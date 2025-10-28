Φάρμα: «Είναι ξεφτίλα να κλέβεις το τυρί από εννέα άτομα»

Το κλίμα στη «Φάρμα» φορτίστηκε ξανά, αυτή τη φορά με αφορμή το φαγητό και συγκεκριμένα το τυρί. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο Δημήτρης αποφάσισε να φτιάξει σαγανάκι για δύο άτομα, χρησιμοποιώντας όλο το τυρί που υπήρχε στην κουζίνα. Το γεγονός εξόργισε αρκετούς παίκτες, καθώς οι προμήθειες είναι περιορισμένες και όλοι θεωρούν πως πρέπει να μοιράζονται δίκαια. Ο Δημήτρης βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, κατηγορούμενος ότι ενεργεί εγωιστικά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της ομάδας. Οι συμπαίκτες του υποστήριξαν ότι τέτοια περιστατικά έχουν επαναληφθεί και ότι η συμπεριφορά του δεν είναι απλώς μια κακή στιγμή. Το κάνει συνεχώς. Κλέβει φαγητό.

Δες τη Φάρμα

Ο Δημήτρης απάντησε εκνευρισμένος, υπενθυμίζοντας ότι εκείνος έχει αναλάβει πολλές δουλειές, όπως το άρμεγμα των ζώων και τη μαγειρική, και ότι πολλές φορές σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της καθημερινότητας μόνος του. Θεώρησε άδικο να τον κατηγορούν για το φαγητό, όταν, όπως είπε, εκείνος έχει συμβάλει περισσότερο από τους άλλους στην επιβίωση της ομάδας. Παρ’ όλα αυτά, οι υπόλοιποι δεν φάνηκαν να πείθονται. Τόνισαν ότι η δικαιολογία της δουλειάς δε σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί τις κοινές προμήθειες κατά βούληση.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ειπώθηκε ότι ήταν μπροστά ο Βασίλης και η Ζωή και δεν αντέδρασαν, γεγονός που προκάλεσε νέα απογοήτευση σε όσους περίμεναν να μπουν κάποιοι στη μέση και να σταματήσουν την κατάσταση. «Είναι ξεφτίλα να κλέβεις το τυρί από εννέα άτομα» είπε ο Βάγγος. Δήλωσε ότι κάθε μέρα ξυπνά και αναρωτιέται «τι θα κάνει σήμερα ο Δημήτρης», δείχνοντας ότι η εμπιστοσύνη έχει πλέον χαθεί.