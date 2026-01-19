MasterChef: Οι auditions συνεχίζονται - «Αν βρει κόκαλο, τελείωσε»

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο 2 του MasterChef 10

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 15:52 Μαζωνάκης: Την Πέμπτη Στην Ανακρίτρια Ο Στέφανος Παπαδόπουλος
19.01.26 , 15:42 Πέτρος Φιλιππίδης: Απορρίφθηκε αίτημα των καταγγελλουσών για αύξηση ποινής
19.01.26 , 15:33 Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ συγκαλεί ο Κόστα
19.01.26 , 15:28 Όμιλος Emil Frey: Ενισχύει την παρουσία του στην Ελλάδα
19.01.26 , 15:24 Χρήστος Νικολόπουλος: Όσα αποκάλυψε για τη συνεργασία του με τον Π. Τερζή
19.01.26 , 15:24 Oι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 19/01/2026- 25/01/2026
19.01.26 , 15:14 StarLight - Νίκος Γιαλελής: «Το θέατρο μου έφερε τα πιο όμορφα πράγματα»
19.01.26 , 15:07 Δολοφονία Αγρίνιο: «Δεν προκύπτει ότι το θύμα πήγε να πυροβολήσει»
19.01.26 , 15:06 Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε στο Τατόι η σορός της για την ταφή
19.01.26 , 14:30 Εξαφάνιση Λόρα: «Ουδέποτε ασκήσαμε σωματική ή ψυχολογική βία»
19.01.26 , 14:30 Άση Μπήλιου: Πώς θα μας επηρεάσει το σπάνιο φαινόμενο της πολυαστρίας;
19.01.26 , 14:02 Κόνι Μεταξά: Ποιους καλλιτέχνες στηρίζει στον ελληνικό τελικό;
19.01.26 , 13:40 Τι φέρνει η Ελίζαμπεθ Θεοτοκάτου από το MasterChef στο Cash or Trash;
19.01.26 , 13:32 Τραγωδία Ισπανία: Εικόνες σοκ από το δυστύχημα – «Παράξενο» δυστύχημα
19.01.26 , 13:30 Μητσοτάκης σε αγρότες: «Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό - Τι ζήτησε από τους ρεπόρτερ
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε στο Τατόι η σορός της για την ταφή
Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποιοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η 10η σεζόν του MasterChef ξεκίνησε κι από το πρώτο κιόλας επεισόδιο μας διασκέδασε, αλλά και μας συγκίνησε.

Σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, οι auditions συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. «Ήθελα πάντα να έρθω στο παιχνίδι. Είχα δηλώσει ξανά παλιότερα συμμετοχή», αποκάλυψε ένας διαγωνιζόμενος.

MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Βαθιά νόστιμο»

«Μάλιστα. Μέχρι που φτάσαμε;» τον ρώτησε ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Είχα δηλώσει μόνο τη συμμετοχή και δεν εμφανίστηκα ποτέ», απάντησε με ειλικρίνεια.«Α, το λεγόμενο ghosting που λένε οι νέοι», συμπλήρωσε ο chef με αρκετή δόση χιούμορ.

MasterChef: Τα πειράγματα του Κοντιζά στον Κουτσόπουλο και στον Ιωαννίδη

MasterChef: Τα πειράγματα του Κοντιζά στον Κουτσόπουλο και στον Ιωαννίδη

Όπως βλέπουμε στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star, ο chef Κοντιζάς αναρωτιέται αν ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος θυμάται «τα πρώτα του -άντα».

MasterChef: Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Συγγνώμη μοντάζ, θα διορθωθώ»

«Κοίτα, παρά 30, λίγο 30, δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα», απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο chef Κουτσόπουλος.

«Τι, 30, 40, 50;» πρόσθεσε με το ίδιο χιούμορ ο Πάνος Ιωαννίδης. Για να τον πειράξει, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τού τραγούδησε στίχους από το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, «Ο πενηντάρης», σε μια απολαυστική στιγμή από τις πολλές που θα ζήσουμε και φέτος.

Βλέποντας τον Κοντιζά να φτύνει κάτι στη χαρπετσέτα του, μια παίκτρια εκλιπαρούσε να μην είναι κόκαλο. «Κόκαλο; Κόκαλο; Θα φύγω. Αν βρει κόκαλο, τελείωσε», σχολίασε εμφανώς τρομοκρατημένη.

MasterChef: Ο Μοχάμεντ συγκίνησε τους κριτές - Πήρε τη λευκή ποδιά;

Οι υποψήφιοι του MasterChef έρχονται στον διαγωνισμό όχι μόνο για να παρουσιάσουν τα πιάτα τους, αλλά και για να μοιραστούν τη δική τους ιστορία. Όπως ο 29χρονος Τάσος, ο οποίος βρήκε καταφύγιο στις κουζίνες όταν οι γονείς του σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα.

MasterChef: Η συγκινητική ιστορία του Τάσου που «έχασε» τους γονείς του σε τροχαίο

MasterChef: Η συγκινητική ιστορία του Τάσου που «έχασε» τους γονείς του σε τροχαίο

«Δυστυχώς, στα 17 είχα χάσει τους γονείς μου σε τροχαίο, οπότε η μαγειρική ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που με έκανε να ξεχνάω το εξωτερικό και αυτό που μου είχε συμβεί», εξομολογήθηκε συγκινώντας. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top