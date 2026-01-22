Η Μαρία Κρούσου φέρνει στο Cash or Trash ένα φόρεμα Armani

Νέο επεισόδιο σήμερα στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 19:15 Έλενα Χαραλαμπούδη: «Πριν από δεχέκα χρόνια ήμουν εντελώς βαρετή!»
22.01.26 , 19:04 Τραγωδία στην Ελευσίνα: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του
22.01.26 , 18:47 Ηράκλειο: Άνδρας σε αμόκ επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και παιδί
22.01.26 , 18:40 Επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου: Καταβολή 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.000 αγρότες
22.01.26 , 18:27 Leapmotor: Στην πρώτη θέση των κινεζικών NEV Start-Up μαρκών για το 2025
22.01.26 , 18:24 «Ήμουν εκεί στα Ίμια»: Μαρτυρία από το κατάστρωμα
22.01.26 , 17:35 Κακοκαιρία: Τα σημεία που έχασαν τη ζωή τους η φιλόλογος και ο λιμενικός
22.01.26 , 17:25 Βουλή: Κομφούζιο στη συζήτηση για τους αγρότες
22.01.26 , 16:42 Mήπως του αρέσεις; Τα σημάδια που πρέπει να προσέξεις
22.01.26 , 16:38 Φουρνιέ: «Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας»
22.01.26 , 16:38 Πρωτεΐνη και διατροφή: Η αλλαγή στην πυραμίδα που ανατρέπει τα δεδομένα
22.01.26 , 16:19 Γιώργος Λάνθιμος: Tέσσερις υποψηφιότητες για το Bugonia στα Όσκαρ 2026
22.01.26 , 15:54 Κακοκαιρία Βάρη: Από θαύμα σώθηκε παιδί - Χείμαρρος μπήκε στο δωμάτιό του
22.01.26 , 15:50 Άση Μπήλιου: Κορυφώνονται οι πλανητικές συναντήσεις τις επόμενες μέρες
22.01.26 , 15:47 MasterChef - Κοντιζάς: Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος!
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
MasterChef - Κοντιζάς: Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος!
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για την εβδομάδα 19/1/2026 - 23/1/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Μαρία Κρούσου φέρνει στο Cash or Trash ένα φόρεμα Armani

Ο Αποστόλης, με καταγωγή από τη Λαμία, φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα ρολόι διαφορετικό από όσα έχουν παρουσιαστεί, μέχρι σήμερα. Τα απλά υλικά του, αλλά και ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του σε συνδυασμό με την έντονη αισθητική space age, προκαλούν απρόσμενα το ενδιαφέρον όλων των αγοραστών. Με ποδοσφαιρικές αναφορές, πλήρες με τη θήκη του και με έντονο το χαρακτηριστικό χρώμα της αγαπημένης κατηγορίας των αγοραστών, ο πωλητής φαίνεται να έχει εύκολο έργο και απολαμβάνει τη διαδικασία της δημοπρασίας, η οποία, όμως, παίρνει μια εντελώς αναπάντεχη τροπή!

Η Μαρία Κρούσου, η οποία παρουσίαζε το δελτίο καιρού στο Star για 13 συνεχόμενα χρόνια, έρχεται στο Cash or Trash και φέρνει μαζί της ένα φόρεμα με την υπογραφή του εμβληματικού σχεδιαστή μόδας Giorgio Armani. Η Μαρία, με τη χαρακτηριστική άνεσή της στον τηλεοπτικό φακό και το λαμπερό της χαμόγελο, κερδίζει τις εντυπώσεις και καταφέρνει να κάνει μια από τις πιο ωραίες και απολαυστικές δημοπρασίες!

Η Μαρία Κρούσου φέρνει στο Cash or Trash ένα φόρεμα Armani

Ο Παναγιώτης φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα σπάνιο όργανο μουσικής. Ο συνταξιούχος πωλητής απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο του ως ερευνητής της προ και μετά πολεμικής μουσικής σκηνής στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει, πλέον, εξαιρετικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η αγάπη του για τη ρεμπέτικη μουσική τον οδήγησε στο να γίνει δεινός συλλέκτης σπάνιων αντικειμένων, αλλά και δίσκων του είδους. Ο Παναγιώτης μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών και με έναν αμανέ και μια χορευτική φιγούρα, καταφέρνει να φέρει τη δημοπρασία…στα δικά του μέτρα! 

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Η Μαρία Κρούσου φέρνει στο Cash or Trash ένα φόρεμα Armani

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΜΑΡΙΑ ΚΡΟΥΣΟΥ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top