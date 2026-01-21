Τι συμβαίνει όταν τρώμε κάθε μέρα ελληνικό γιαούρτι; Διατροφολόγοι απαντούν

Η διατροφική αξία του ελληνικού γιαουρτιού, τα οφέλη και τα μειονεκτήματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.01.26 , 14:46 Δολοφονία Ρόδος: Ψάχνουν 49χρονο Ουκρανό ως βασικό ύποπτο
21.01.26 , 14:45 «Παγώνει» τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
21.01.26 , 14:39 Ένα πρωτότυπο αντικειμένο από την Κίνα έρχεται στο Cash or Trash
21.01.26 , 14:24 Άση Μπήλιου: Ήλιος & Ερμής στον Υδροχόο: Πώς επηρεάζουν τα 12 ζώδια;
21.01.26 , 14:07 Λάκης Γαβαλάς: «Ο Akylas μου έκανε μεγάλη εντύπωση»
21.01.26 , 13:02 Τι συμβαίνει όταν τρώμε κάθε μέρα ελληνικό γιαούρτι; Διατροφολόγοι απαντούν
21.01.26 , 12:59 Skoda Karoq Selection Plus: Η νέα έκδοση με τον πλουσιότερο εξοπλισμό
21.01.26 , 12:53 Άρχισαν τα προβλήματα λόγω κακοκαιρίας: Ανησυχία για το ρέμα Πικροδάφνης
21.01.26 , 12:45 Τζώρτζογλου για Μαριόλα: «Την έβλεπα τη Σοφία ότι δεν ήταν ευτυχισμένη»
21.01.26 , 12:14 MasterChef: Ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Σωτήρη Κοντιζά - Δείτε Sneak Preview
21.01.26 , 12:13 H παρουσίαση του βιβλίου «Χαμένα Κομμάτια» στον Τεχνοχώρο Fabrica
21.01.26 , 11:44 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές στα νότια, κεντρικά και Αιγαίο
21.01.26 , 11:35 Σέρρες: Ξυλοκόπησαν στη φυλακή τον 16χρονο που τραυμάτισε θανάσιμα 17χρονο
21.01.26 , 11:32 Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
21.01.26 , 11:29 Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Αφροδίτης-Πλούτωνα φέρνει εντάσεις
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής
Ραγδαίες εξελίξεις στον ΑΝΤ1 - Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού
Περισσότερα
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Τα οφέλη της κατανάλωσης ελληνικού γιαουρτιού / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ελληνικό γιαούρτι είναι μία διατροφική επιλογή, η οποία έχει βρει τη θέση της στις κουζίνες πολλών Ευρωπαίων και Αμερικανών, παγκοσμίως.

Είναι νόστιμο, υγιεινό, χορταστικό και καταναλώνεται από αρκετούς καθημερινά σε γλυκές και αλμυρές συνταγές -  από μπολ γιαουρτιού, smoothies και ψημένα γλυκίσματα μέχρι ντιπ, σάλτσες και dressing.

Το πρωινό ρόφημα που συμβάλλει στη σωστή πέψη και την... καλή ψυχολογία!

Τι συμβαινει, όμως, στον οργανισμό μας όταν τρώμε κάθε μέρα γιαούρτι και τι ρόλο παίζει ο τύπος του γιαουρτιού που επιλέγουμε να καταναλώσουμε; Οι διατροφολόγοι απαντούν. 

Το γιαούρτι υποστηρίζει και την υγεία του εντέρου, τον έλεγχο της όρεξης και τη σταθερότητα του σακχάρου στο αίμα / Φωτογραφία: Unpslash.com

Το γιαούρτι υποστηρίζει και την υγεία του εντέρου, τον έλεγχο της όρεξης και τη σταθερότητα του σακχάρου στο αίμα / Φωτογραφία: Unpslash.com

Τι συμβαίνει όταν καταναλώνουμε καθημερινά ελληνικό γιαούρτι;

Όπως αναφέρει η Ελίζαμπεθ Κικ, διατροφολόγος από το Μίσιγκαν: «Η καθημερινή κατανάλωση ελληνικού γιαουρτιού μπορεί να αυξήσει την πρόσληψη πρωτεΐνης, να ενισχύσει τα οστά και να υποστηρίξει την υγιή πέψη». Ενώ η διατροφολόγος και παιδίατρος, δρ Λιζ Ντάνιελς υποστηρίζει ότι: «Το γιαούρτι υποστηρίζει και την υγεία του εντέρου, τον έλεγχο της όρεξης και τη σταθερότητα του σακχάρου στο αίμα, λόγω των ισορροπημένων μακροθρεπτικών και των προβιοτικών. Η διατροφολόγος και ιδρύτρια του SunBright Wellness, Ντάνι Ντομίνγκεζ συμπληρώνει ότι: «Για τους περισσότερους, αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής».

Παρόλα αυτά, δεν είναι όλα τα ελληνικά γιαούρτια ίδια. Αν, για παράδειγμα, έχετε προβλήματα καρδιάς, είναι προτιμότερη η επιλογή μιας εκδοχής χαμηλών λιπαρών και χαμηλής ζάχαρης. Όπως τονίζει η Κικ: «Συνιστώ στους πελάτες μου να αγοράζουν απλό γιαούρτι και να το γλυκαίνουν μόνοι τους με φρούτα, ξηρούς καρπούς, σπόρους, κανέλα ή λίγο μέλι».

