρνει μαζί της ένα φόρεμα με την υπογραφή του εμβληματικού σχεδιαστή μόδας Giorgio Armani. Η Μαρία, με τη χαρακτηριστική άνεσή της στον τηλεοπτικό φακό και το λαμπερό της χαμόγελο, κερδίζει τις εντυπώσεις και καταφέρνει να κάνει μια από τις πιο ωραίες και απολαυστικές δημοπρασίες!

Ο Παναγιώτης φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα σπάνιο όργανο μουσικής. Ο συνταξιούχος πωλητής απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο του ως ερευνητής της προ και μετά πολεμικής μουσικής σκηνής στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει, πλέον, εξαιρετικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η αγάπη του για τη ρεμπέτικη μουσική τον οδήγησε στο να γίνει δεινός συλλέκτης σπάνιων αντικειμένων, αλλά και δίσκων του είδους. Ο Παναγιώτης μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών και με έναν αμανέ και μια χορευτική φιγούρα, καταφέρνει να φέρει τη δημοπρασία…στα δικά του μέτρα!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

