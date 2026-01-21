Ένα πρωτότυπο αντικειμένο από την Κίνα έρχεται στο Cash or Trash

Σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Σταύρος παρουσιάζει στο Cash or Trash ένα αντικείμενο που φέρει σφραγίδα του ελληνικού οίκου κοσμημάτων Βουράκης, αλλά δεν είναι κόσμημα. Ο νεαρός δικηγόρος, που εξερευνά νέους επαγγελματικούς ορίζοντες μέσα από ταξιδιωτικούς προορισμούς, αποφάσισε να φέρει στην εκπομπή ένα οικογενειακό κειμήλιο φίλου του, αφού εκτιμά ιδιαίτερα τις εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις και αναλύσεις του Θάνου Λούδου.

Ο Ανδρέας είναι φωτογράφος μόδας, με πλούσιο portfolio από φωτογραφίσεις για την Ιταλική Vogue, ενώ διαθέτει και ένα μεγάλο φωτογραφικό αρχείο ηθοποιών από ταινίες της Warner Bros. Ο πωλητής επέλεξε το Cash or Trash, την εκπομπή που για εκείνον ξεχωρίζει με διαφορά από τις υπόλοιπες της ελληνικής τηλεόρασης, για να παρουσιάσει ένα από τα πιο σπάνια ράδιο-πικ απ. Ο Ανδρέας πιστεύει στην παλαιότητα και στην art deco αισθητική του αντικειμένου του και εμπιστεύεται απόλυτα την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, την οποία θεωρεί πολύτιμο οδηγό για τη διαδικασία της δημοπρασίας.

Η Μαρία επέλεξε να παρουσιάσει στο Cash or Trash ένα ιδιαίτερο αντικείμενο: ένα ρούχο σε κορνίζα από χρυσό και ασήμι, προερχόμενο από την Κίνα. Ο Θάνος Λούδος το τοποθετεί στην περίοδο της ύστερης Δυναστείας Τσίνγκ, λεπτομέρειες που κάνουν την πωλήτρια να ξανασκεφτεί αν πράγματι θέλει να αποχωριστεί το κινέζικο επίσημο ένδυμα των αρχών του 20ου αιώνα. Ο λάτρης των αντικείμενων διαφορετικών χωρών, Φοίβος Στρουγγάρης, αλλά και η Ιόλη Χιωτίνη, που βλέπει μέσα στα αντικείμενα μια διαφορετική διάσταση από αυτήν της κουλτούρας για την οποία κατασκευάστηκαν, δείχνουν από την αρχή ξεκάθαρα το έντονο ενδιαφέρον τους για το πολύτιμο αντικείμενο!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

