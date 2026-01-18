MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Βαθιά νόστιμο»

Ο Φίλιπ «μηδένισε» τα χιλιόμετρα για να έρθει στο φετινό MasterChef! Από την Αυστραλία ταξίδεψε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον επετειακό κύκλο του διαγωνισμού.

Ο ίδιος έχει πάρει ήδη μια γενναία γεύση από το MasterChef, καθώς πριν από 15 χρόνια συμμετείχε στο MasterChef Αυστραλίας, φτάνοντας μέχρι τη 12άδα.

Ο 42χρονος διατηρεί ελληνικό εστιατόριο στη Μελβούρνη και, αν πάρει τη λευκή ποδιά, θα την αφιερώσει στον γιο του, στη σύζυγό του και στον πατέρα του, τον οποίο «έχασε» πολύ πρόσφατα από την επάρατη νόσο.

MasterChef: Το πιάτο που παρουσίασε ο Φίλιπ στους κριτές

Έχοντας εμπειρία τόσο από τις επαγγελματικές κουζίνες όσο και από τις γιαγιάδες του, που ήταν αυθεντίες στη μαγειρική, ο Φίλιπ ετοίμασε πολύ γρήγορα το πιάτο του: αρνάκι καρέ με κρούστα από φέτα και φιστίκια, συνοδευόμενο από πουρέ καπνιστής μελιτζάνας.

Ο Πάνος Ιωαννίδης, μόλις το δοκίμασε, σχολίασε με ικανοποίηση: «Νομίζω ότι πρέπει να το βάλετε στο εστιατόριο». Μετά το τέλος της δοκιμασίας, οι τρεις κριτές ανακοίνωσαν στον διαγωνιζόμενο την ετυμηγορία τους.

«Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι η γιαγιά Κατίνα και η γιαγιά Ελένη θα είναι πολύ περήφανες, αν μας βλέπουν από κάπου τώρα, γι’ αυτό που δοκιμάσαμε, γι’ αυτό που μας έφτιαξες και για όσα σου έμαθαν. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που το MasterChef φέτος τον χρειάζεται», δήλωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

MasterChef: Ο Φίλιπ πήρε την ποδιά ομόφωνα

«Με μία λέξη μπορώ να περιγράψω το πιάτο: βαθιά νόστιμο», πρόσθεσε ο Πάνος Ιωαννίδης. «Έκανες όλο αυτό το ταξίδι από την Αυστραλία και μας έφερες πραγματικό φαγητό. Σε ευχαριστούμε πραγματικά, Φίλιππε», σχολίασε τελευταίος ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Τα λόγια των κριτών συγκίνησαν τον διαγωνιζόμενο, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά του. Αφού φόρεσε την πολυπόθητη λευκή ποδιά, τηλεφώνησε στην οικογένειά του για να τους πει τα ευχάριστα!

