Άση Μπήλιου: Ήλιος & Ερμής στον Υδροχόο: Πώς επηρεάζουν τα 12 ζώδια;

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Στις καθιερωμένες αστρολογικές της προβλέψεις στο Breakfast@Star, η Άση Μπήλιου μίλησε την Τετάρτη 21/1 για τη χθεσινοβραδινή μετακίνηση του Ήλιου και του Ερμή στο ζώδιο του Υδροχόου.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η έγκριτη αστρολόγος εξήγησε ότι η είσοδος των δύο πλανητών στον Υδροχόο δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας ευρύτερης πλανητικής συγκυρίας, η οποία ενισχύει την ενέργεια του συγκεκριμένου ζωδίου και φέρνει στο προσκήνιο θέματα που σχετίζονται με τις αλλαγές, την ανανέωση και τις συλλογικές εξελίξεις.

Άση Μπήλιου: Ήλιος & Ερμής στον Υδροχόο: Πώς επηρεάζουν τα 12 ζώδια;

«Λοιπόν, και εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για την αλλαγή αυτή που είχαμε χθες ουσιαστικά, καθώς πέρασαν ο Ήλιος και ο Ερμής το βράδυ στο ζώδιο του Υδροχόου. Ήδη βρίσκονται εκεί η Αφροδίτη, από χθες Ήλιος και Ερμής, την Παρασκευή θα προστεθεί και ο Άρης, και μαζί με τον Πλούτωνα κάνουν μια πεντάδα... τι να συζητάμε! Πολύ ωραία. Μια πολυαστρία στο ζώδιο του Υδροχόου που αυτό τέλος πάντων σημαίνει ότι ένας τομέας για κάθε ζώδιο φαίνεται ότι είναι αυτός που θα κλέψει την προσοχή και την ενέργειά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου, απευθυνόμενη στους τηλεθεατές της πρωινής εκπομπής του Star.

Όπως εξήγησε, η «πολυαστρία» αυτή δημιουργεί έντονη κινητικότητα και φέρνει εξελίξεις που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Κάθε ζώδιο καλείται να εστιάσει σε έναν συγκεκριμένο τομέα της ζωής του, όπου θα υπάρξουν αλλαγές, αποφάσεις και νέα δεδομένα που απαιτούν προσοχή και ενέργεια.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

 

