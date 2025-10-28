Φάρμα: Το ρομαντικό δείπνο Βασίλη και Ζωής πλάι στην πισίνα

Έφαγαν υπερβολικά - «Είναι όλα τέλεια»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.10.25 , 23:25 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα μετά την εντολή Νετανιάχου
28.10.25 , 23:10 Φάρμα: Ποιο ζευγάρι κέρδισε τη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας;
28.10.25 , 23:09 Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνελήφθη για ξυλοδαρμό ύποπτου για κλοπή
28.10.25 , 22:30 Φάρμα: Αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι που θα παλέψει στον αχυρώνα!
28.10.25 , 22:23 28η Οκτωβρίου: Συγκίνηση και υπερηφάνεια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
28.10.25 , 22:15 Φάρμα: Τι περιέχει η πρώτη δοκιμασία ασυλίας για τα ζευγάρια;
28.10.25 , 21:45 Φάρμα: Το ρομαντικό δείπνο Βασίλη και Ζωής πλάι στην πισίνα
28.10.25 , 21:35 Στέλλα - Φάρμα: «Μου Έδωσαν Το Πιο Μικρό Κομμάτι!»
28.10.25 , 21:30 Γλυφάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση η 69χρονη φιλόζωη που χτύπησαν με πέτρα
28.10.25 , 21:15 Φάρμα: «Είναι ξεφτίλα να κλέβεις το τυρί από εννέα άτομα»
28.10.25 , 20:25 Χανιά: Θρήνος στην οικογένεια του 52χρονου - «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»
28.10.25 , 18:26 Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα
28.10.25 , 18:12 VW Golf GTI και Golf R: Δείτε πως κατέκτησαν τον τίτλο Car of the Year
28.10.25 , 17:39 Συγκίνησε στην παρέλαση η 14χρονη Αλεξία που είχε δεχθεί αδέσποτη σφαίρα
28.10.25 , 17:38 Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Χριστίνα Λαμπίρη: «Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο»
Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Γλυφάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση η 69χρονη φιλόζωη που χτύπησαν με πέτρα
Παπαργυρόπουλος: «Νόμιζαν ότι κρατούσα όπλο, τους έριξα πέντε φάσκελα»
Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνελήφθη για ξυλοδαρμό ύποπτου για κλοπή
Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα μετά την εντολή Νετανιάχου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη «Φάρμα» το κλίμα αλλάζει και από τις δοκιμασίες περνάμε σε πιο ρομαντικές στιγμές. Ο Βασίλης και η Ζωή απολαμβάνουν ένα ιδιαίτερο δείπνο δίπλα στην πισίνα, κάτω από τα φώτα και τα κεράκια, σε ένα σκηνικό που θυμίζει ρομαντικό ραντεβού.

Οι δυο τους κέρδισαν διανυκτέρευση, μασάζ και δείπνο σε ξενοδοχείο όταν κέρδισαν στη δοκιμασία με την «τρίλιζα» χθες. Οι παίκτες δείχνουν να έχουν έρθει πιο κοντά από ποτέ, γελούν, πειράζονται και αφήνουν για λίγο πίσω τη σκληρή καθημερινότητα της φάρμας για να ζήσουν κάτι διαφορετικό.

ΦΑΡΜΑ

Καθώς κάθονται στο τραπέζι, η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή και τρυφερή. Ο Βασίλης προσπαθεί να την κάνει να γελάσει, ενώ η Ζωή πειράζει εκείνον για τις διατροφικές του επιλογές και τον τρόπο που τρώει. Το φαγητό είναι πλούσιο — ορεκτικά, σαλάτες, ριζότο και κυρίως πιάτα με κρέας — και οι δύο παραδέχονται πως έχουν καιρό να φάνε τόσο καλά.

ΦΑΡΜΑ

ΦΑΡΜΑ

Ο Βασίλης, με το γνώριμο χιούμορ του, δηλώνει πως ποτέ δεν περίμενε να περάσει ένα τέτοιο δείπνο μέσα στη «Φάρμα» και πως είχε έρθει εκεί για «γούρνες και κατσίκες». Η Ζωή σχολιάζει ότι θα θυμάται αυτή τη βραδιά για καιρό. Οι δυο τους ανταλλάσσουν πειράγματα και γέλια, ενώ η χημεία τους είναι εμφανής σε όλους.

Μετά το δείπνο, οι δυο παίκτες παραδέχονται πως έχουν φάει υπερβολικά, αλλά και πως άξιζε κάθε λεπτό. Περπατούν με δυσκολία από το πολύ φαγητό, αστειεύονται για το πόσο έχουν «σκάσει» και εύχονται να καταφέρουν να κοιμηθούν. Ο Βασίλης ευχαριστεί τη Ζωή για τη συντροφιά και εκείνη παραδέχεται πως η μέρα αυτή ήταν τέλεια — διαφορετική, γεμάτη χαρά, γέλιο και καλή παρέα.

Δες τη Φάρμα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top