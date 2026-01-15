MasterChef 10: Τρεις και σήμερα! Το νέο trailer από την πρώτη audition

Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, η μεγάλη πρεμιέρα στο Star!

15.01.26 , 18:56 MasterChef 10: Τρεις και σήμερα! Το νέο trailer από την πρώτη audition
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer της πρώτης audition του MasterChef 10
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το MasterChef επιστρέφει αυτήν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο Star και θα είναι το 10 το καλό!

MasterChef 10: Πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο Star!

Ξεχάστε όσα ξέρατε μέχρι τώρα! Φέτος οι αλλαγές θα είναι πολλές και οι ανατροπές ακόμη μεγαλύτερες, απογειώνοντας τον βαθμό δυσκολίας και το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

MasterChef 10: Το πιο επιτυχημένο τρίδυμο της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει!

MasterChef 10: Το πιο επιτυχημένο τρίδυμο της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει!

MasterChef 10: Δείτε το trailer από την πρώτη audition!

Ένα πράγμα παραμένει σταθερό οσα χρόνια κι αν περάσουν, κι αυτό είναι η σύνθεση της κριτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κορυφαίους στο είδος τους, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, που με τις μαγειρικές τους συμβουλές και τις ξεκαρδιστικές τους ατάκες θα ανεβάσουν επίπεδο τον διαγωνισμό μαγειρικής.

MasterChef 10: Οι Auditions που αγαπήσαμε είναι και πάλι εδώ!

MasterChef 10: Οι Auditions που αγαπήσαμε είναι και πάλι εδώ!

Οι επίδοξοι chefs έρχονται με έναν και μόνο στόχο: να κατακτήσουν το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ, αλλά και τη διάκριση να συνδεθεί το όνομά τους με τον επετειακό 10ο κύκλο.

Τρεις μέρες πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα, πάρτε μια νέα -μικρή- γεύση από όσα θα δούμε στην πρώτη audition. Γέλιο, συγκινήσεις και, το βασικότερο, πιάτα που θα αφήσουν εποχή, συνθέτουν για άλλη μια χρονιά το σκηνικό του MasterChef, που κλείνει 10 ολόκληρα χρόνια και το γιορτάζει!

MASTERCHEF
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
