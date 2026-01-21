MasterChef: Ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Σωτήρη Κοντιζά - Δείτε Sneak Preview

Νέοι παίκτες θα περάσουν και σήμερα, Τετάρτη 21/1, την πόρτα του MasterChef, παρουσιάζοντας τα πιάτα τους μπροστά στους τρεις κριτές.

Ένας tattoo artist ετοιμάζεται να δημιουργήσει και στις κουζίνες - ή μήπως όχι; «Για τατουατζής, σταθερό χέρι έχεις πάντως, ε; Κυρίως αφηρημένη τέχνη φαντάζομαι τα σχέδια, ε;», σχολίασε με χιούμορ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.

MasterChef: Σε τρελά κέφια ο Σωτήρης Κοντιζάς

Στο αποψινό επεισόδιο, ο Σωτήρης Κοντιζάς έχει κέφια και το ρίχνει στο τραγούδι. Προσπαθεί να παρασύρει και τους υπόλοιπους στους ρυθμούς του κομματιού, αλλά πέφτει σε τοίχο. «Πώς μου λείπεις... κι είναι ο πόνος τρελός. Πώς μου λείπεις... Κανένας;», τραγουδάει. «Δεν έχω φωνή, γι’ αυτό έγινα μάγειρας», ακούγεται να λέει κάποιος διαγωνιζόμενος στο sneak preview του Breakfast@Star. «Συνεχίζουμε μαγειρικά λοιπόν», κατέληξε ο chef Κοντιζάς, αφού δεν έβλεπε ανταπόκριση.

MasterChef: Ο Πάνος Ιωαννίδης θέλει να γίνει trailer

Ο Πάνος Ιωαννίδης για άλλη μια φορά δίνει ρεσιτάλ με τα λογοπαίγνιά του. «Και ήρθες και στο MasterChef να πάρεις καλό master;», είπε σε μια διαγωνιζόμενη με πτυχίο και master. Στο τέλος του βίντεο τον ακούμε να φωνάζει δυνατά για να… παίξει στο trailer: «Σε περίπτωση που κερδίσεις τον τίτλο, το έπαθλο και τα 100.000 ευρώ! Ποια είναι η επόμενη κίνηση; Sorry που φωνάζω, απλά θέλω να παίξω στο τρέιλερ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμα, θα δούμε άλλον έναν απολαυστικό διάλογο ανάμεσα στον Σωτήρη Κοντιζά και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο με κεντρικό θέμα τη Λάρισα. «Σ’ αρέσει τόσο πολύ η Λάρισα;», ρώτησε ο Κουτσόπουλος τον Κοντιζά. «Περνάω καλά», απάντησε εκείνος. «Θα περνάς καλά γιατί παρκάρεις τα παιδιά στην πεθερά και βγαίνεις στα μπαράκια», πρόσθεσε ο «θείος Λεωνίδας», που έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πειραχτήρι.

Παρά τις προσπάθειες των κριτών, η αγωνία των διαγωνιζόμενων χτυπάει «κόκκινο». Όλοι περιμένουν το πράσινο φως από τους κορυφαίους chefs για να κάνουν το επόμενο βήμα στον διαγωνισμό μαγειρικής. «Μπορεί αυτή τη στιγμή να μη φαίνεται εκατό τοις εκατό λόγω άγχους, αλλά είμαι αποφασισμένος να γίνω ο νικητής. Άλλωστε, παράτησα τη δουλειά μου και ήρθα στην Ελλάδα μόνο και μόνο γι’ αυτό», αποκαλύπτει ένας υποψήφιος.

