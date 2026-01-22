Πρωτεΐνη και διατροφή: Η αλλαγή στην πυραμίδα που ανατρέπει τα δεδομένα

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα χρονιά και μετά τις διατροφικές «υπερβολές» που κάναμε μέσα στις γιορτές, το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές» στο YouTube είχε έναν ξεκάθαρο στόχο: να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους βάση γύρω από τη γυμναστική, τη διατροφή και την απώλεια βάρους.

Η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς υποδέχτηκαν τον γυμναστή Ευάγγελο Τσιαλίκη, σε μια συζήτηση που συνδύασε προσωπικές εμπειρίες, επιστημονική γνώση και πρακτικές συμβουλές για την καθημερινότητα.

Ο Ευάγγελος Τσιαλίκης μίλησε για τη δική του διαδρομή και τη μάχη με τα περιττά κιλά, όταν σε ηλικία μόλις 16 ετών είχε φτάσει σχεδόν τα 115 κιλά. Όπως εξήγησε, παρότι είχε σχέση με τον αθλητισμό, η υπερκατανάλωση πρόχειρων και υπερεπεξεργασμένων τροφών, σε συνδυασμό με την αυξημένη όρεξη που προκαλεί η αερόβια άσκηση, τον οδήγησαν σε μια δύσκολη σωματική και ψυχολογική κατάσταση.

Η απόφαση να αλλάξει ήρθε από τον ίδιο και συνοδεύτηκε από εντατική μελέτη γύρω από τη γυμναστική και τη διατροφή, τόσο από ελληνικές όσο και από διεθνείς πηγές, όπως εξομολογήθηκε.



Αυτό που τόνισε είναι ότι το «μυστικό» δε βρίσκεται στα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία χαρακτήρισε «το 1% του αποτελέσματος», αλλά στον σωστό προγραμματισμό της άσκησης, την προοδευτικότητα και τη γνώση των θερμιδικών αναγκών του κάθε σώματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κίνδυνο της άκριτης αντιγραφής προγραμμάτων από το διαδίκτυο, επισημαίνοντας τη σημασία της καθοδήγησης από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Ηλικία και μεταβολισμός

Η συζήτηση στράφηκε και στο κατά πόσο η ηλικία έχει σχέση με τον μεταβολισμό. Καθώς υπάρχει η πεποίθηση ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος «είναι αργά» για αλλαγή.

Ο Ευάγγελος Τσιαλίκης ξεκαθάρισε ότι ο μεταβολισμός δεν «χαλάει» με την ηλικία, «χαλάει» επειδή μειώνεται η καθημερινή δραστηριότητα.

Για τον λόγο αυτό, η άσκηση με αντιστάσεις –είτε στο γυμναστήριο είτε στο σπίτι– αποτελεί τη βασική λύση τόσο για την εμφάνιση όσο και για την υγεία, ειδικά σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση ή σε άτομα με οστεοπενία.

Η πρωτεΐνη στη διατροφή: Η τεράστια αλλαγή στην πυραμίδα που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα

Στο κομμάτι της διατροφής, ο γνωστός personal trainer ανέτρεψε αρκετούς διαδεδομένους μύθους. Υποστήριξε ότι δεν είναι απαραίτητα τα πολλά μικρά γεύματα, αλλά η σωστή ποσότητα και ποιότητα, με έμφαση στην πρωτεΐνη.

Αναφέρθηκε στις αλλαγές της διατροφικής πυραμίδας, όπου πλέον η πρωτεΐνη βρίσκεται στη βάση, ενώ οι υδατάνθρακες πρέπει να καταναλώνονται σε μικρότερες ποσότητες.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι κανένα μακροθρεπτικό συστατικό δεν πρέπει να αποκλείεται πλήρως.

Αλκοόλ και γλυκά

Τέλος, η κουβέντα έφτασε στο «απαγορευμένο»: το αλκοόλ και τα γλυκά. Η θέση του Ευάγγελου Τσιαλίκη ήταν ξεκάθαρη: η άσκηση είναι το κλειδί.

Ένα σώμα που γυμνάζεται μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τη ζάχαρη και τις θερμίδες, αποφεύγοντας την αποθήκευσή τους ως λίπος.

Το επεισόδιο έκλεισε με το βασικό μήνυμα ότι η πραγματική αλλαγή έρχεται μέσα από τη συνέπεια, τη γνώση και την άσκηση που εντάσσεται ρεαλιστικά στην καθημερινότητα – όχι από εξαντλητικά προγράμματα και γρήγορες λύσεις.

Μάλιστα, όπως είπε ο Ευάγγελος Τσιαλίκης δυο φορές την εβδομάδα άσκησης αρκούν για να δεις το σώμα σου να αλλάζει σε συνδυασμό πάντα με τη σωστή διατροφή.