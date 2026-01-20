Η Μαίρυλιν Ντάμερον επιστρέφει στο MasterChef - Δείτε sneak preview

Οι auditions του MasterChef 10 συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, με πιάτα που φέρουν την ταυτότητα του εκάστοτε διαγωνιζόμενου.

Και σε αυτό το επεισόδιο, το χιούμορ δε λείπει, τόσο από τους κριτές όσο και από τους συμμετέχοντες. «Είμαι ο Αντώνης Βουτσάς, έρχομαι από Θεσσαλονίκη. Είμαι 50 χρονών. Ξέρω, δεν μου φαίνεται. Και είμαι ο ευσεβής πόθος κάθε γυναίκας που σέβεται τον εαυτό της», ακούγεται να λέει ο Αντώνης, γεμάτος αυτοπεποίθηση, στο sneak preview του Breakfast@Star από το επεισόδιο της Τρίτης (20/1).

MasterChef: Η Μαίρυλιν Ντάμερον επέστρεψε στο MasterChef για να υποστηρίξει τον φίλο της

Τον επόμενο διαγωνιζόμενο, που ονομάζεται Γιώργος, συνόδευσε μια περσινή παίκτρια που έφτασε ψηλά στον διαγωνισμό, η Μαίρυλιν Ντάμερον. «Πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του, οπότε πιστεύω κι εγώ σε εκείνον», εξομολογήθηκε η Μαίρυλιν, η οποία φέτος απολαμβάνει χωρίς άγχος τη διαδικασία, έχοντας ωστόσο ξεκάθαρη προτίμηση ως προς τον νικητή.

MasterChef: Ο απρόσεκτος Ιωαννίδης κι ο «δικαστής» Κουτσόπουλος

Οι αστείοι διάλογοι ανάμεσα στους τρεις κριτές δεν έχουν τελειωμό! «Πάνο, Πάνο, θα λερωθείς. Πάνo, Πάνο, Πάνο!», φωνάζει ο Σωτήρης Κοντιζάς στον Πάνο Ιωαννίδη, ο οποίος δε συγκινείται. «Εγκεφαλικό έχεις πάθει;», τον ρωτάει με χιούμορ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Ο χρόνος πιέζει και οι παίκτες βρίσκονται… σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Αν υπήρχε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να με περιγράψει αυτή τη στιγμή, είναι το “Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης”».

Ο «θείος Λεωνίδας» δεν αφήνει τον chef Κοντιζά σε χλωρό κλαρί. Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε η κόρη ενός υποψήφιου MasterChef, ο οποίος δεν ήταν ξεκάθαρος ως προς τον προσδιορισμό της ηλικίας της.

«Δέκα ετών;», τον ρώτησε ο Κοντιζάς. «Ε, τι αιώνων;», διαμαρτυρήθηκε ο Κουτσόπουλος. «Μηνών, ρε συ, μπορεί να είναι μηνών», είπε αγανακτισμένος ο Κοντιζάς.

