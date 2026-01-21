Τι συμβαίνει όταν τρώμε κάθε μέρα ελληνικό γιαούρτι; Διατροφολόγοι απαντούν

Το ελληνικό γιαούρτι είναι μία διατροφική επιλογή, η οποία έχει βρει τη θέση της στις κουζίνες πολλών Ευρωπαίων και Αμερικανών, παγκοσμίως.

Είναι νόστιμο, υγιεινό, χορταστικό και καταναλώνεται από αρκετούς καθημερινά σε γλυκές και αλμυρές συνταγές - από μπολ γιαουρτιού, smoothies και ψημένα γλυκίσματα μέχρι ντιπ, σάλτσες και dressing.

Τι συμβαινει, όμως, στον οργανισμό μας όταν τρώμε κάθε μέρα γιαούρτι και τι ρόλο παίζει ο τύπος του γιαουρτιού που επιλέγουμε να καταναλώσουμε; Οι διατροφολόγοι απαντούν.

Το γιαούρτι υποστηρίζει και την υγεία του εντέρου, τον έλεγχο της όρεξης και τη σταθερότητα του σακχάρου στο αίμα / Φωτογραφία: Unpslash.com

Τι συμβαίνει όταν καταναλώνουμε καθημερινά ελληνικό γιαούρτι;

Όπως αναφέρει η Ελίζαμπεθ Κικ, διατροφολόγος από το Μίσιγκαν: «Η καθημερινή κατανάλωση ελληνικού γιαουρτιού μπορεί να αυξήσει την πρόσληψη πρωτεΐνης, να ενισχύσει τα οστά και να υποστηρίξει την υγιή πέψη». Ενώ η διατροφολόγος και παιδίατρος, δρ Λιζ Ντάνιελς υποστηρίζει ότι: «Το γιαούρτι υποστηρίζει και την υγεία του εντέρου, τον έλεγχο της όρεξης και τη σταθερότητα του σακχάρου στο αίμα, λόγω των ισορροπημένων μακροθρεπτικών και των προβιοτικών. Η διατροφολόγος και ιδρύτρια του SunBright Wellness, Ντάνι Ντομίνγκεζ συμπληρώνει ότι: «Για τους περισσότερους, αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής».

Παρόλα αυτά, δεν είναι όλα τα ελληνικά γιαούρτια ίδια. Αν, για παράδειγμα, έχετε προβλήματα καρδιάς, είναι προτιμότερη η επιλογή μιας εκδοχής χαμηλών λιπαρών και χαμηλής ζάχαρης. Όπως τονίζει η Κικ: «Συνιστώ στους πελάτες μου να αγοράζουν απλό γιαούρτι και να το γλυκαίνουν μόνοι τους με φρούτα, ξηρούς καρπούς, σπόρους, κανέλα ή λίγο μέλι».

Τέλος, υπάρχουν πολλές νόστιμες επιλογές για να απολαύσετε το ελληνικό γιαούρτι, όπως σε smoothies, ως υποκατάστατο ξινής κρέμας ή ντιπ λαχανικών, σε ψημένα γλυκίσματα, σπιτικά παγωτά ή ως βάση για overnight oats, προσφέροντας ποικιλία στη διατροφή σας.

Το γιαούρτι είναι νόστιμο, υγιεινό, χορταστικό και καταναλώνεται από αρκετούς καθημερινά σε γλυκές και αλμυρές συνταγές / Φωτογραφία: Unpslash.com

Διατροφική αξία του ελληνικού γιαουρτιού

Σύμφωνα με δεδομένα του USDA, τα θρεπτικά στοιχεία μιας μερίδας [περίπου 1/2 φλιτζάνι] απλού πλήρους γάλακτος ελληνικού γιαουρτιού, είναι:

Μακροθρεπτικά συστατικά:

Θερμίδες: 95

Πρωτεΐνη: 9 γρ.

Υδατάνθρακες: 5 γρ.

Λίπος: 4,4 γρ. (κορεσμένα: 2,4 γρ.)

Μικροθρεπτικά συστατικά:

Ριβοφλαβίνη (Β2): 0,24 mg (19% ημερήσιας αξίας)

Βιταμίνη B12: 0,8 μg (33% ΗΑ)

Βιταμίνη Α: 38 μg (5% ΗΑ)

Ασβέστιο: 111 mg (11% ΗΑ)

Ψευδάργυρος: 0,5 mg (5% ΗΑ)

Φώσφορος: 126 mg (10% ΗΑ)

Σελήνιο: 9,7 μg (18% ΗΑ)

Νάτριο: 34 mg (2% ΗΑ)

Όπως είναι εμφανές, το ελληνικό γιαούρτι είναι πολύ πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία. Όπως εξηγεί η Ντάνιελς: «Το ελληνικό γιαούρτι περιέχει πρωτεΐνη, ασβέστιο, βιταμίνη D (ανάλογα με τη μάρκα) και βιταμίνη B12».

Η πρωτεΐνη του είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική. «Σε αντίθεση με το κανονικό γιαούρτι, το ελληνικό στραγγίζεται, αφαιρώντας το επιπλέον υγρό, με αποτέλεσμα πιο πηχτή υφή και υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στο αίσθημα κορεσμού, ενώ παρέχει τα απαραίτητα “δομικά υλικά” για την αναδόμηση των μυών», προσθέτει η Ντάνιελς.

Αλλά και τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν στην καλή υγεία. «Το ασβέστιο ενισχύει τα οστά και τα δόντια, υποστηρίζει τη μυϊκή λειτουργία και βοηθά στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης», αναφέρει η Κικ. Ο φώσφορος και η βιταμίνη D που περιέχει υποστηρίζουν επίσης την υγεία των οστών.

Η βιταμίνη B12 είναι ένα θρεπτικό συστατικό που δύσκολα προσλαμβάνεται από άλλες τροφές και το ελληνικό γιαούρτι παρέχει μεγαλύτερη ποσότητα. «Η βιταμίνη B12 είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων και την υγεία του νευρικού συστήματος», εξηγεί η Ντομίνγκες.

Επιπλέον, το ελληνικό γιαούρτι είναι μια εξαιρετική πηγή προβιοτικών (καλών βακτηρίων), ανάλογα με τη μάρκα. «Τα προβιοτικά βοηθούν την υγεία του εντέρου και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι επίσης χαμηλότερο σε λακτόζη, άρα πιο εύπεπτο για όσους είναι ευαίσθητοι», προσθέτει η Kικ.

Γιαούρτι και μειονεκτήματα: Τι πρέπει να προσέξετε

Τα πλήρη λιπαρά περιέχουν κορεσμένα λιπαρά, που πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, ιδιαίτερα για όσους παρακολουθούν τη χοληστερίνη ή την καρδιακή υγεία.

Ορισμένες γεύσεις ελληνικού γιαουρτιού περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη (10-20 γρ. ανά μερίδα), που μπορεί να προκαλέσει γρήγορη αύξηση σακχάρου και στομαχική δυσφορία.

Τα άτομα με δυσανεξία ή αλλεργία στα γαλακτοκομικά πρέπει να προσέχουν, αν και η λακτόζη διασπάται μερικώς από τα προβιοτικά, μειώνοντας συνήθως τις παρενέργειες σε σχέση με το γάλα ή τα μαλακά τυριά.