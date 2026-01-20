Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Αφροδίτης-Πλούτωνα φέρνει εντάσεις

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Αφροδίτης-Πλούτωνα φέρνει εντάσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άση Μπήλιου έκανε και σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, τις αστρολογικές της προβλέψεις στο Breakfast@Star, αναλύοντας τις σημαντικότερες πλανητικές όψεις της εβδομάδας και αποκαλύπτοντας ποια ζώδια επηρεάζει περισσότερο η Σύνοδος Αφροδίτη-Πλούτωνα στον Υδροχόο.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η γνωστή αστρολόγος εξήγησε ότι η τρέχουσα εβδομάδα φέρνει πολλές δυνατές αστρολογικές επιρροές, με κορυφαία την εν λόγω σύνοδο. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Γενικότερα όλη η εβδομάδα έχει πολλές όψεις. Η κύρια όψη της όμως είναι η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα. Η Αφροδίτη σας θυμίζω ότι πέρασε από το Σάββατο στο ζώδιο του Υδροχόου και είπαμε ότι όποιος πλανήτης πλέον περνάει από το ζώδιο, το πρώτο εμπόδιο που έχει να αντιμετωπίσει είναι ο Πλούτωνας».

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Η αστρολόγος υπενθύμισε ότι οι όψεις με τον Πλούτωνα σχετίζονται με παιχνίδια δύναμης και εξουσίας στις σχέσεις μας. «Αυτές οι όψεις πάντα με τον Πλούτωνα έχουν να κάνουν με παιχνίδια δύναμης, εξουσίας, στις σχέσεις μας. Είναι όψεις συγκρουσιακές, πολλές φορές μπορεί να φέρουν -αν αφήσουμε τα πράγματα ανεξέλεγκτα ή αν πάμε να ρίξουμε λάδι στη φωτιά- πολύ μεγάλες εντάσεις. Γι’ αυτό καλό είναι να είμαστε όσο γίνεται πιο προσεκτικοί», σημείωσε η Άση Μπήλιου, δίνοντας έμφαση στην προσοχή και τη διπλωματία ως τα καλύτερα όπλα των ημερών.

Κλείνοντας την ανάλυσή της, η έγκριτη αστρολόγος τόνισε: «Η Αφροδίτη πάντα δίνει τη λύση που η λύση είναι η διπλωματία όσο μπορούμε τέλος πάντων να αξιοποιήσουμε αυτή την πλευρά της όψης, ώστε να μην φτάσουμε έτσι στο μη περαιτέρω που είναι ο Πλούτωνας. Λοιπόν, επηρεάζονται πιο πολύ τα σταθερά ζώδια, δηλαδή Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι, όσοι έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια και δη στις πρώτες μοίρες αυτών των ζωδίων, όσοι έχουν γεννηθεί δηλαδή το πρώτο πενθήμερο αυτών των ζωδίων ή όσοι ξέρετε ότι ο ωροσκόπος σας ή οι πλανήτες σας σε αυτά τα ζώδια είναι μέχρι τις πέντε μοίρες».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

 

