Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη

Ο 28χρονος σέρντερ του Άρη απόλαυσε χαλαρές στιγμές με την οικογένειά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.01.26 , 12:42 Η απολαυστική συνταγή της ημέρας: Κοτόπουλο με μπάμιες στον φούρνο
20.01.26 , 12:42 Τζούλια Ρόμπερτς: Η ηλικία, ο σύζυγος & το άγνωστο τέλος του Pretty Woman
20.01.26 , 12:35 United Group: Oλοκληρώνει αναχρηματοδότηση ομολόγων ύψους €1,5 δισ.
20.01.26 , 12:18 KGM: Η προστιτή προηγμένη τετρακίνηση είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα
20.01.26 , 11:49 Κακοκαιρία: Επικίνδυνα φαινόμενα σε έξι περιοχές - Τι θα γίνει στην Αττική
20.01.26 , 11:49 Τζώρτζογλου: Στην αρχή τον διέψευσε, αλλά τώρα επιβεβαιώνει τον χωρισμό του
20.01.26 , 11:25 Θεσσαλονίκη: «Βουτιά» θανάτου από μπαλκόνι για 48χρονη
20.01.26 , 11:18 Απεργία ταξί: 48ωρο «χειρόφρενο» στην Αττική σήμερα και αύριο
20.01.26 , 11:13 Γροιλανδία-Δασμοί Τραμπ: Τελευταία διπλωματική προσπάθεια στο Νταβός
20.01.26 , 11:01 Ελλάδα και Ιταλία: 20 χρόνια φτωχότεροι από παλιά σύμφωνα με τη Eurostat
20.01.26 , 11:00 Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
20.01.26 , 10:59 Akylas: «Περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ έχω αναπηρία», λέει ο πατέρας του
20.01.26 , 10:45 Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη
20.01.26 , 10:35 Καρυστιανού για αμβλώσεις: Διαστρεβλώθηκε σκόπιμα η απάντησή μου
20.01.26 , 10:23 Σπείρα ληστών: Ελεύθερο με περιοριστικούς όρους το 33χρονο μοντέλο
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Κακοκαιρία: Επικίνδυνα φαινόμενα σε έξι περιοχές - Τι θα γίνει στην Αττική
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη: «Βουτιά» θανάτου από μπαλκόνι για 48χρονη
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Μιχάλης Κυρίτσης: «Ευχάριστη έκπληξη ο Κώστας Αντετοκούνμπο» / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με τη σύζυγό του Ντέμη Φιλιππάκου και τη δύο ετών κόρη τους, Βελένα, απόλαυσαν μία χαλαρή βόλτα στους εμπορικούς δρόμους της συμπρωτεύουσας, με το φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει το ευτυχισμένο ζευγάρι.

Πώς βαθμολόγησαν Αντετοκούνμπο και Φουρνιέ παλιές εμφανίσεις του Ολυμπιακού

Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη

Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη

Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, με τη σύζυγό του, Ντέμη Φιλιππάκου και την κόρη τους, Βελένα / Φωτογραφίες: NDP

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος φόρεσε πρόσφατα τη φανέλα του Άρη ενάντια στην πρωτοπόρο, Χάποελ Ιερουσαλήμ στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από το δανεισμό του 28χρονου σέρντερ από τον Ολυμπιακό στους «κιτρινόμαυρους» έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Ενόψει αυτής της αναμέτρησης ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε δηλώσεις για τον Άρη, αλλά και το φίλο του, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο. Όπως δήλωσε: «Είναι μεγάλη ευκαιρία για εμένα ο Άρης και θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό ώστε να βοηθήσω για να έρθουν νίκες».

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του, Ντέμη Φιλιππάκου, βάφτισαν τη μονάκριβη κόρη τους πέρυσι το καλοκαίρι σε μια τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

 

Στιγμιότυπο από τη βάφτιση της κόρης του Κώστα Αντετοκούνμπο / Instagram.com

Ανάμεσα στους νονούς ήταν και ο μεγαλύτερος αδελφός του Κώστα και αστέρας του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη σημαντική μέρα για την οικογένεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
 |
ΝΤΕΜΗ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΑΡΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top