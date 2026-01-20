Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με τη σύζυγό του Ντέμη Φιλιππάκου και τη δύο ετών κόρη τους, Βελένα, απόλαυσαν μία χαλαρή βόλτα στους εμπορικούς δρόμους της συμπρωτεύουσας, με το φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει το ευτυχισμένο ζευγάρι.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, με τη σύζυγό του, Ντέμη Φιλιππάκου και την κόρη τους, Βελένα / Φωτογραφίες: NDP

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος φόρεσε πρόσφατα τη φανέλα του Άρη ενάντια στην πρωτοπόρο, Χάποελ Ιερουσαλήμ στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από το δανεισμό του 28χρονου σέρντερ από τον Ολυμπιακό στους «κιτρινόμαυρους» έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Ενόψει αυτής της αναμέτρησης ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε δηλώσεις για τον Άρη, αλλά και το φίλο του, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο. Όπως δήλωσε: «Είναι μεγάλη ευκαιρία για εμένα ο Άρης και θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό ώστε να βοηθήσω για να έρθουν νίκες».

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του, Ντέμη Φιλιππάκου, βάφτισαν τη μονάκριβη κόρη τους πέρυσι το καλοκαίρι σε μια τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στιγμιότυπο από τη βάφτιση της κόρης του Κώστα Αντετοκούνμπο / Instagram.com

Ανάμεσα στους νονούς ήταν και ο μεγαλύτερος αδελφός του Κώστα και αστέρας του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη σημαντική μέρα για την οικογένεια.