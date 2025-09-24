Πώς βαθμολόγησαν Αντετοκούνμπο και Φουρνιέ παλιές εμφανίσεις του Ολυμπιακού

Ένα ξεχωριστό throwback επιφύλασσε η EuroLeague στους φίλους του Ολυμπιακού, με πρωταγωνιστές δύο γνώριμους… κριτές.

Οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Εβάν Φουρνιέ πρωταγωνιστούν σε νέο βίντεο της διοργάνωσης, σχολιάζοντας και βαθμολογώντας τις εμφανίσεις των «ερυθρόλευκων» από το παρελθόν.

Μέσα από αυτή την αναδρομή, οι φίλοι της ομάδας έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις των προηγούμενων σεζόν, συνδυάζοντας το μπασκετικό νοσταλγικό στοιχείο με μια πιο ανάλαφρη και χιουμοριστική προσέγγιση!

Πηγή: Novasports.gr