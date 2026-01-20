Η Μαίρυλιν Ντάμερον επιστρέφει στο MasterChef - Δείτε sneak preview

Τι θα δούμε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο Star

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι auditions του MasterChef 10 συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, με πιάτα που φέρουν την ταυτότητα του εκάστοτε διαγωνιζόμενου.

MasterChef: «Έμεινα άφωνη! Δεν περίμενα ότι δε θα περάσω»

Και σε αυτό το επεισόδιο, το χιούμορ δε λείπει, τόσο από τους κριτές όσο και από τους συμμετέχοντες. «Είμαι ο Αντώνης Βουτσάς, έρχομαι από Θεσσαλονίκη. Είμαι 50 χρονών. Ξέρω, δεν μου φαίνεται. Και είμαι ο ευσεβής πόθος κάθε γυναίκας που σέβεται τον εαυτό της», ακούγεται να λέει ο Αντώνης, γεμάτος αυτοπεποίθηση, στο sneak preview του Breakfast@Star από το επεισόδιο της Τρίτης (20/1).

MasterChef: Η Μαίρυλιν Ντάμερον επέστρεψε στο MasterChef για να υποστηρίξει τον φίλο της

MasterChef: Η Μαίρυλιν Ντάμερον επέστρεψε στο MasterChef για να υποστηρίξει τον φίλο της 

Τον επόμενο διαγωνιζόμενο, που ονομάζεται Γιώργος, συνόδευσε μια περσινή παίκτρια που έφτασε ψηλά στον διαγωνισμό, η Μαίρυλιν Ντάμερον. «Πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του, οπότε πιστεύω κι εγώ σε εκείνον», εξομολογήθηκε η Μαίρυλιν, η οποία φέτος απολαμβάνει χωρίς άγχος τη διαδικασία, έχοντας ωστόσο ξεκάθαρη προτίμηση ως προς τον νικητή.

MasterChef: Η αντίδραση των κριτών στον «πειραγμένο» λαχανοντολμά του Χάρη

MasterChef: Ο απρόσεκτος Ιωαννίδης κι ο «δικαστής» Κουτσόπουλος

MasterChef: Ο απρόσεκτος Ιωαννίδης κι ο «δικαστής» Κουτσόπουλος

Οι αστείοι διάλογοι ανάμεσα στους τρεις κριτές δεν έχουν τελειωμό! «Πάνο, Πάνο, θα λερωθείς. Πάνo, Πάνο, Πάνο!», φωνάζει ο Σωτήρης Κοντιζάς στον Πάνο Ιωαννίδη, ο οποίος δε συγκινείται. «Εγκεφαλικό έχεις πάθει;», τον ρωτάει με χιούμορ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Ο χρόνος πιέζει και οι παίκτες βρίσκονται… σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Αν υπήρχε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να με περιγράψει αυτή τη στιγμή, είναι το “Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης”».

Ο «θείος Λεωνίδας» δεν αφήνει τον chef Κοντιζά σε χλωρό κλαρί. Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε η κόρη ενός υποψήφιου MasterChef, ο οποίος δεν ήταν ξεκάθαρος ως προς τον προσδιορισμό της ηλικίας της.

«Δέκα ετών;», τον ρώτησε ο Κοντιζάς. «Ε, τι αιώνων;», διαμαρτυρήθηκε ο Κουτσόπουλος. «Μηνών, ρε συ, μπορεί να είναι μηνών», είπε αγανακτισμένος ο Κοντιζάς.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΜΑΙΡΥΛΙΝ ΝΤΑΜΕΡΟΝ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