Τέλος, υπάρχουν πολλές νόστιμες επιλογές για να απολαύσετε το ελληνικό γιαούρτι, όπως σε smoothies, ως υποκατάστατο ξινής κρέμας ή ντιπ λαχανικών, σε ψημένα γλυκίσματα, σπιτικά παγωτά ή ως βάση για overnight oats, προσφέροντας ποικιλία στη διατροφή σας.

Τρεις σοβαροί λόγοι για να αποφύγεις τον πρωινό καφέ με άδειο στομάχι

Το γιαούρτι είναι νόστιμο, υγιεινό, χορταστικό και καταναλώνεται από αρκετούς καθημερινά σε γλυκές και αλμυρές συνταγές / Φωτογραφία: Unpslash.com

Το γιαούρτι είναι νόστιμο, υγιεινό, χορταστικό και καταναλώνεται από αρκετούς καθημερινά σε γλυκές και αλμυρές συνταγές / Φωτογραφία: Unpslash.com

Διατροφική αξία του ελληνικού γιαουρτιού

Σύμφωνα με δεδομένα του USDA, τα θρεπτικά στοιχεία μιας μερίδας [περίπου 1/2 φλιτζάνι] απλού πλήρους γάλακτος ελληνικού γιαουρτιού, είναι:

Μακροθρεπτικά συστατικά:

  • Θερμίδες: 95
  • Πρωτεΐνη: 9 γρ.
  • Υδατάνθρακες: 5 γρ.
  • Λίπος: 4,4 γρ. (κορεσμένα: 2,4 γρ.)

Μικροθρεπτικά συστατικά:

  • Ριβοφλαβίνη (Β2): 0,24 mg (19% ημερήσιας αξίας)
  • Βιταμίνη B12: 0,8 μg (33% ΗΑ)
  • Βιταμίνη Α: 38 μg (5% ΗΑ)
  • Ασβέστιο: 111 mg (11% ΗΑ)
  • Ψευδάργυρος: 0,5 mg (5% ΗΑ)
  • Φώσφορος: 126 mg (10% ΗΑ)
  • Σελήνιο: 9,7 μg (18% ΗΑ)
  • Νάτριο: 34 mg (2% ΗΑ)

Όπως είναι εμφανές, το ελληνικό γιαούρτι είναι πολύ πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία. Όπως εξηγεί η Ντάνιελς: «Το ελληνικό γιαούρτι περιέχει πρωτεΐνη, ασβέστιο, βιταμίνη D (ανάλογα με τη μάρκα) και βιταμίνη B12».

Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα αποδεικνύει ότι επιβραδύνει τη γήρανση

Η πρωτεΐνη του είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική. «Σε αντίθεση με το κανονικό γιαούρτι, το ελληνικό στραγγίζεται, αφαιρώντας το επιπλέον υγρό, με αποτέλεσμα πιο πηχτή υφή και υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στο αίσθημα κορεσμού, ενώ παρέχει τα απαραίτητα “δομικά υλικά” για την αναδόμηση των μυών», προσθέτει η Ντάνιελς.

Αλλά και τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν στην καλή υγεία. «Το ασβέστιο ενισχύει τα οστά και τα δόντια, υποστηρίζει τη μυϊκή λειτουργία και βοηθά στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης», αναφέρει η Κικ. Ο φώσφορος και η βιταμίνη D που περιέχει υποστηρίζουν επίσης την υγεία των οστών.

Η βιταμίνη B12 είναι ένα θρεπτικό συστατικό που δύσκολα προσλαμβάνεται από άλλες τροφές και το ελληνικό γιαούρτι παρέχει μεγαλύτερη ποσότητα. «Η βιταμίνη B12 είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων και την υγεία του νευρικού συστήματος», εξηγεί η Ντομίνγκες.

Επιπλέον, το ελληνικό γιαούρτι είναι μια εξαιρετική πηγή προβιοτικών (καλών βακτηρίων), ανάλογα με τη μάρκα. «Τα προβιοτικά βοηθούν την υγεία του εντέρου και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι επίσης χαμηλότερο σε λακτόζη, άρα πιο εύπεπτο για όσους είναι ευαίσθητοι», προσθέτει η Kικ.

Γιαούρτι και μειονεκτήματα: Τι πρέπει να προσέξετε

  • Τα πλήρη λιπαρά περιέχουν κορεσμένα λιπαρά, που πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, ιδιαίτερα για όσους παρακολουθούν τη χοληστερίνη ή την καρδιακή υγεία.
  • Ορισμένες γεύσεις ελληνικού γιαουρτιού περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη (10-20 γρ. ανά μερίδα), που μπορεί να προκαλέσει γρήγορη αύξηση σακχάρου και στομαχική δυσφορία.
  • Τα άτομα με δυσανεξία ή αλλεργία στα γαλακτοκομικά πρέπει να προσέχουν, αν και η λακτόζη διασπάται μερικώς από τα προβιοτικά, μειώνοντας συνήθως τις παρενέργειες σε σχέση με το γάλα ή τα μαλακά τυριά.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΟΥΡΤΙ
 |
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
 |
ΥΓΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top