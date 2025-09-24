Πώς βαθμολόγησαν Αντετοκούνμπο και Φουρνιέ παλιές εμφανίσεις του Ολυμπιακού

Κώστας και Έβαν θυμηθούν μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 21:26 Πάτρα: Η στιγμή που 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών
24.09.25 , 21:20 Γάζα: Συνεχίζει το ταξίδι του ο στόλος αλληλεγγύης παρά τις επιθέσεις
24.09.25 , 21:15 Ελένη Βουλγαράκη: Ταξίδι στη Λισαβόνα για να δει τον Φώτη Ιωαννίδη
24.09.25 , 21:01 Εύη Δαέλη: Ένας χρόνος χωρίς τον πατέρα της – Το μήνυμα στο Instagram
24.09.25 , 20:53 Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!
24.09.25 , 20:52 Πώς βαθμολόγησαν Αντετοκούνμπο και Φουρνιέ παλιές εμφανίσεις του Ολυμπιακού
24.09.25 , 20:39 Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση
24.09.25 , 20:23 Ο Βασίλειος Κωστέτσος σχολιάζει τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού
24.09.25 , 20:20 Η Pirelli Design «κλέβει» την παράσταση
24.09.25 , 20:11 Λάουρα Νάργες – Χρήστος Σαντικάι: Γιόρτασαν τα 3α γενέθλια του γιου τους
24.09.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δε βρήκε τη λέξη που πάει πακέτο!
24.09.25 , 19:39 Ποιο αναδείχθηκε το καλύτερο εστιατόριο βιολογικών της ΕΕ
24.09.25 , 19:38 «Η κόρη μου είναι 16 ετών, την έκανα σε ηλικία παππού»
24.09.25 , 19:05 Τυφώνας Ραγκάσα: «Σαρώνει» την Κίνα - Στους 17 οι νεκροί στην Ταϊβάν
24.09.25 , 18:57 Ειδικό επίδομα ΑμεΑ 750 ευρώ: Ξεκινούν οι αιτήσεις
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση
Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Πάτρα: Η στιγμή που 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Τατιάνα Στεφανίδου: Οι φήμες για παραίτησή της και η απάντηση του ΣΚΑΪ
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Αντετοκούνμπο Και Φουρνιέ Βαθμολόγησαν Εμφανίσεις Ολυμπιακού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ξεχωριστό throwback επιφύλασσε η EuroLeague στους φίλους του Ολυμπιακού, με πρωταγωνιστές δύο γνώριμους… κριτές.

Σε ποια ομάδα είναι πλέον επίσημα ο Κώστας Αντετοκούνμπο;

Οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Εβάν Φουρνιέ πρωταγωνιστούν σε νέο βίντεο της διοργάνωσης, σχολιάζοντας και βαθμολογώντας τις εμφανίσεις των «ερυθρόλευκων» από το παρελθόν.

Μέσα από αυτή την αναδρομή, οι φίλοι της ομάδας έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις των προηγούμενων σεζόν, συνδυάζοντας το μπασκετικό νοσταλγικό στοιχείο με μια πιο ανάλαφρη και χιουμοριστική προσέγγιση!

Πηγή: Novasports.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
 |
ΕΒΑΝ ΦΟΥΡΝΙΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top