Καινούργιου: «Δεν είμαι απεγνωσμένη» - Πόσα θα λείψει από την εκπομπή της;

Για τη λοχεία, αλλά και για το πότε σκοπεύει να επιστρέψει στην τηλεόραση μετά τη γέννηση της κόρης της, μίλησε ανοιχτά η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου μέσα από τη «Super Κατερίνα».

Η παρουσιάστρια, η οποία διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της και ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της τον καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στα τηλεοπτικά πλατό μόλις 15 ημέρες μετά τον τοκετό, όπως συχνά ακούγεται για άλλες περιπτώσεις. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε, σε αυτή της την απόφαση έχει στο πλευρό της και τον σταθμό του Alpha.

Η ίδια δεν έκρυψε την ενόχλησή της όταν αναφέρθηκε σε όσα ακούγονται γύρω από τις γρήγορες επιστροφές στην τηλεόραση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μόνο 15 μέρες θα λείψω; Τι είναι αυτά που λες; Τι λες τώρα; Αυτά που ακούω, 15 μέρες λείπουνε κάποιοι, συγγνώμη θα το πω… εγώ θα το βίωνα…». Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως ούτε η ίδια πιέζεται, αλλά ούτε και ο σταθμός της έχει ασκήσει οποιαδήποτε πίεση, επισημαίνοντας: «Εδώ και ο σταθμός είναι πολύ μαζί μου σε αυτό».

Η εγκυμονούσα τόνισε ακόμη πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί ή να απαντά σε σχόλια, καθώς η ομάδα της εκπομπής της έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί επάξια και χωρίς την παρουσία της.

«Δεν είμαι καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω στις 15 μέρες» - Το σχόλιο «καρφί» της Κατερίνας Καινούργιου

Σε πιο προσωπικό τόνο, η οικοδέσποινα της πρωινής εκπομπής ξεκαθάρισε: «15 μέρες δε θα λείψω. Γιατί ούτε ο σταθμός μ’ έχει πιέσει, να το πω κι αυτό, αλλά ούτε εγώ θέλω να γεννήσω το παιδάκι μου και να κάτσω μόνο 15 μέρες. Και δεν είμαι καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω, να ξαναφανώ στην τηλεόραση». Όπως είπε, επιθυμεί να απολαύσει αυτές τις πρώτες, πολύτιμες ημέρες με το μωρό της «όπως πρέπει».

Κλείνοντας, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως ακολουθεί και πιο παραδοσιακές αντιλήψεις, λέγοντας με χαμόγελο: «Είμαι και λίγο παραδοσιακή… έχω και τη γιαγιά που θα μου πει “μην τυχόν και γυρίσεις πριν τις 40 μέρες”». Όπως εξήγησε, σκοπεύει να πάρει κανονικά τον μήνα της, τονίζοντας πως μετά τη γέννα «εκτίθεσαι και πολύ» και πως πλέον βλέπει πολλά πράγματα διαφορετικά.

Με τα λόγια της, η μέλλουσα μανούλα έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη σημασία του να ακούει κάθε γυναίκα τις ανάγκες της, ειδικά σε μια τόσο ιδιαίτερη και ευαίσθητη περίοδο ζωής.