MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Βαθιά νόστιμο»

«Είσαι ένας από τους ανθρώπους που το MasterChef φέτος τον χρειάζεται»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.01.26 , 23:56 Γρίπη: Ανησυχητική έξαρση στην Ελλάδα – Γεμάτα τα νοσοκομεία
18.01.26 , 23:51 Ισπανία: Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας
18.01.26 , 23:46 Λάρνακα: Άγρια συμπλοκή με τσεκούρια, ξύλα και πυροβολισμούς
18.01.26 , 23:36 MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Βαθιά νόστιμο»
18.01.26 , 23:30 Χανιά:Ζευγάρι διέρρηξε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών από παράθυρο τουαλέτας
18.01.26 , 23:24 Ταΰγετος: Αίσιο τέλος για τους ορειβάτες - Ολοκληρώθηκε η διάσωση
18.01.26 , 23:10 MasterChef: Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Συγγνώμη μοντάζ, θα διορθωθώ»
18.01.26 , 23:03 MasterChef: Η Ντίνα αυτοσχεδίασε - Κατάφερε να σώσει το πιάτο της;
18.01.26 , 23:03 Κορυδαλλός: Καρέ-καρέ απόπειρα κλοπής ΙΧ
18.01.26 , 22:54 MasterChef: Ο Άγγελος χόρεψε salsa με τον Πάνο Ιωαννίδη
18.01.26 , 22:37 MasterChef: Ο Μοχάμεντ συγκίνησε τους κριτές - Πήρε τη λευκή ποδιά;
18.01.26 , 22:24 Bloomberg: Η ΕΕ ετοιμάζει αντίποινα στον Τραμπ με δασμούς 93 δισ. ευρώ
18.01.26 , 22:13 MasterChef: Η στυλίστρια Μενεξιά πέρασε με δύο «ναι» στην επόμενη φάση
18.01.26 , 22:08 Άφαντη για 11η ημέρα η 16χρονη Λόρα – Τα σενάρια και το σχέδιο διαφυγής
18.01.26 , 21:56 Επιδείνωση καιρού με ψυχρή εισβολή: Χιόνια, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες
Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έσωσε διαγωνιζόμενο από βέβαιο χωρισμό
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Φίλιπ «μηδένισε» τα χιλιόμετρα για να έρθει στο φετινό MasterChef! Από την Αυστραλία ταξίδεψε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον επετειακό κύκλο του διαγωνισμού.

Ο ίδιος έχει πάρει ήδη μια γενναία γεύση από το MasterChef, καθώς πριν από 15 χρόνια συμμετείχε στο MasterChef Αυστραλίας, φτάνοντας μέχρι τη 12άδα.

MasterChef: Ο Μοχάμεντ συγκίνησε τους κριτές - Πήρε τη λευκή ποδιά;

Ο 42χρονος διατηρεί ελληνικό εστιατόριο στη Μελβούρνη και, αν πάρει τη λευκή ποδιά, θα την αφιερώσει στον γιο του, στη σύζυγό του και στον πατέρα του, τον οποίο «έχασε» πολύ πρόσφατα από την επάρατη νόσο.

MasterChef: Το πιάτο που παρουσίασε ο Φίλιπ στους κριτές

MasterChef: Το πιάτο που παρουσίασε ο Φίλιπ στους κριτές

Έχοντας εμπειρία τόσο από τις επαγγελματικές κουζίνες όσο και από τις γιαγιάδες του, που ήταν αυθεντίες στη μαγειρική, ο Φίλιπ ετοίμασε πολύ γρήγορα το πιάτο του: αρνάκι καρέ με κρούστα από φέτα και φιστίκια, συνοδευόμενο από πουρέ καπνιστής μελιτζάνας. 

Ο Πάνος Ιωαννίδης, μόλις το δοκίμασε, σχολίασε με ικανοποίηση: «Νομίζω ότι πρέπει να το βάλετε στο εστιατόριο». Μετά το τέλος της δοκιμασίας, οι τρεις κριτές ανακοίνωσαν στον διαγωνιζόμενο την ετυμηγορία τους.

MasterChef: Ο Ανδρέας ξετρέλανε τους κριτές με το ελβετικό ελάφι του

«Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι η γιαγιά Κατίνα και η γιαγιά Ελένη θα είναι πολύ περήφανες, αν μας βλέπουν από κάπου τώρα, γι’ αυτό που δοκιμάσαμε, γι’ αυτό που μας έφτιαξες και για όσα σου έμαθαν. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που το MasterChef φέτος τον χρειάζεται», δήλωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

MasterChef: Ο Φίλιπ πήρε την ποδιά ομόφωνα

MasterChef: Ο Φίλιπ πήρε την ποδιά ομόφωνα

«Με μία λέξη μπορώ να περιγράψω το πιάτο: βαθιά νόστιμο», πρόσθεσε ο Πάνος Ιωαννίδης. «Έκανες όλο αυτό το ταξίδι από την Αυστραλία και μας έφερες πραγματικό φαγητό. Σε ευχαριστούμε πραγματικά, Φίλιππε», σχολίασε τελευταίος ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Τα λόγια των κριτών συγκίνησαν τον διαγωνιζόμενο, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά του. Αφού φόρεσε την πολυπόθητη λευκή ποδιά, τηλεφώνησε στην οικογένειά του για να τους πει τα ευχάριστα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΦΙΛΙΠ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top