MasterChef: Οι auditions συνεχίζονται - «Αν βρει κόκαλο, τελείωσε»

Η 10η σεζόν του MasterChef ξεκίνησε κι από το πρώτο κιόλας επεισόδιο μας διασκέδασε, αλλά και μας συγκίνησε.

Σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, οι auditions συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. «Ήθελα πάντα να έρθω στο παιχνίδι. Είχα δηλώσει ξανά παλιότερα συμμετοχή», αποκάλυψε ένας διαγωνιζόμενος.

«Μάλιστα. Μέχρι που φτάσαμε;» τον ρώτησε ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Είχα δηλώσει μόνο τη συμμετοχή και δεν εμφανίστηκα ποτέ», απάντησε με ειλικρίνεια.«Α, το λεγόμενο ghosting που λένε οι νέοι», συμπλήρωσε ο chef με αρκετή δόση χιούμορ.

MasterChef: Τα πειράγματα του Κοντιζά στον Κουτσόπουλο και στον Ιωαννίδη

Όπως βλέπουμε στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star, ο chef Κοντιζάς αναρωτιέται αν ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος θυμάται «τα πρώτα του -άντα».

«Κοίτα, παρά 30, λίγο 30, δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα», απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο chef Κουτσόπουλος.

«Τι, 30, 40, 50;» πρόσθεσε με το ίδιο χιούμορ ο Πάνος Ιωαννίδης. Για να τον πειράξει, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τού τραγούδησε στίχους από το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, «Ο πενηντάρης», σε μια απολαυστική στιγμή από τις πολλές που θα ζήσουμε και φέτος.

Βλέποντας τον Κοντιζά να φτύνει κάτι στη χαρπετσέτα του, μια παίκτρια εκλιπαρούσε να μην είναι κόκαλο. «Κόκαλο; Κόκαλο; Θα φύγω. Αν βρει κόκαλο, τελείωσε», σχολίασε εμφανώς τρομοκρατημένη.

Οι υποψήφιοι του MasterChef έρχονται στον διαγωνισμό όχι μόνο για να παρουσιάσουν τα πιάτα τους, αλλά και για να μοιραστούν τη δική τους ιστορία. Όπως ο 29χρονος Τάσος, ο οποίος βρήκε καταφύγιο στις κουζίνες όταν οι γονείς του σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα.

MasterChef: Η συγκινητική ιστορία του Τάσου που «έχασε» τους γονείς του σε τροχαίο

«Δυστυχώς, στα 17 είχα χάσει τους γονείς μου σε τροχαίο, οπότε η μαγειρική ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που με έκανε να ξεχνάω το εξωτερικό και αυτό που μου είχε συμβεί», εξομολογήθηκε συγκινώντας.

