Πρωτεΐνη και διατροφή: Η αλλαγή στην πυραμίδα που ανατρέπει τα δεδομένα

Ο Ευάγγελος Τσιαλίκης πήγε καλεσμένος στην εκπομπή «Οι Συμφοιτητές»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 19:15 Έλενα Χαραλαμπούδη: «Πριν από δεχέκα χρόνια ήμουν εντελώς βαρετή!»
22.01.26 , 19:04 Τραγωδία στην Ελευσίνα: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του
22.01.26 , 18:47 Ηράκλειο: Άνδρας σε αμόκ επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και παιδί
22.01.26 , 18:40 Επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου: Καταβολή 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.000 αγρότες
22.01.26 , 18:27 Leapmotor: Στην πρώτη θέση των κινεζικών NEV Start-Up μαρκών για το 2025
22.01.26 , 18:24 «Ήμουν εκεί στα Ίμια»: Μαρτυρία από το κατάστρωμα
22.01.26 , 17:35 Κακοκαιρία: Τα σημεία που έχασαν τη ζωή τους η φιλόλογος και ο λιμενικός
22.01.26 , 17:25 Βουλή: Κομφούζιο στη συζήτηση για τους αγρότες
22.01.26 , 16:42 Mήπως του αρέσεις; Τα σημάδια που πρέπει να προσέξεις
22.01.26 , 16:38 Πρωτεΐνη και διατροφή: Η αλλαγή στην πυραμίδα που ανατρέπει τα δεδομένα
22.01.26 , 16:38 Φουρνιέ: «Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας»
22.01.26 , 16:19 Γιώργος Λάνθιμος: Tέσσερις υποψηφιότητες για το Bugonia στα Όσκαρ 2026
22.01.26 , 15:54 Κακοκαιρία Βάρη: Από θαύμα σώθηκε παιδί - Χείμαρρος μπήκε στο δωμάτιό του
22.01.26 , 15:50 Άση Μπήλιου: Κορυφώνονται οι πλανητικές συναντήσεις τις επόμενες μέρες
22.01.26 , 15:47 MasterChef - Κοντιζάς: Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος!
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
MasterChef - Κοντιζάς: Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος!
«Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού μου έχει επιλέξει να μην υπάρχει»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα χρονιά και μετά τις διατροφικές «υπερβολές» που κάναμε μέσα στις γιορτές, το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές» στο YouTube είχε έναν ξεκάθαρο στόχο: να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους βάση γύρω από τη γυμναστική, τη διατροφή και την απώλεια βάρους. 

Μάρα Ζαχαρέα σε AI-version: Το βίντεο που «προβλέπει» το σήμερα

Η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς υποδέχτηκαν τον γυμναστή Ευάγγελο Τσιαλίκη, σε μια συζήτηση που συνδύασε προσωπικές εμπειρίες, επιστημονική γνώση και πρακτικές συμβουλές για την καθημερινότητα.

Ο Ευάγγελος Τσιαλίκης μίλησε για τη δική του διαδρομή και τη μάχη με τα περιττά κιλά, όταν σε ηλικία μόλις 16 ετών είχε φτάσει σχεδόν τα 115 κιλά. Όπως εξήγησε, παρότι είχε σχέση με τον αθλητισμό, η υπερκατανάλωση πρόχειρων και υπερεπεξεργασμένων τροφών, σε συνδυασμό με την αυξημένη όρεξη που προκαλεί η αερόβια άσκηση, τον οδήγησαν σε μια δύσκολη σωματική και ψυχολογική κατάσταση.

Η απόφαση να αλλάξει ήρθε από τον ίδιο και συνοδεύτηκε από εντατική μελέτη γύρω από τη γυμναστική και τη διατροφή, τόσο από ελληνικές όσο και από διεθνείς πηγές, όπως εξομολογήθηκε.

Ο Ευάγγελος Τσιαλίκης πήγε καλεσμένος στην εκπομπή «Οι Συμφοιτητές»
Αυτό που τόνισε είναι ότι το «μυστικό» δε βρίσκεται στα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία χαρακτήρισε «το 1% του αποτελέσματος», αλλά στον σωστό προγραμματισμό της άσκησης, την προοδευτικότητα και τη γνώση των θερμιδικών αναγκών του κάθε σώματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κίνδυνο της άκριτης αντιγραφής προγραμμάτων από το διαδίκτυο, επισημαίνοντας τη σημασία της καθοδήγησης από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Ευάγγελος Τσιαλίκης - Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς

Ηλικία και μεταβολισμός

Η συζήτηση στράφηκε και στο κατά πόσο η ηλικία έχει σχέση με τον μεταβολισμό. Καθώς υπάρχει η πεποίθηση ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος «είναι αργά» για αλλαγή. 

Ο Ευάγγελος Τσιαλίκης ξεκαθάρισε ότι ο μεταβολισμός δεν «χαλάει» με την ηλικία, «χαλάει» επειδή μειώνεται η καθημερινή δραστηριότητα. 

Για τον λόγο αυτό, η άσκηση με αντιστάσεις –είτε στο γυμναστήριο είτε στο σπίτι– αποτελεί τη βασική λύση τόσο για την εμφάνιση όσο και για την υγεία, ειδικά σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση ή σε άτομα με οστεοπενία.

Η πρωτεΐνη στη διατροφή: Η τεράστια αλλαγή στην πυραμίδα που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα  

Στο κομμάτι της διατροφής, ο γνωστός personal trainer ανέτρεψε αρκετούς διαδεδομένους μύθους. Υποστήριξε ότι δεν είναι απαραίτητα τα πολλά μικρά γεύματα, αλλά η σωστή ποσότητα και ποιότητα, με έμφαση στην πρωτεΐνη. 

Αναφέρθηκε στις αλλαγές της διατροφικής πυραμίδας, όπου πλέον η πρωτεΐνη βρίσκεται στη βάση, ενώ οι υδατάνθρακες πρέπει να καταναλώνονται σε μικρότερες ποσότητες.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι κανένα μακροθρεπτικό συστατικό δεν πρέπει να αποκλείεται πλήρως.

Ευάγγελος Τσιαλίκης - Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς - Πρωτεΐνη Και Διατροφή: Η Μεγάλη Αλλαγή Στην Πυραμίδα

Αλκοόλ και γλυκά

Τέλος, η κουβέντα έφτασε στο «απαγορευμένο»: το αλκοόλ και τα γλυκά. Η θέση του Ευάγγελου Τσιαλίκη ήταν ξεκάθαρη: η άσκηση είναι το κλειδί.

Ένα σώμα που γυμνάζεται μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τη ζάχαρη και τις θερμίδες, αποφεύγοντας την αποθήκευσή τους ως λίπος.
Το επεισόδιο έκλεισε με το βασικό μήνυμα ότι η πραγματική αλλαγή έρχεται μέσα από τη συνέπεια, τη γνώση και την άσκηση που εντάσσεται ρεαλιστικά στην καθημερινότητα – όχι από εξαντλητικά προγράμματα και γρήγορες λύσεις.

Μάλιστα, όπως είπε ο Ευάγγελος Τσιαλίκης δυο φορές την εβδομάδα άσκησης αρκούν για να δεις το σώμα σου να αλλάζει σε συνδυασμό πάντα με τη σωστή διατροφή.

Πρωτεΐνη και διατροφή: Η αλλαγή στην πυραμίδα που ανατρέπει τα δεδομένα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΛΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top