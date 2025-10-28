Φάρμα: Το ρομαντικό δείπνο Βασίλη και Ζωής πλάι στην πισίνα

Στη «Φάρμα» το κλίμα αλλάζει και από τις δοκιμασίες περνάμε σε πιο ρομαντικές στιγμές. Ο Βασίλης και η Ζωή απολαμβάνουν ένα ιδιαίτερο δείπνο δίπλα στην πισίνα, κάτω από τα φώτα και τα κεράκια, σε ένα σκηνικό που θυμίζει ρομαντικό ραντεβού.

Οι δυο τους κέρδισαν διανυκτέρευση, μασάζ και δείπνο σε ξενοδοχείο όταν κέρδισαν στη δοκιμασία με την «τρίλιζα» χθες. Οι παίκτες δείχνουν να έχουν έρθει πιο κοντά από ποτέ, γελούν, πειράζονται και αφήνουν για λίγο πίσω τη σκληρή καθημερινότητα της φάρμας για να ζήσουν κάτι διαφορετικό.

Καθώς κάθονται στο τραπέζι, η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή και τρυφερή. Ο Βασίλης προσπαθεί να την κάνει να γελάσει, ενώ η Ζωή πειράζει εκείνον για τις διατροφικές του επιλογές και τον τρόπο που τρώει. Το φαγητό είναι πλούσιο — ορεκτικά, σαλάτες, ριζότο και κυρίως πιάτα με κρέας — και οι δύο παραδέχονται πως έχουν καιρό να φάνε τόσο καλά.

Ο Βασίλης, με το γνώριμο χιούμορ του, δηλώνει πως ποτέ δεν περίμενε να περάσει ένα τέτοιο δείπνο μέσα στη «Φάρμα» και πως είχε έρθει εκεί για «γούρνες και κατσίκες». Η Ζωή σχολιάζει ότι θα θυμάται αυτή τη βραδιά για καιρό. Οι δυο τους ανταλλάσσουν πειράγματα και γέλια, ενώ η χημεία τους είναι εμφανής σε όλους.

Μετά το δείπνο, οι δυο παίκτες παραδέχονται πως έχουν φάει υπερβολικά, αλλά και πως άξιζε κάθε λεπτό. Περπατούν με δυσκολία από το πολύ φαγητό, αστειεύονται για το πόσο έχουν «σκάσει» και εύχονται να καταφέρουν να κοιμηθούν. Ο Βασίλης ευχαριστεί τη Ζωή για τη συντροφιά και εκείνη παραδέχεται πως η μέρα αυτή ήταν τέλεια — διαφορετική, γεμάτη χαρά, γέλιο και καλή παρέα.

