Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»

Όσα αποκάλεσε ο τελευταίος συνεργάτης του αείμνηστου δημοσιογράφου

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης παραχώρησε συνέντευξη στο Breakfast@Star και τη Λιλή Πυράκη, μιλώντας για την επικαιρότητα, την τηλεοπτική του καριέρα και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών έπειτα από οξύ έμφραγμα.

Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»

«Μου είναι δύσκολο να μιλήσω σε παρελθοντικό χρόνο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τα τελευταία έξι χρόνια του Καλημέρα Ελλάδα, ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί την τελευταία ημέρα. Είχα κάτι μηνύματα που ανταλλάσσαμε κι αρνούμαι να τα σβήσω. Ο Γιώργος ήταν επαγγελματίας και σεβαστικός σε όλους. Αυτά έχω κρατήσει από εκείνον, αυτό έχω μάθει από εκείνον», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος/παρουσιαστής.

Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Μου είχε πει ότι θα κόψει το κάπνισμα»

«Όταν είπα στον Γιώργο Παπαδάκη ότι θα έρθω στο Action24, μου είπε να ανοίξω τα φτερά μου», συμπλήρωσε.

Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»

Και τέλος είπε για την κηδεία του, με αφορμή τα όσα είπε ο Νίκος Μάνεσης: «Φυσικά και υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του. Το ό,τι έχουν ακουστεί, ειπωθεί και γραφτεί διάφορα για τον Γιώργο Παπαδάκη δε γίνεται να τα ξεχάσουμε, μπορεί όμως να δώσουμε άφεση αμαρτιών».

Θυμίζουμε ότι το «τελευταίο αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη ειπώθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας κι αποτέλεσε μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης για την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του..

Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασαν απαρατήρητες κι ορισμένες ηχηρές απουσίες, οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις κι ερωτήματα. Πρόσωπα που συνδέθηκαν μαζί του επαγγελματικά ή προσωπικά έλειπαν από το τελευταίο «αντίο», αφήνοντας πίσω τους μια σιωπή που σχολιάστηκε έντονα και πρόσθεσε μια ακόμη ανθρώπινη, αλλά και κοινωνική, διάσταση στη μέρα του αποχαιρετισμού.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

