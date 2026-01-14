Το σπάνιο αντικείμενο που δημοπρατείται για πρώτη φορά στο Cash or Trash!

Σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Cash or Trash: Ο Τσαγκαράκης χάλασε τη συνεργασία Σταυρίδη - Δαράβαλη

Ο Στέφανος από την Κατερίνη έρχεται στο Cash or Trash με ένα ακρόπρωρο, ένα διακοσμητικό σύμβολο που τοποθετούνταν παλαιότερα στο μπροστινό μέρος των πλοίων. Για πρώτη φορά δημοπρατείται ένα τέτοιο αντικείμενο στην εκπομπή, το οποίο μάλιστα είναι και το παλαιότερο από όσα έχουν παρουσιαστεί, μέχρι σήμερα. Όπως είναι φυσικό ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους αγοραστές γίνεται ιδιαίτερα έντονος! Η ιστορικότητα και η προέλευση του αντικειμένου του πωλητή αποτελούν σημαντικά στοιχεία που κάνουν τους αγοραστές να το διεκδικήσουν σθεναρά με υψηλές προσφορές, ελπίζοντας να το αποκτήσουν και να δημιουργήσουν μια προσωπική μουσειακή γωνιά στον χώρο τους. 

Το σπάνιο αντικείμενο που δημοπρατείται για πρώτη φορά στο Cash or Trash!

Ο Λεωνίδας, έχοντας κατακτήσει αρκετούς τίτλους επαγγελματικά στην πυγμαχία, έρχεται  από το Κιλκίς στο Cash or Trash προκειμένου να παρουσιάσει στην αγαπημένη του εκπομπή μια μικρή συλλογή πινακίδων αυτοκινήτων. Ο πωλητής έχει να αφηγηθεί μια όμορφη ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο έφτασαν στα χέρια του τα αντικείμενα. Εκτός, όμως, από την υπομονή που διαθέτει στο ρινγκ, φαίνεται πως διαθέτει αρκετή και για να διαχειριστεί τις λεπτές ισορροπίες, που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας. Ο  επαγγελματίας πυγμάχος δίνει μαθήματα ζωής με την προσωπική του ιστορία, αλλά και…δημοπρατικής δεξιότητας! 

Cash or Trash: Ο Δημήτρης μπλόφαρε και ξεγέλασε τους αγοραστές

Το σπάνιο αντικείμενο που δημοπρατείται για πρώτη φορά στο Cash or Trash!

Τα βάζα από τη συλλογή της μητέρας της, που παρουσιάζει η Χαρά στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερη αισθητική της δεκαετίας του ’90. Τα αντικείμενα της πωλήτριας μπορεί να καταφέρουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των αγοραστών, ακόμα και αν δεν κατατάσσονται σε κάποια από τις αγαπημένες τους κατηγορίες. Τα σχέδια που φέρουν τα βάζα της πωλήτριας θυμίζουν αφηρημένη τέχνη. Οι προσδοκίες της, όμως, είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν σκοπεύει να τα αποχωριστεί αν δε δεχθεί την προσφορά, που επιθυμεί. 

Cash or Trash: Οι buyers δεν έκαναν καμία προσφορά για την άρπα - Ο λόγος;

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Μαρίνης και Παγώνης προσπαθούν να βγάλουν εκτός προσφορών τη Ρογδάκη

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!       

Cash or Trash: Ο Κώστας περίμενε τη Χιωτίνη στη δημοπρασία

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

