Φάρμα: Στέλλα και Βασίλης έρχονται σε ρήξη! - Δείτε το trailer

Μη χάσετε απόψε στις 21:00 στο Star το νέο επεισόδιο της Φάρμας

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 3/11), μετά τη νίκη τους στην «Τρίλιζα της Φωτιάς», η Ζωή Τράπαλη και ο Βασίλης Πούλος είχαν το πλεονέκτημα να γίνουν και οι δύο αρχηγοί, αλλά αποφάσισαν να παραμείνουν στην ίδια ομάδα και ο Βασίλης να γίνει αρχηγός της.

Αντίπαλο αρχηγό όρισαν τη Βαλεντίνα Σπέντζα, γεγονός που ξάφνιασε τους υπόλοιπους παίκτες. Οι ομάδες διαμορφώθηκαν εκ νέου και η γαλάζια ομάδα κατάφερε να κερδίσει το Παιχνίδι Προμηθειών, αλλά στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας υπερίσχυσε η πράσινη ομάδα και εξασφάλισε το έπαθλο της διαμονής στο σπίτι. Πρώτος μονομάχος από τη γαλάζια ομάδα των σκηνών ορίστηκε ο Βάγγος Μανουηλίδης.

Απόψε, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τους farmers σε ένα αμπέλι, όπου θα πρέπει να τρυγήσουν και να πατήσουν σταφύλια με τον παραδοσιακό τρόπο. Ποια ομάδα θα αποδώσει καλύτερα και θα κερδίσει για έπαθλο μία αγελάδα και το πολύτιμό της γάλα;

Πολλά είναι τα σενάρια για τον πρώτο μονομάχο, αφού δεν τήρησαν όλοι τη συμφωνία της γαλάζιας ομάδας να μην αποκαλυφθεί το όνομά του στους αντιπάλους. Οι νέες ομάδες φέρνουν και νέες ισορροπίες, με αποτέλεσμα κάποιες σχέσεις να δοκιμάζονται.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους παίκτες των δύο ομάδων στη 2η Δοκιμασία Ασυλίας. Η ένταση κορυφώνεται με τη Στέλλα Παλούκη και τον Βασίλη Πούλο να έρχονται σε ρήξη. Μία ομάδα θα καταφέρει να παραμείνει ασφαλής, ενώ για την άλλη ακολουθεί Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας. Από ποια ομάδα θα προκύψει ο δεύτερος μονομάχος;

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ TRAILER
