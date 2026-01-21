Ένα πρωτότυπο αντικειμένο από την Κίνα έρχεται στο Cash or Trash

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Τετάρτη στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.01.26 , 17:28 Πέτρος Κωστόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή του γιου του, Μάξιμου!
21.01.26 , 17:19 Τραμπ από Νταβός: «Θέλω πίσω τη Γροιλανδία. Αχάριστοι οι Δανοί»
21.01.26 , 17:10 Ξαφνιάστηκαν στη Βουλή από το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία!
21.01.26 , 16:55 Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
21.01.26 , 16:03 «Πλήγμα» στον Ολυμπιακό: Ποιος δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Εφές
21.01.26 , 15:56 MasterChef: Οι auditions συνεχίζονται για 4η μέρα - Δείτε το trailer
21.01.26 , 15:53 Κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα στην Αττική έως το απόγευμα -Σε ποιες περιοχές
21.01.26 , 15:50 Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο
21.01.26 , 15:25 Εξαφάνιση Λόρα: Τι λέει η γυναίκα που ισχυρίζεται πως την είδε στο Βερολίνο
21.01.26 , 15:23 Λαχταριστή ζαμπονοκασερόπιτα με μπεσαμέλ
21.01.26 , 15:19 Αντώνης Μυριαγκός: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για τον «Καποδίστρια»
21.01.26 , 14:46 Δολοφονία Ρόδος: Ψάχνουν 49χρονο Ουκρανό ως βασικό ύποπτο
21.01.26 , 14:45 «Παγώνει» τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
21.01.26 , 14:39 Ένα πρωτότυπο αντικειμένο από την Κίνα έρχεται στο Cash or Trash
21.01.26 , 14:24 Άση Μπήλιου: Ήλιος & Ερμής στον Υδροχόο: Πώς επηρεάζουν τα 12 ζώδια;
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Ελένη Τσολάκη: Η νέα καθημερινότητα μετά το κόψιμο της εκπομπής της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για την εβδομάδα 19/1/2026 - 23/1/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ένα πρωτότυπο αντικειμένο από την Κίνα έρχεται στο Cash or Trash

Ο Σταύρος παρουσιάζει στο Cash or Trash ένα αντικείμενο που φέρει σφραγίδα του ελληνικού οίκου κοσμημάτων Βουράκης, αλλά δεν είναι κόσμημα. Ο νεαρός δικηγόρος, που εξερευνά νέους επαγγελματικούς ορίζοντες μέσα από ταξιδιωτικούς προορισμούς, αποφάσισε να φέρει στην εκπομπή ένα οικογενειακό κειμήλιο φίλου του, αφού εκτιμά ιδιαίτερα τις εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις και αναλύσεις του Θάνου Λούδου.

Ένα πρωτότυπο αντικειμένο από την Κίνα έρχεται στο Cash or Trash

Ο Ανδρέας είναι φωτογράφος μόδας, με πλούσιο portfolio από φωτογραφίσεις για την Ιταλική Vogue, ενώ διαθέτει και ένα μεγάλο φωτογραφικό αρχείο ηθοποιών από ταινίες της Warner Bros. Ο πωλητής επέλεξε το Cash or Trash, την εκπομπή που για εκείνον ξεχωρίζει με διαφορά από τις υπόλοιπες της ελληνικής τηλεόρασης, για να παρουσιάσει ένα από τα πιο σπάνια ράδιο-πικ απ. Ο Ανδρέας πιστεύει στην παλαιότητα και στην art deco αισθητική του αντικειμένου του και εμπιστεύεται απόλυτα την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, την οποία θεωρεί πολύτιμο οδηγό για τη διαδικασία της δημοπρασίας.

Η Μαρία επέλεξε να παρουσιάσει στο Cash or Trash ένα ιδιαίτερο αντικείμενο: ένα ρούχο σε κορνίζα από χρυσό και ασήμι, προερχόμενο από την Κίνα. Ο Θάνος Λούδος το τοποθετεί στην περίοδο της ύστερης Δυναστείας Τσίνγκ, λεπτομέρειες που κάνουν την πωλήτρια να ξανασκεφτεί αν πράγματι θέλει να αποχωριστεί το κινέζικο επίσημο ένδυμα των αρχών του 20ου αιώνα. Ο λάτρης των αντικείμενων διαφορετικών χωρών, Φοίβος Στρουγγάρης, αλλά και η Ιόλη Χιωτίνη, που βλέπει μέσα στα αντικείμενα μια διαφορετική διάσταση από αυτήν της κουλτούρας για την οποία κατασκευάστηκαν, δείχνουν από την αρχή ξεκάθαρα το έντονο ενδιαφέρον τους για το πολύτιμο αντικείμενο!

Ένα πρωτότυπο αντικειμένο από την Κίνα έρχεται στο Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top