MasterChef: Ο Μοχάμεντ συγκίνησε τους κριτές - Πήρε τη λευκή ποδιά;

Ονειρεύεται να γίνει το πρώτο προσφυγόπουλο που θα κερδίσει τον διαγωνισμό

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Μοχάμεντ μπήκε με φόρα στο MasterChef, δηλώνοντας: «Θα είμαι το πρώτο προσφυγόπουλο που θα κερδίσει το MasterChef».

MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Βαθιά νόστιμο»

Ο 23χρονος διαγωνιζόμενος εξήγησε πώς αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μαγειρική, με την ιστορία του να συγκινεί τους κριτές. Ο ίδιος έφυγε μόνος του από την Αίγυπτο, απ’ όπου κατάγεται, και εγκαταστάθηκε στην Κρήτη, διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή. Μια οικογένεια -που πλέον αισθάνεται δική του, αφού δεν έχει γονείς- τον βοήθησε να σταθεί στα πόδια του. Έχοντας καταπιαστεί με πολλά πράγματα, συνειδητοποίησε ότι η μαγειρική είναι αυτό που του ταιριάζει. Έτσι, μία μέρα βρέθηκε στην Αθήνα, όπου έπιασε δουλειά σε ένα από τα εστιατόρια του Πάνου Ιωαννίδη.

«Ο Μοχάμεντ είναι μαχητής, έχει παλέψει πάρα πολύ στη ζωή του», είπε με θαυμασμό ο Πάνος Ιωαννίδης.

MasterChef: Ο Πάνος Ιωαννίδης ήταν ο λόγος που ο Μοχάμεντ ήρθε στην Αθήνα

MasterChef: Ο Πάνος Ιωαννίδης ήταν ο λόγος που ο Μοχάμεντ ήρθε στην Αθήνα

Ο Μοχάμεντ παρουσίασε το πιάτο του, ανατολίτικα κεφτεδάκια, και στη συνέχεια μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φτάσει εδώ, αλλά και για την επιθυμία του να μάθει την ελληνική γλώσσα.

«Ταξίδεψα, όπως κι άλλα πολλά παιδιά, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Ήμουν μόνος μου για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο μέλλον. Μετά ήρθα στην Κρήτη και ήμουν τυχερός, μπήκα σε δομή. Τους ζήτησα να μπω σε σχολείο, ώστε να μορφωθώ, έμαθα ελληνικά και έχω τελειώσει γενικό λύκειο», αποκάλυψε αρχικά και συνέχισε:

«Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 12 ετών και τη μητέρα μου την έχασα στα χρόνια που πέρασαν. Δυσκολεύτηκα πολύ, γιατί δεν μιλούσα ελληνικά, οπότε έπρεπε να δουλέψω σε διάφορες δουλειές, ως οικοδόμος και λαντζέρης, μέχρι που αγάπησα τη μαγειρική και είπα ότι κάποια στιγμή θα δουλέψω σε κουζίνα».

«Με αγκάλιασε στην Κρήτη μια οικογένεια και με φιλοξένησε από το 2019 μέχρι σήμερα. Έχουμε επικοινωνία και είμαστε πλέον μια οικογένεια. Ήρθα στην Αθήνα μόνο για το μαγαζί του chef Ιωαννίδη», κατέληξε εμφανώς συγκινημένος.

Τα κεφτεδάκια του δε στάθηκαν ικανά να του χαρίσουν τη λευκή ποδιά, καθώς, όπως του επισήμαναν οι κριτές, δεν του έδωσαν τη δυνατότητα να αποδείξει τις μαγειρικές του ικανότητες.

MasterChef: Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Συγγνώμη μοντάζ, θα διορθωθώ»

MasterChef: Τα κεφτεδάκια δεν πέρασαν τον 23χρονο στην επόμενη φάση

MasterChef: Τα κεφτεδάκια δεν πέρασαν τον 23χρονο στην επόμενη φάση

«Δεν είναι τελειοποιημένο. Το κεφτεδάκι, νομίζω, ήθελε ακόμη λίγο ψήσιμο. Με αυτό το πιάτο δεν μπορούσαμε να δούμε και να καταλάβουμε τις δυνατότητες αυτού που έχουμε απέναντί μας, οπότε θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ από καρδιάς και να σε περιμένουμε του χρόνου, για να προσπαθήσουμε ξανά να προχωρήσουμε παρακάτω», τόνισε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι ετοίμασε μια απλή συνταγή, ωστόσο δεν έκρυψε την πικρία του για το αποτέλεσμα.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

 

 

